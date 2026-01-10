BursaDEX+
Ripple Fokus pada Kripto Jangka Panjang, Bukan Hype

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 17:17
  • Brad Garlinghouse mengatakan Ripple akan memprioritaskan penggunaan kripto dunia nyata, bukan siklus hype.
  • XRP dan RLUSD tetap menjadi pusat visi Ripple untuk infrastruktur pembayaran global.
  • Akuisisi terbaru Ripple memperkuat kemampuan pembayaran institusional dan lintas batas.

CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan perusahaan berencana untuk tetap fokus pada infrastruktur kripto jangka panjang dan kasus penggunaan dunia nyata, daripada siklus pasar jangka pendek atau hype.

Di X, bersamaan dengan pembaruan pemegang saham kuartalan Ripple, Garlinghouse mengatakan 2025, terutama kuartal keempat, adalah periode yang kuat bagi perusahaan. Dia membandingkan hasilnya dengan menyebut legenda NFL Tom Brady sebagai quarterback hebat, mengatakan kesuksesan itu berbicara sendiri.

XRP dan RLUSD sebagai Inti

Garlinghouse mengatakan Ripple terus melihat XRP sebagai pusat visinya untuk membangun "Internet of Value," di mana uang bergerak semudah data. Dia menambahkan bahwa stablecoin Ripple, RLUSD, juga memainkan peran penting dalam strategi tersebut.

"Membangun infrastruktur kripto dan memodernisasi sistem keuangan global membutuhkan waktu," kata Garlinghouse, menambahkan bahwa Ripple mengambil pendekatan jangka panjang terhadap apa yang dapat diberikan aset berbasis kripto.

Dorongan Akuisisi dan Lisensi

Ripple telah berkembang secara agresif melalui akuisisi selama setahun terakhir. Ini termasuk pembelian prime broker Hidden Road senilai $1,25 miliar, akuisisi GTreasury senilai $1 miliar, dan kesepakatan $200 juta untuk platform pembayaran Rail. Perusahaan juga telah mengakuisisi Palisade, sementara upaya pengambilalihan Circle, penerbit USDC, tidak berhasil.

Garlinghouse mengatakan kesepakatan ini memperkuat kemampuan Ripple untuk melayani klien institusional dan mempercepat adopsi pembayaran berbasis blockchain.

Persetujuan Inggris Menambah Kekuatan 

Chief legal officer Ripple, Stuart Alderoty, mengatakan perusahaan juga telah mendapatkan persetujuan untuk lisensi EMI (Electronic Money Institution) dan pendaftaran cryptoasset dari Financial Conduct Authority Inggris. Dia menyebut persetujuan tersebut sebagai sinyal positif bagi industri aset digital Inggris dan mengatakan Ripple berencana untuk memperluas bisnis pembayarannya dengan lembaga keuangan Inggris.

Reaksi Industri

Eksekutif Ripple Reece Merrick mengatakan, "Sulit untuk menggambarkan energi di Ripple saat ini. 2025 adalah tahun fundamental, tetapi dengan akuisisi yang dilakukan, dan sekarang lisensi EMI Inggris dalam campuran, 2026 terlihat seperti pengubah permainan total."

Pengacara pro-XRP John Deaton mengatakan kemajuan Ripple menonjol, menambahkan bahwa perusahaan terus membangun melalui tekanan hukum bertahun-tahun sambil mengamankan lisensi global dan mencapai valuasi yang diperkirakan $40 miliar.

Terkait: Ripple Memenangkan Persetujuan Regulasi Besar dari FCA Inggris

Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.

Sumber: https://coinedition.com/brad-garlinghouse-says-ripple-will-focus-on-long-term-crypto-utility-not-hype-cycles/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

