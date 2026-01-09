BursaDEX+
Korea Selatan Memberikan Sinyal Peluncuran ETF Bitcoin pada 2026 dalam Perubahan Besar Kebijakan Kripto

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/09 18:21
South Korea Bitcoin ETF

Korea Selatan mengambil langkah tegas menuju adopsi kripto mainstream, dengan pemerintah memberi sinyal dukungan untuk peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa aset digital spot, termasuk Bitcoin ETF, pada awal 2026. Inisiatif ini merupakan bagian dari Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026 yang baru diumumkan negara tersebut, yang menempatkan aset digital sebagai pusat inovasi keuangan jangka panjang.

Rencana Bitcoin ETF Mulai Terbentuk

Menurut peta jalan kebijakan, regulator Korea Selatan akan memulai pekerjaan formal tahun ini untuk mempromosikan ETF kripto spot. Meskipun garis waktu yang tepat masih disempurnakan, pejabat telah memperjelas bahwa Bitcoin akan menjadi fokus utama produk ETF pertama. Langkah ini mengikuti kesuksesan ETF Bitcoin spot di pasar seperti AS dan Hong Kong, di mana permintaan investor melonjak sejak disetujui.

Menurut laporan lokal, pemerintah juga mengonfirmasi bahwa tahun ini akan menandai awal "gelombang kedua" legislasi aset digital. RUU baru ini bertujuan untuk menutup kesenjangan regulasi, terutama di sekitar sektor yang sedang berkembang seperti stablecoin dan produk keuangan berbasis blockchain.

Aturan Stablecoin dan Perlindungan Investor Menjadi Fokus

Pilar utama dari kerangka regulasi yang akan datang adalah pengawasan stablecoin. Otoritas sedang mengerjakan persyaratan lisensi untuk penerbit, termasuk standar modal minimum dan hak penebusan yang dijamin untuk pemegang. Meskipun telah ada kemajuan dalam aturan pengungkapan dan cadangan, regulator masih memperdebatkan institusi mana yang harus diizinkan untuk menerbitkan stablecoin.

Pada saat yang sama, Korea Selatan menangani transfer stablecoin lintas batas, memastikan mereka mematuhi standar keuangan global dan anti pencucian uang. Upaya ini mencerminkan kekhawatiran yang meningkat atas perlindungan investor seiring penggunaan stablecoin terus berkembang.

  • Baca Juga :

Strategi Keuangan Digital yang Lebih Luas

Dorongan Bitcoin ETF adalah bagian dari strategi aset digital yang lebih luas yang sudah mendapatkan momentum. Tahun lalu, Korea Selatan mengangkat pembatasan yang menghalangi perusahaan kripto mengakses modal ventura, memungkinkan startup blockchain untuk memenuhi syarat sertifikasi ventura resmi. Aktivitas institusional telah mengikuti, dengan Binance menyelesaikan akuisisi bursa lokal Gopax, menandai kembalinya formal ke pasar Korea.

Ke depan, pemerintah juga mengeksplorasi aplikasi blockchain dalam keuangan publik. Rencana termasuk memperkenalkan token deposit yang didukung oleh deposit bank komersial dan berpotensi mengalokasikan hingga 25% operasi perbendaharaan ke instrumen berbasis blockchain pada 2030.

Untuk mendukung inisiatif ini, pembuat undang-undang bertujuan untuk menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk pembayaran dan penyelesaian blockchain pada akhir tahun ini, meletakkan dasar untuk pasar kripto yang diatur dan didorong ETF di Korea Selatan.

FAQ

Kapan Korea Selatan bisa meluncurkan Bitcoin ETF?

Korea Selatan menargetkan peluncuran Bitcoin ETF spot pada 2026, dengan landasan regulasi dimulai pada 2025 sebagai bagian dari rencana pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

Apakah Korea Selatan menjadi lebih ramah kripto?

Ya. Selain merencanakan Bitcoin ETF, Korea Selatan telah mengangkat pembatasan VC pada perusahaan kripto dan membangun kerangka hukum penuh untuk keuangan dan pembayaran blockchain.

Apa kebijakan kripto baru Korea Selatan tentang Bitcoin ETF?

Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026 mencakup rencana untuk mengizinkan ETF aset digital spot, memprioritaskan Bitcoin, sementara regulator menyempurnakan aturan tahun ini untuk akses investor yang lebih aman dan diatur.

