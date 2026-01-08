Vitalik Buterin menguraikan visi jangka panjang untuk ethereum layer1 menggunakan BitTorrent dan Linux sebagai model

Dalam postingan terbaru, Vitalik Buterin menggunakan ethereum layer1 untuk mengilustrasikan bagaimana blockchain publik dapat menggabungkan desentralisasi, skala global, dan kepercayaan tingkat institusional.

Vitalik Buterin mengambil pelajaran dari BitTorrent

Dalam komentar terbarunya yang dibagikan di X, Vitalik Buterin berargumen bahwa Ethereum harus mencerminkan ketahanan sistem desentralisasi yang telah lama berdiri. Dia pertama kali mereferensikan BitTorrent, menyoroti bagaimana sistem tersebut mempertahankan struktur peer-to-peer-nya sambil melayani jutaan pengguna di seluruh dunia.

Menurut Buterin, BitTorrent membuktikan bahwa jaringan desentralisasi dapat tetap tidak berubah pada intinya dan masih beroperasi dengan andal pada skala besar. Selain itu, dia merangkum ambisi tersebut dengan menyatakan bahwa "Tujuan Ethereum adalah melakukan hal yang sama tetapi dengan konsensus," menggarisbawahi fokus protokol pada kesepakatan bersama daripada berbagi file.

Dia lebih lanjut mencatat bahwa BitTorrent juga diandalkan oleh perusahaan, menekankan bahwa banyak bisnis dan bahkan pemerintah menggunakannya untuk mendistribusikan file besar secara efisien. Namun, contoh skala bittorrent ini bukan tentang spekulasi, tetapi tentang infrastruktur yang diam-diam mendukung operasi dunia nyata.

Untuk Ethereum, Buterin mengatakan ini menyiratkan bahwa basis Layer 1 harus tetap kuat, terbuka, dan dapat diakses secara langsung. Ini harus memungkinkan individu, perusahaan, dan badan publik untuk berinteraksi dengan jaringan tanpa bergantung pada perantara terpusat, bahkan ketika penggunaan keseluruhan dan aktivitas on-chain berkembang.

Linux sebagai model untuk kepercayaan terbuka

Buterin kemudian mengalihkan perbandingannya ke Linux, sistem operasi gratis dan open-source yang mendukung sebagian besar infrastruktur digital saat ini. Dia berargumen bahwa Linux tidak pernah meninggalkan nilai-nilai intinya sambil diam-diam menggerakkan sistem yang digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia.

Banyak perusahaan dan pemerintah bergantung pada Linux setiap hari untuk server, infrastruktur, dan sistem tertanam. Selain itu, Buterin menyoroti bahwa Linux telah berkembang menjadi banyak distribusi yang berbeda, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan profil pengguna yang berbeda.

Beberapa varian Linux sederhana dan dirancang untuk adopsi luas dan mainstream. Yang lain, seperti Arch Linux, tetap minimal dan sangat dapat dikonfigurasi, menekankan kontrol pengguna dan kemurnian teknis daripada kenyamanan. Namun, semua pada akhirnya bergantung pada fondasi open-source yang mendasari yang sama.

Dalam pandangan Buterin, Ethereum dapat mengikuti jalur yang serupa. Lapisan dasar protokol harus tetap bersih, kuat, dan konservatif dalam desain. Sistem lain yang dibangun di atasnya, termasuk dompet, rollup, dan lapisan khusus aplikasi, kemudian dapat mengoptimalkan untuk kegunaan atau persyaratan regulasi tanpa mengubah aturan fundamental dari rantai tersebut.

Ethereum sebagai lapisan dasar untuk keuangan dan identitas

Memperluas argumennya, Buterin menggambarkan Ethereum sebagai rumah potensial untuk keuangan, identitas digital, alat sosial, dan tata kelola desentralisasi. Dia menekankan bahwa protokol inti harus memberi pengguna akses penuh ke kemampuan jaringan tanpa memaksakan ketergantungan pada perusahaan tunggal atau layanan terpusat.

Dia mencatat bahwa apa yang sering disebut ekosistem kripto sebagai teknologi "trustless" ditafsirkan secara berbeda dalam lingkungan korporat. Bagi banyak bisnis, mekanisme yang sama ini dipandang sebagai alat untuk mengurangi risiko pihak lawan dan kerapuhan operasional, daripada sebagai pernyataan ideologis tentang menghilangkan kepercayaan.

