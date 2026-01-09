Harga Hedera (HBAR) Dapat Mencapai $0,30 di Tengah Meningkatnya Adopsi RWA

Hedera (HBAR) memimpin dalam pengembangan aset dunia nyata, mengungguli jaringan besar seperti Chainlink, IOTA, dan Stellar. Menurut Santiment, blockchain ini mencatat aktivitas pengembang yang tinggi, melakukan tokenisasi dan menciptakan solusi siap-perusahaan, sehingga menggarisbawahi pentingnya yang meningkat pesat di ruang RWA.

Sumber: @RealAllinCrypto

Laporan tersebut menunjukkan HBAR mengungguli pesaing di ruang ini, menandakan minat kuat dari para pengembang yang mengeksplorasi aplikasi berbasis aset dan dunia nyata. Momentum ini memperkuat posisi Hedera sebagai pemain kunci dalam lanskap keuangan terdesentralisasi yang terus berkembang dan solusi aset dunia nyata berbasis blockchain.

Baca Juga: HBAR Bersiap untuk Rally $0,39 saat Hedera Mendorong Tokenisasi Real Estat

Grafik Mingguan HBAR Menunjukkan Konsolidasi

Grafik mingguan HBAR masih dalam tren turun jangka panjang dari puncak sekitar $0,40, ditahan oleh garis tren menurun yang jelas. Namun, harga berada di atas zona support historis besar sekitar $0,12-$0,135, menunjukkan perlambatan pergerakan bearish dengan badan lilin yang lebih kecil dan berulang kali mempertahankan area akumulasi ini.

Resistance kunci adalah garis tren menurun sekitar $0,21-$0,22, kemudian resistance horizontal ditemukan di $0,18–$0,20. Jika kita mendapat penutupan mingguan terkonfirmasi di atas level ini, itu akan menunjukkan pergeseran tren. Target bullish naik berada di $0,25, kemudian zona target utama di $0,28-$0,30.

Sumber: @swisstrader09

Risiko penurunan terdefinisi dengan baik. Kehilangan support $0,12 membuka $0,10 sebagai level reaksi berikutnya, diikuti oleh $0,095–$0,09 sebagai permintaan utama. Penutupan mingguan di bawah $0,09 sepenuhnya membatalkan setup bullish. Secara keseluruhan, risk-reward baik: penurunan terbatas versus potensi kenaikan multi-target jika konfirmasi berada di dekat harga saat ini pada konsolidasi timeframe yang lebih tinggi.

Python SDK Memungkinkan Integrasi AI Blockchain

Python SDK untuk Hedera Agent Kit memungkinkan pengembang mengeksplorasi AI dan blockchain bersama-sama. Setelah JavaScript SDK, ini mendukung framework seperti LangChain, Vercel, dan MCP. Ini dapat mengembangkan agen yang dapat berinteraksi dengan Hedera Testnet dan pembayaran kripto serta menangani transaksi mikro, yang cukup sulit tanpa integrasi blockchain.

Popularitas Python dalam AI menjadikan SDK ini tambahan logis untuk AI Studio. Ini terintegrasi dengan LangChain v1.0, menyatukan LangChain dan LangGraph untuk pengalaman yang mulus. Sistem plugin modular mencakup akun, token, konsensus, dan smart contract, memungkinkan pengembang membuat agen yang fleksibel. Alat dapat dikombinasikan atau disesuaikan untuk membangun aplikasi bertenaga AI menggunakan kemampuan penuh Hedera.

Baca Juga: Prediksi Harga Hedera: Bisakah HBAR Mencapai $0,209 Setelah Rebound $0,096?