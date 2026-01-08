RAKBank Menang Persaingan: Stablecoin Dirham Mendapat Persetujuan

RAKBank telah memperoleh otorisasi dari Bank Sentral UEA (CBUAE) untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok terhadap dirham.

RAKBank akan memasuki pasar stablecoin UEA pada hari Rabu, setelah memenangkan persetujuan prinsip. Bank sentral UEA telah memberikan lampu hijau untuk proposal token pembayaran yang didukung dirham oleh bank tersebut.

Persetujuan tersebut merupakan persetujuan regulasi bersyarat. Ada persyaratan operasional akhir yang perlu diselesaikan RAKBank sebelum dapat beroperasi. Bank tersebut sudah beroperasi di bawah pengawasan dan lisensi CBUAE.

Stablecoin akan terus didukung penuh oleh dirham dengan rasio 1:1. Cadangan akan disimpan dalam akun terpisah yang terkontrol. Operasi token akan ditangani menggunakan kontrak pintar yang berbasis pada atestasi waktu nyata.

Bank Konvensional Memasuki Demam Token Digital.

Langkah RAKBank ini merupakan indikasi pergeseran strategis. Bank tersebut sebelumnya telah memfasilitasi perdagangan kripto ritel pada tahun 2025, yang memungkinkan nasabah mengakses aset digital melalui mitra pialang yang diatur.

Persetujuan ini merupakan pencapaian besar, menurut CEO grup Raheel Ahmed, yang menyatakan bahwa RAKBank berkomitmen pada inovasi yang bertanggung jawab. Bank tersebut masih fokus pada solusi yang diatur dan berbasis kepercayaan.

Stablecoin ini menggabungkan kepercayaan perbankan lama dengan kecepatan blockchain. Kontrak pintar diaudit, dan pemeriksaan cadangan secara waktu nyata menciptakan kepercayaan pada pengguna.

Siapa Lagi yang Berlomba Menuju Supremasi Dirham?

UEA memiliki lingkungan stablecoin yang mapan, tidak terbatas pada keuangan konvensional. Raksasa telekomunikasi e& sedang menguji AE Coin untuk membayar tagihan. Persetujuan Abu Dhabi diterima oleh Circle untuk beroperasi dengan USDC.

Ripple telah menerima persetujuan regulasi untuk Ripple USD. Keduanya menargetkan aplikasi institusional dan pengembangan regional. Zand Bank memperkenalkan Zand AED pada akhir tahun 2025.

Ekosistem ini didefinisikan oleh beberapa organisasi pengatur. CBUAE mengatur token pembayaran. Abu Dhabi Global Market dan Dubai VARA menyediakan kerangka integratif.

Ras Al Khaimah menjadikan dirinya sebagai pusat Web3. Kerangka DARe untuk DAO diusulkan oleh RAK DAO. Akselerator Oasis oleh Builder mendukung startup blockchain dengan 2 juta dolar.

Pertanyaan kunci belum terjawab. RAKBank belum mengumumkan keputusan infrastruktur blockchain-nya, dan masih belum jelas apakah interoperabilitas dengan jalur stablecoin global tercapai.

Tantangan terbesar adalah adopsi pasar. Institusi sedang membangun keuangan yang ditokenisasi, dan aplikasi dunia nyata akan memerlukan integrasi produk yang nyata.

