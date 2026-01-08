Solana Mobile menetapkan tanggal peluncuran 21 Januari untuk token SKR, pengguna Seeker memenuhi syarat untuk airdrop

Solana Mobile telah menetapkan 21 Januari sebagai tanggal peluncuran token SKR yang sangat dinantikan yang akan berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi dan lapisan koordinasi dari seri smartphone Seeker-nya.

30% dari pasokan 10 miliar SKR disisihkan untuk airdrop, dengan mayoritas dialokasikan untuk pengguna dan pengembang Seeker.

Apa itu token SKR?

SKR akan berfungsi sebagai token utilitas dan tata kelola fundamental yang diharapkan memberikan pengguna mobile native kripto lebih banyak kontrol atas kebijakan platform dan aliran ekonomi dibandingkan dengan ekosistem mobile tradisional yang menurut manajer umum Solana Mobile Emmett Hollyer telah membatasi pengembang dan pengguna.

Sebagai bagian dari peluncuran, 30% dari pasokan 10 miliar token SKR telah dikhususkan untuk airdrop komunitas, dan dua pertiga dari alokasi airdrop awal telah dipesan untuk pengguna dan pengembang Solana Seeker.

Selain itu, 2,7 miliar SKR lainnya akan tersedia selama acara pembuatan token, di mana 1 miliar token akan dialokasikan ke perbendaharaan komunitas, dan 1 miliar lainnya akan digunakan untuk menyediakan likuiditas. Sisanya 700 juta akan digunakan untuk pertumbuhan dan kemitraan.

"SKR akan memberikan semua orang yang telah membawa kita ke titik ini kesempatan untuk mempengaruhi kesuksesan platform ini: siapa yang dapat berpartisipasi, aturan apa yang mereka ikuti, dan aliran ekonomi apa yang membuatnya terus berjalan," kata Hollyer dalam postingan X pada 7 Januari.

Seeker adalah perangkat generasi kedua dalam jajaran smartphone terintegrasi kripto Solana Mobile yang dimulai dengan Saga, yang diluncurkan pada April 2023. Awalnya, Saga kesulitan mendapatkan daya tarik, tetapi perangkat tersebut mendapatkan popularitas selama musim liburan 2023 setelah airdrop koin meme seperti BONK menjadi sangat menguntungkan bagi pengguna sehingga melebihi harga jual telepon sebesar $1.000.

Dengan Seeker datang Guardian

Seeker diumumkan pada akhir 2024 untuk menggantikan Saga dan menyempurnakan konsep dengan harga yang lebih terjangkau dan perangkat keras yang lebih baik. Solana Mobile mulai mengirimkan perangkat baru ke lebih dari 50 negara pada Agustus tahun lalu, setelah mengamankan lebih dari 150.000 pra-pemesanan.

Arsitektur TEEPIN ponsel mendesentralisasi keamanan tingkat perangkat dan distribusi aplikasi melalui jaringan kepercayaan multi-lapisan, dengan operator node Solana, yang dijuluki Guardian, bertanggung jawab untuk memverifikasi perangkat, mengkurasi dApp, dan menegakkan aturan komunitas.

Pengguna Seeker akan dapat melakukan staking dan mendelegasikan token mereka kepada Guardian ini sebagai imbalan atas berbagai fitur eksklusif dalam aplikasi dan hadiah staking.

Solana Mobile telah mengonfirmasi banyak mitra infrastruktur kuncinya, seperti Anza, Helius, Jito, DoubleZero, dan Triton One, untuk bertugas sebagai Guardian yang akan diperkenalkan pada peluncuran token SKR.

Karena Solana Mobile berfokus pada penskalaan ekosistem generasi berikutnya, perusahaan menghentikan dukungan perangkat lunak untuk perangkat Saga pada Oktober tahun lalu, yang terjual dalam jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Seeker.