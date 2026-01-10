Ripple Memperoleh Persetujuan FCA untuk Beroperasi di Inggris

Perusahaan teknologi finansial Ripple telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA). Otorisasi ini menghilangkan hambatan regulasi bagi perusahaan. Ini memungkinkan Ripple untuk memperdalam kehadirannya di pasar pembayaran dan aset digital Inggris.

Persetujuan ini datang saat pemerintah Inggris bergerak lebih dekat untuk menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset kripto. Otoritas berencana untuk mengklasifikasikan aset-aset ini sebagai produk keuangan, dengan implementasi penuh yang ditargetkan untuk tahun 2027.

FCA Memberikan Izin Ripple untuk Layanan di Inggris

Regulator Inggris memberikan persetujuan kepada Ripple untuk lisensi Lembaga Uang Elektronik dan registrasi sebagai perusahaan aset kripto. Keputusan ini dikonfirmasi dalam pernyataan perusahaan yang dirilis pada hari Jumat.

Lisensi Lembaga Uang Elektronik memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan uang digital dan menyediakan layanan pembayaran yang diatur. Registrasi kripto terpisah memerlukan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Dengan persetujuan ini, Ripple berencana untuk menawarkan layanan infrastruktur aset digital kepada bisnis-bisnis yang berbasis di Inggris. Perusahaan mengatakan lisensi tersebut mendukung operasi di bawah aturan saat ini dan perubahan kebijakan masa depan.

Eksekutif Menekankan Pertumbuhan dan Kepatuhan di Inggris

Presiden Ripple Monica Long mengatakan cakupan lisensi yang diperluas berfokus pada peningkatan pergerakan nilai daripada hanya efisiensi operasional. Dia menambahkan bahwa infrastruktur yang diatur dapat membantu membuka modal yang menganggur di seluruh sistem keuangan global.

Perusahaan mengatakan persetujuan tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap pasar Inggris dan lingkungan regulasi. Patut dicatat, London telah menjadi tuan rumah kantor terbesar Ripple di luar Amerika Serikat sejak tahun 2016.

Ripple terus memperluas tenaga kerja di Inggris sambil mendukung pengembang blockchain lokal dan startup. Perusahaan juga telah berkomitmen lebih dari $6,7 juta (£5 juta) kepada universitas-universitas Inggris melalui inisiatif penelitiannya.

Cassie Craddock, direktur pelaksana Ripple untuk Inggris dan Eropa, mengatakan FCA dikenal dengan standar regulasi yang tinggi. Dia mencatat bahwa kejelasan regulasi telah mendukung adopsi di wilayah lain dan dapat memainkan peran serupa di Inggris.

