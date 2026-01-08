Jeda, bukan titik akhir

Pada akhir tahun 2025, di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang tuduhan korupsi terhadap lembaga pemerintah tertentu, perhatian beralih ke Biro Pendapatan Internal (BIR), karena beberapa Senator menyatakan kekhawatiran serius mengenai penggunaan Surat Kuasa (LoAs) dan Perintah Misi (MOs). Keluhan dari kelompok bisnis dan wajib pajak mendorong Komite Blue Ribbon Senat untuk membuka penyelidikan formal terhadap dugaan penyalahgunaan dan "persenjataan" LoAs oleh personel BIR sebagai "skema penghasil uang."

Menanggapi protes publik yang meningkat, Menteri Keuangan Frederick D. Go dan Komisaris BIR yang baru diangkat Charlito Martin R. Mendoza mengumumkan pada 24 November penangguhan segera semua audit yang diajukan dan aktivitas terkait BIR. Penghentian tersebut, yang mencakup penerbitan LoAs dan MOs, serta pemeriksaan dan verifikasi buku rekening dan catatan wajib pajak, diformalkan melalui Revenue Memorandum Circular (RMC) No. 107-2025.

Saya berharap penangguhan tersebut memberikan wajib pajak keringanan sementara yang sangat dibutuhkan, memungkinkan mereka melewati musim liburan 2025 tanpa terburu-buru memenuhi tenggat waktu atau mengambil kotak dokumen untuk merespons penilaian BIR. Saya juga berharap hal itu memberi mereka ketenangan pikiran, mengetahui bahwa mereka tidak perlu bersiap untuk surat BIR baru yang memulai audit atas buku mereka untuk periode pajak lainnya.

Namun, perlu dicatat bahwa penangguhan audit dan operasi lapangan lainnya dari BIR tidak absolut dan tidak tanpa pengecualian. Secara alami, hal ini telah menimbulkan berbagai pertanyaan setelah dirilisnya RMC 107-2025.

Wajib pajak telah menanyakan kasus spesifik mana yang sebenarnya tercakup dalam penangguhan dan bagaimana BIR bermaksud menangani kasus di mana hanya periode pajak tertentu atau jenis pajak tertentu yang akan kedaluwarsa dalam enam bulan sejak berlakunya RMC (yaitu, dari 24 November 2025, atau hingga 24 Mei 2026). Ada juga ketidakpastian yang masih ada tentang apakah pengesampingan pembelaan kedaluwarsa yang dilaksanakan sebelum penerbitan RMC akan tetap dihormati, dan apakah BIR akan tetap menerima pengesampingan baru bahkan setelah penangguhan berlaku.

Pertanyaan juga muncul tentang apakah penerbitan subpoena duces tecum (SDT) termasuk dalam lingkup penangguhan. Sama mendesaknya adalah kekhawatiran wajib pajak yang kasusnya seharusnya tercakup dalam penangguhan tetapi sudah bersedia menyelesaikan pada tahap awal audit. Apakah BIR akan mengeluarkan pemberitahuan resmi atau dokumentasi untuk mendukung penutupan kasus-kasus ini, seperti Keputusan Final tentang Penilaian yang Disengketakan, meskipun ada penghentian sementara dalam operasi audit? Dan akhirnya, berapa lama penangguhan ini akan berlangsung?

Untungnya, beberapa kekhawatiran ini ditangani oleh BIR dalam RMC No. 109-2025.

Berdasarkan RMC ini, BIR menegaskan kembali bahwa ia dapat menilai pajak kekurangan dalam waktu tiga tahun sejak tenggat waktu pengajuan pengembalian, atau dari tanggal pengajuan sebenarnya, mana yang lebih lambat. Dengan demikian, untuk kasus yang kedaluwarsa dalam enam bulan sejak 24 November, aktivitas audit dan investigasi BIR akan berlanjut. Untuk melindungi hak pemerintah untuk menilai dalam periode tiga tahun, LoAs yang mencakup berbagai jenis pajak, di mana setidaknya satu jenis pajak kedaluwarsa pada atau sebelum 24 Mei, juga dapat dilanjutkan. Ini berarti bahwa untuk kasus yang melibatkan semua pajak pendapatan internal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, mengingat bahwa pajak pemotongan atas pengembalian kompensasi dari Januari hingga April 2023, pengembalian PPN kuartal pertama dan pengembalian pajak pemotongan yang diperluas dan final akan kedaluwarsa sebelum 24 Mei 2026, pemeriksa BIR diizinkan untuk melanjutkan penyelidikan mereka.

