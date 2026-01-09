Hyperliquid: Bagaimana transfer whale telah menekan struktur harga HYPE yang rapuh

Aktivitas whale kembali menjadi fokus setelah Fasanara Capital mentransfer 25.000 HYPE, senilai sekitar $667.700, ke Bybit, memperkenalkan risiko sisi jual yang terlihat.

Sebelumnya, dompet yang sama menerima 500.000 HYPE, bernilai sekitar $13,3 juta, dari alamat burn, yang awalnya mengurangi tekanan pasokan yang beredar.

Namun, deposit exchange parsial sering lebih penting daripada arus masuk utama. Mereka menandakan niat daripada penyelesaian likuidasi.

Meskipun ada transfer Bybit, dompet masih memegang sekitar 575.000 HYPE, senilai hampir $15,4 juta, menjaga sebagian besar pasokan di luar exchange. Namun, bahkan deposit kecil dapat memengaruhi likuiditas jangka pendek.

Akibatnya, trader kini mempertimbangkan apakah langkah ini merepresentasikan distribusi taktis atau menguji kedalaman pasar.

Sementara itu, waktunya selaras dengan meningkatnya tekanan derivatif, memperkuat ketidakpastian jangka pendek.

Saluran menurun menjaga rebound harga tetap terkendali

HYPE terus diperdagangkan dalam saluran menurun yang terdefinisi dengan baik pada grafik harian, mencerminkan tinggi yang lebih rendah secara konsisten sejak September.

Pembeli baru-baru ini mempertahankan batas saluran bawah di dekat zona $22–$24, memicu rebound yang sederhana.

Namun, momentum dengan cepat terhenti di bawah garis tengah saluran. Kegagalan itu memperkuat struktur bearish yang lebih luas.

Selain itu, harga tetap terbatas di bawah wilayah $28–$30, zona support sebelumnya yang sekarang bertindak sebagai resistance. Setiap upaya pemulihan memudar lebih cepat, menunjukkan penjual tetap aktif pada rally.

Sementara itu, RSI melayang di dekat 40-an atas, menandakan stabilisasi daripada pembalikan tren. Oleh karena itu, aksi harga mencerminkan keseimbangan, bukan kekuatan.

Sampai HYPE merebut kembali batas saluran atas secara tegas, rebound kemungkinan merepresentasikan pergerakan korektif daripada pergeseran arah.

Sumber: TradingView

Short mendapat keunggulan saat sentimen berubah

Posisi derivatif menunjukkan kecenderungan bearish yang sedikit namun mencolok. Pada Rasio Long/Short 4 jam, short menyumbang sekitar 52% posisi, sementara long berada di dekat 48%.

Ketidakseimbangan ini menandakan ekspektasi penurunan yang berkembang daripada kepanikan. Yang penting, short telah meningkat secara bertahap, bukan agresif.

Perilaku ini sering mencerminkan trader yang memposisikan diri menjelang tekanan jual yang diharapkan, daripada bereaksi terhadapnya.

Selain itu, pergeseran ini selaras dengan deposit whale ke Bybit, memperkuat narasi sisi jual.

Namun, dominasi short tetap sederhana. Oleh karena itu, sentimen condong bearish tetapi tidak ramai.

Pengaturan ini meninggalkan ruang untuk volatilitas. Jika penjualan meningkat, short mungkin mendapat kepercayaan. Sebaliknya, penurunan yang terhenti dapat dengan cepat menjebak entri short yang terlambat.

Sumber: CoinGlass

Likuidasi menunjukkan tekanan, bukan kepanikan

Data likuidasi menambahkan lapisan nuansa lainnya. Sesi terbaru menunjukkan likuidasi long total sekitar $557.000, sementara likuidasi short tetap di dekat $9.700.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan pergerakan turun terus membersihkan long berleverage daripada memaksa exit short. Namun, lonjakan likuidasi tetap terkendali.

Mereka tidak memiliki skala yang terkait dengan selloff yang bertingkat. Akibatnya, tekanan turun tampak terserap daripada meningkat.

Pembeli masih masuk di dekat level bawah, membatasi kelanjutan. Pada saat yang sama, pembersihan long yang berulang melemahkan upaya pemulihan.

Oleh karena itu, perilaku likuidasi mendukung skenario penurunan bertahap daripada breakdown tajam, menjaga HYPE terkunci di dalam struktur menurun yang lebih luas.

Sumber: CoinGlass

Mengapa funding positif sebenarnya dapat meningkatkan risiko

Funding berbobot OI tetap positif, melayang di sekitar +0,0148%, meskipun struktur harga bearish dan dominasi short yang meningkat.

Dinamika ini penting. Funding positif menunjukkan long terus membayar untuk mempertahankan eksposur, bahkan saat harga berjuang.

Kegigihan itu menciptakan kerentanan. Jika tekanan jual meluas, long ini menghadapi risiko likuidasi yang meningkat.

Selain itu, funding positif selama downtrend sering menandakan posisi yang tidak selaras. Sementara itu mencerminkan kepercayaan, itu juga meningkatkan asimetri penurunan.

Oleh karena itu, funding tidak mengonfirmasi kekuatan di sini. Sebaliknya, itu menyoroti kerapuhan. Sampai funding mendingin atau struktur harga membaik, HYPE tetap terpapar tekanan sisi long lebih lanjut.

Sumber: CoinGlass

Sebagai kesimpulan, HYPE tetap di bawah tekanan stabil karena deposit whale memperkenalkan risiko sisi jual tanpa memicu distribusi agresif.

Harga terus menghormati saluran menurun, sementara funding positif dan likuidasi long berulang mengungkapkan leverage yang tidak selaras.

Short memegang sedikit keunggulan, namun keyakinan tetap terukur. Akibatnya, tekanan turun terlihat terkendali daripada impulsif.

Kecuali deposit exchange meningkat secara bermakna, HYPE kemungkinan akan tetap range-bound, dengan rally yang terbatas dan penurunan yang lebih dalam muncul hanya jika penjualan meningkat.

Pemikiran Akhir

HYPE kemungkinan akan tetap range-bound dengan rebound menghadapi resistance yang konsisten.

Penurunan berkelanjutan hanya muncul jika penjualan exchange meningkat lebih lanjut.