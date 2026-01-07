BursaDEX+
MSCI Pertahankan Perusahaan DAT dalam Indeks Global: Saham MSTR Naik 5%

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/07 07:34
Strategy MSTR MSCI index risk

MSCI Inc., penyedia indeks pasar saham global, telah membuat keputusan mengenai perusahaan digital assets treasury (DATs). Indeks saham senilai $18 triliun ini akan mengizinkan perusahaan seperti Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR) untuk tetap berada dalam indeks global terkait MSCI.

MSCI Mengikuti Permintaan Publik untuk Bitcoin dan Kripto

Menurut pengumuman tersebut, perusahaan DAT MSCI akan tetap berada dalam Indeks MSCI untuk peninjauan Februari 2026. Setelah konsultasi publik, MSCI membuat keputusan untuk memasukkan perusahaan treasury kripto dalam indeks globalnya.

"Peninjauan yang lebih luas ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dan keselarasan berkelanjutan dengan tujuan keseluruhan Indeks MSCI, yang berupaya mengukur kinerja perusahaan operasi dan mengecualikan entitas yang aktivitas utamanya berorientasi pada investasi," catat MSCI.

Saham Strategy Naik Menyusul Berita Ini

Menyusul pengumuman tersebut, saham MSTR naik lebih dari 5% selama jam setelah penutupan pada hari Selasa untuk diperdagangkan sekitar $167,7 pada saat berita ini ditulis. Strategy menentang pengecualian DAT dari indeks global MSCI karena perlakuan yang tidak adil, yang berisiko kehilangan lebih dari $2 miliar jika keputusannya berbeda.

Metaplanet Inc. (Tokyo: 3350) memimpin DAT teratas lainnya dalam sentimen bullish, dengan saham perusahaan ditutup pada hari Selasa naik 8,9%.

Apa Selanjutnya?

Keputusan MSCI untuk memasukkan DAT dalam indeks globalnya akan berdampak besar pada industri kripto, terutama Bitcoin. Selama kuartal keempat 2025, harga Bitcoin terjebak dalam konsolidasi yang berombak di tengah kekhawatiran yang signifikan tentang pengecualian MSTR dari MSCI. 

Dengan indeks yang diharapkan berinvestasi dalam DAT, yang dipimpin oleh Strategy, permintaan untuk Bitcoin akan meningkat lebih lanjut dalam waktu dekat. Dengan demikian, harga BTC akan mengikuti S&P 500 dalam mencapai rekor tertinggi baru di tahun 2026, berpotensi menjadi pergerakan parabolik.