Dalam konteks ini, adopsi blockchain perusahaan menjadi kurang tentang branding dan lebih tentang manajemen risiko. Meski demikian, Buterin berargumen bahwa infrastruktur berbasis aturan yang dapat diprediksi dapat menarik bagi organisasi yang mencari sistem yang tidak bergantung pada kebijaksanaan atau solvabilitas perantara tunggal.

Visinya menempatkan ethereum layer1 sebagai mesin penyelesaian dan verifikasi yang netral. Selain itu, dia menyarankan bahwa lapisan yang lebih tinggi dan aplikasi dapat menangani pengalaman pengguna, fitur kepatuhan, dan logika khusus pasar sementara rantai inti berfokus pada keamanan dan desentralisasi.

Menyeimbangkan desentralisasi, kegunaan, dan skala

Pesan Buterin tiba ketika Ethereum terus menghadapi perdebatan aktif seputar penskalaan, arsitektur Layer 2, dan kompleksitas protokol. Sejak 2023, pengembang dan peneliti telah mengintensifkan pekerjaan pada rollup, peningkatan ketersediaan data, dan perubahan peta jalan untuk mendukung throughput yang lebih tinggi.

Namun, beberapa anggota komunitas khawatir bahwa terlalu banyak kompleksitas pada lapisan yang lebih tinggi dapat mengikis self-custody yang dapat diakses atau memiringkan kekuatan ke arah penyedia infrastruktur besar. Sebagai tanggapan, Buterin telah berulang kali menekankan bahwa desentralisasi layer satu harus tetap menjadi tujuan desain yang tidak dapat ditawar.

Dia menunjuk ke Linux sebagai bukti bahwa inti yang minimal dan konservatif masih dapat mendukung sistem yang kuat dan ramah pengguna di atasnya. Demikian pula, untuk Ethereum, tantangan jangka panjang adalah meningkatkan kapasitas transaksi dan akses pengguna tanpa memusatkan infrastruktur atau tata kelola kunci.

Pekerjaan pada penskalaan jaringan ethereum melalui rollup dan teknik lain bertujuan untuk memindahkan sebagian besar aktivitas pengguna dari lapisan dasar. Meski demikian, komentar Buterin menggarisbawahi bahwa individu dan institusi harus selalu mempertahankan opsi untuk berinteraksi langsung dengan rantai utama Ethereum jika mereka memilih.

Kepercayaan, nilai-nilai open source, dan infrastruktur jangka panjang

Sepanjang keterangan nya, Buterin menghubungkan peta jalan Ethereum dengan tradisi open-source yang lebih luas. Dia berargumen bahwa blockchain open source, seperti Linux, dapat memperoleh kepercayaan yang mendalam dan jangka panjang justru karena aturannya transparan dan tidak dikontrol oleh satu perusahaan.

Menurut pandangan ini, apa yang pada akhirnya dicari pengguna dan perusahaan bukanlah kepercayaan buta, tetapi jaminan yang dapat diverifikasi. Selain itu, mekanisme kriptografi dan konsensus yang memungkinkan sistem keuangan trustless juga dapat berfungsi sebagai fondasi untuk infrastruktur publik digital yang lebih tangguh.

Dengan mereferensikan BitTorrent dan Linux, Buterin membingkai Ethereum sebagai bagian dari evolusi multi-dekade teknologi desentralisasi dan terbuka. Namun, dia juga mengakui bahwa melestarikan nilai-nilai ini memerlukan perhatian konstan karena lebih banyak modal, pengguna, dan pengawasan regulasi berkumpul di ekosistem.

Melihat ke depan, perbandingannya menunjukkan bahwa kesuksesan Ethereum akan diukur lebih sedikit oleh siklus pasar jangka pendek dan lebih banyak oleh daya tahannya sebagai infrastruktur digital bersama. Jika lapisan dasar dapat tetap netral secara kredibel, desentralisasi, dan dapat diakses sementara ekosistem tumbuh di sekitarnya, Ethereum dapat mencerminkan daya tahan sistem terbuka sebelumnya.

Singkatnya, visi Buterin menyajikan Ethereum sebagai protokol yang dapat tetap berprinsip sambil meningkat skala untuk penggunaan global, mengambil pelajaran dari ketahanan BitTorrent dan peran dominan Linux yang diam-diam dalam komputasi modern.