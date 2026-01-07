Harga Solana (SOL) Naik karena Support Kunci Diklaim Kembali untuk Kenaikan 2026

Solana (SOL) menunjukkan kemungkinan perubahan dari fase konsolidasi menuju pemulihan karena kemungkinan pullback setelah mengalami beberapa penurunan. Cryptocurrency ini kembali merebut level support utama karena minat beli yang besar.

Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan pada $142,87, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $10,14 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $78,24 miliar. Selama 24 jam terakhir, token ini telah naik 6,98%, mencerminkan meningkatnya minat pasar.

Momentum Solana Menghadapi Resistance Kunci

Alpha Crypto Signal, seorang analis kripto, mengamati bahwa SOL telah mengalami kenaikan 12% baru-baru ini dan mengatakan, "Menutup posisi long di sini karena kekuatannya mulai memudar. Harga mungkin akan mulai bergerak lebih rendah segera. Perhatikan level resistance, yang dapat memberikan peluang lebih baik untuk trading short."

Pengamatan khusus ini mengungkapkan bahwa meskipun momentum telah dipulihkan, mungkin ada level resistance yang dapat menghambat kenaikan lebih lanjut.

Solana Breakout Setelah Downtrend Berkepanjangan

BitGuru, analis lain, menunjukkan bahwa Solana menunjukkan breakout yang bersih saat cryptocurrency muncul dari periode downtrend berkepanjangan. Menurut BitGuru, cryptocurrency SOL telah berhasil menembus di atas level support penting, menandai perubahan dalam struktur pasarnya yang dapat mendorong pasar lebih jauh ke atas pada awal 2026.

Perlu dicatat bahwa analis pasar telah mengamati bahwa pasar SOL menunjukkan peningkatan kepercayaan pada grafik, seperti yang dibuktikan oleh pergerakan pasar terbaru, terutama setelah periode aksi sideways. Analis pasar mengamati dengan cermat level resistance dan support pasar.

Namun, jika pembeli mampu mempertahankan tren, Solana dapat melewati level resistance sebelumnya dan mencapai level tertinggi baru dalam beberapa bulan mendatang.

Secara umum, tampaknya lonjakan dan pemulihan Solana yang baru adalah indikasi bahwa ia mendapatkan momentum lagi dan karena itu merupakan salah satu mata uang digital yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk investasi pada tahun 2026.

