Analisis WSJ Menandakan Kebijakan Fed yang Dovish untuk 2025

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 06:15
Poin Utama:
  • Nick Timiraos menganalisis pertumbuhan lapangan kerja 2025, mempengaruhi dinamika kebijakan Fed.
  • Pergeseran dovish dalam ekspektasi Fed diamati seiring pertumbuhan lapangan kerja melambat.
  • Respons pasar mempengaruhi BTC dan ETH melalui jalur makroekonomi.

"Fed Whisperer" Wall Street Journal, Nick Timiraos, melaporkan AS menambahkan rata-rata 61.000 pekerjaan per bulan pada tahun 2025, menandai pertumbuhan sektor swasta terlemah sejak 2003.

Data ini mempengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve, berdampak signifikan pada Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) karena investor menyesuaikan portofolio mengantisipasi pelonggaran moneter di masa depan.

Pertumbuhan Lapangan Kerja Terlemah Sejak 2003 Memicu Pergeseran Kebijakan Fed

Nick Timiraos dari Wall Street Journal menganalisis angka ketenagakerjaan AS 2025, mencatat pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta terlemah sejak 2003. Analisis ini sangat penting bagi trader makro dalam menginterpretasikan pergeseran kebijakan Fed. Pemberi kerja swasta menambahkan 61.000 pekerjaan per bulan, menandakan perlambatan ekonomi. Peran Timiraos sangat penting karena ia sering dilihat sebagai sinyal untuk memahami prospek Fed, terutama selama periode ekonomi yang tidak pasti, memberikan wawasan kepada trader untuk penyesuaian strategis.

Pasar tenaga kerja yang lesu umumnya mengarah, seperti yang dinyatakan Timiraos, "pada ekspektasi tindakan Fed yang dovish, termasuk potensi pemotongan suku bunga." Berkurangnya risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut mempengaruhi aset makroekonomi dan diantisipasi oleh trader di pasar seperti Treasury dan dolar AS. Cryptocurrency seperti BTC dan ETH sering mencerminkan tren pasar ini karena arus modal menyesuaikan sesuai dengan selera risiko keseluruhan dan keamanan yang dirasakan.

Analis keuangan dan pengamat pasar mengamati dengan cermat pergeseran, dan artikel oleh Timiraos sering mendorong perubahan sentimen pasar. Dikenal sebagai "whisperer" Fed, ia memberikan wawasan yang mempengaruhi strategi meja suku bunga. Reaksi pasar dapat menyebar ke aset digital, menciptakan peluang dan volatilitas di pasar crypto, seperti yang dicatat oleh analis institusional.

Tren Ekonomi Mempengaruhi Volatilitas Pasar Crypto

Tahukah Anda? Pada tahun 2003, terakhir kali pertumbuhan lapangan kerja sangat lemah, Federal Reserve mengambil kebijakan akomodatif yang akhirnya mengarah pada peningkatan signifikan dalam valuasi aset berisiko, termasuk peningkatan keberuntungan di sektor yang bergantung pada ekspansi ekonomi.

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $90.342,55 dengan kapitalisasi pasar $1,80 triliun, menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jam BTC adalah $40,06 miliar, menunjukkan penurunan harga 0,30%. Selama 90 hari, BTC menurun 18,58%, mencerminkan kekhawatiran ekonomi yang lebih luas. Dengan batas pasokan total 21 juta, BTC mempertahankan dominasi di pasar cryptocurrency.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:11 UTC tanggal 9 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan bahwa pergeseran regulasi yang diantisipasi dapat mempengaruhi kepercayaan investor dalam jangka pendek. Kemajuan teknologi, seperti integrasi blockchain, dapat meningkatkan efisiensi, sementara ketidakpastian makroekonomi menunjukkan alokasi modal yang berfluktuasi di pasar-pasar ini. Investor harus menilai tren dengan hati-hati.

Sumber: https://coincu.com/analysis/wsj-analysis-2025-job-growth/