Mengenai aktivitas BIR yang tercakup, RMC mengklarifikasi bahwa penangguhan mencakup penerbitan SDTs, kecuali untuk yang termasuk dalam pengecualian yang diberikan, serta pemetaan pajak/kampanye verifikasi kepatuhan pajak (TCVD). Penangguhan mencakup layanan pemberitahuan penilaian hingga Keputusan Final tentang Penilaian yang Disengketakan.

Namun, ditekankan bahwa penerbitan Surat Penagihan, Pemberitahuan Penyitaan, dan korespondensi serupa untuk menegakkan penagihan akun yang menunggak tidak ditangguhkan karena ini sudah dianggap sebagai akun final dan piutang BIR.

Namun, beberapa pertanyaan kunci tetap tidak terjawab. RMC tidak memberikan panduan tentang apakah pengesampingan yang dilaksanakan sebelumnya akan dihormati, dan apakah pengesampingan baru masih dapat diterima selama periode penangguhan. Ada interpretasi yang berbeda tentang hal ini di antara kantor BIR.

Selain itu, sementara RMC menyebutkan bahwa wajib pajak yang telah setuju untuk menyelesaikan pajak kekurangan sebelum penangguhan dapat melanjutkan pembayaran tanpa memerlukan persetujuan, wajib pajak tentu mencari jaminan bahwa pemberitahuan resmi atau surat akan diterbitkan, selain Formulir Perjanjian, untuk mendokumentasikan penutupan kasus dengan benar. Sayangnya, kekhawatiran ini tidak ditangani.

Bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan dan menutup kasus audit pajak mereka yang sedang berlangsung tetapi terpengaruh oleh penangguhan, akan bermanfaat bagi BIR untuk mengizinkan koordinasi berkelanjutan dengan pemeriksa yang ditugaskan menuju penyelesaian yang mungkin, dan bahwa resolusi tersebut akan tetap didokumentasikan dengan benar.

RMC menegaskan kembali bahwa audit akan tetap ditangguhkan sampai CIR secara resmi mengeluarkan perintah pencabutan penangguhan. Saya percaya bahwa BIR akan menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kerangka audit secara keseluruhan untuk memastikan proses yang lebih transparan dan terstandarisasi, dan tidak hanya untuk menangani kekhawatiran tentang penerbitan beberapa LoAs dan MOs.

RMCs 107 dan 109-2025 menandai langkah pertama yang penting oleh BIR untuk menangani kekhawatiran yang sudah lama ada dan tantangan operasional. Langkah ini menandakan kesediaannya untuk mendengarkan dan beradaptasi, meletakkan dasar untuk sistem audit yang menghargai konsistensi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak wajib pajak di semua kantor BIR.

Saat kami menunggu panduan lebih lanjut dari BIR, harapannya adalah bahwa penangguhan ini lebih dari sekadar jeda sementara, tetapi titik balik yang sebenarnya. Jika BIR dapat memanfaatkan periode ini untuk membangun kembali kerangka kerja sehingga program audit jelas, adil, dan diterapkan secara konsisten, manfaatnya akan meluas melampaui proses penilaian. Ini juga akan memperkuat kepercayaan pada pemerintah kita, meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi bisnis dan individu yang mencari sistem yang adil dan dapat diandalkan.

Untuk mencapai hal ini, BIR dapat mempertimbangkan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan di berbagai industri, mencari masukan dari ahli pajak dan hukum swasta, dan mengambil inspirasi dari praktik terbaik yang digunakan oleh otoritas pajak internasional. Upaya kolaboratif ini akan memastikan bahwa reformasi apa pun bersifat praktis, inklusif, dan sejalan dengan realitas ekonomi bisnis. Dalam jangka panjang, kerangka audit pajak yang lebih jelas dan lebih akuntabel tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting untuk membangun lingkungan pajak yang lebih sehat bagi negara.

Pandangan atau pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan tidak harus mewakili pandangan Isla Lipana & Co. Konten ini hanya untuk tujuan informasi umum, dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat khusus.

Angelika Valmonte adalah manajer di grup Layanan Pajak Isla Lipana & Co., firma anggota Filipina dari jaringan global PwC.

+63 (2) 8845-2728

[email protected]