BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
RAKBank telah memperoleh izin dari Bank Sentral UAE (CBUAE) untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok terhadap dirham. RAKBank akan memasuki stablecoinRAKBank telah memperoleh izin dari Bank Sentral UAE (CBUAE) untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok terhadap dirham. RAKBank akan memasuki stablecoin

RAKBank Menang Persaingan: Stablecoin Dirham Mendapat Persetujuan

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/08 06:00
Lorenzo Protocol
BANK$0.04658-0.61%
Bitlight Labs
LIGHT$0.6013-0.24%
TokenFi
TOKEN$0.004896-6.27%
SecondLive
LIVE$0.00007986-17.96%

RAKBank telah memperoleh otorisasi dari Bank Sentral UEA (CBUAE) untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok terhadap dirham.

RAKBank akan memasuki pasar stablecoin UEA pada hari Rabu, setelah memenangkan persetujuan prinsip. Bank sentral UEA telah memberikan lampu hijau untuk proposal token pembayaran yang didukung dirham oleh bank tersebut.  

Persetujuan tersebut merupakan persetujuan regulasi bersyarat. Ada persyaratan operasional akhir yang perlu diselesaikan RAKBank sebelum dapat beroperasi. Bank tersebut sudah beroperasi di bawah pengawasan dan lisensi CBUAE.  

Stablecoin akan terus didukung penuh oleh dirham dengan rasio 1:1. Cadangan akan disimpan dalam akun terpisah yang terkontrol. Operasi token akan ditangani menggunakan kontrak pintar yang berbasis pada atestasi waktu nyata.  

Bank Konvensional Memasuki Demam Token Digital.  

Langkah RAKBank ini merupakan indikasi pergeseran strategis. Bank tersebut sebelumnya telah memfasilitasi perdagangan kripto ritel pada tahun 2025, yang memungkinkan nasabah mengakses aset digital melalui mitra pialang yang diatur.  

Persetujuan ini merupakan pencapaian besar, menurut CEO grup Raheel Ahmed, yang menyatakan bahwa RAKBank berkomitmen pada inovasi yang bertanggung jawab. Bank tersebut masih fokus pada solusi yang diatur dan berbasis kepercayaan.  

Stablecoin ini menggabungkan kepercayaan perbankan lama dengan kecepatan blockchain. Kontrak pintar diaudit, dan pemeriksaan cadangan secara waktu nyata menciptakan kepercayaan pada pengguna.  

Anda mungkin juga suka: Saham Strategy Naik Setelah MSCI Menunda Keputusan tentang Larangan DAT

Siapa Lagi yang Berlomba Menuju Supremasi Dirham?  

UEA memiliki lingkungan stablecoin yang mapan, tidak terbatas pada keuangan konvensional. Raksasa telekomunikasi e& sedang menguji AE Coin untuk membayar tagihan. Persetujuan Abu Dhabi diterima oleh Circle untuk beroperasi dengan USDC.  

Ripple telah menerima persetujuan regulasi untuk Ripple USD. Keduanya menargetkan aplikasi institusional dan pengembangan regional. Zand Bank memperkenalkan Zand AED pada akhir tahun 2025.  

Ekosistem ini didefinisikan oleh beberapa organisasi pengatur. CBUAE mengatur token pembayaran. Abu Dhabi Global Market dan Dubai VARA menyediakan kerangka integratif.  

Ras Al Khaimah menjadikan dirinya sebagai pusat Web3. Kerangka DARe untuk DAO diusulkan oleh RAK DAO. Akselerator Oasis oleh Builder mendukung startup blockchain dengan 2 juta dolar.  

Pertanyaan kunci belum terjawab. RAKBank belum mengumumkan keputusan infrastruktur blockchain-nya, dan masih belum jelas apakah interoperabilitas dengan jalur stablecoin global tercapai.  

Tantangan terbesar adalah adopsi pasar. Institusi sedang membangun keuangan yang ditokenisasi, dan aplikasi dunia nyata akan memerlukan integrasi produk yang nyata.

Postingan RAKBank Memenangkan Perlombaan: Stablecoin Dirham Mendapat Persetujuan muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.04658
$0.04658$0.04658
+0.30%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23