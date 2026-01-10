Pendanaan VC Kripto: Rain mengamankan $250 juta, BlackOpal meraih $200 juta

Dengan pendanaan kripto senilai $763,5 juta yang tersebar di enam proyek, minggu penuh pertama tahun 2026 dimulai dengan sangat baik berkat putaran Series C senilai $250 juta dari Rain.
Ringkasan
- Rain memimpin minggu ini dengan Series C senilai $250 juta, menilai perusahaan stablecoin tersebut sebesar $1,95 miliar.
- BlackOpal dan Tres Finance bersama-sama menambah $330 juta melalui pendanaan dan aktivitas M&A.
- Proyek infrastruktur Bitcoin seperti Babylon dan ZenChain juga mengamankan modal baru.
Menurut data Cryptofundraising, berikut ini merangkum aktivitas pendanaan kripto minggu ini:
Rain
- Mengumpulkan $250 juta dalam putaran Series C
- Valuasi fully diluted sebesar $1,95 miliar
- Rain adalah platform penerbitan kartu dan stablecoin berbasis blockchain
- Investasi dipimpin oleh ICONIQ
- Investor lainnya termasuk Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest, dan Endeavor Catalyst
- Total pendanaan melebihi $338 juta
- Dilakukan empat bulan setelah Series B dan sepuluh bulan setelah Series A
BlackOpal
- BlackOpal mengamankan $200 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Proyek ini adalah platform keuangan pembayaran global LATAM
- Investasi didukung oleh Mars
Tres Finance
- Diakuisisi seharga $130 juta melalui M&A
- Tres Finance adalah platform pelaporan akuntansi dan perpajakan kripto
- Diakuisisi oleh Fireblocks
- Proyek ini telah mengumpulkan $148,6 juta sejauh ini
Babylon
- Mengumpulkan $15 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Didukung oleh AI6Z
- Babylon adalah proyek infrastruktur staking Bitcoin
- Proyek ini telah mengumpulkan $103 juta sejauh ini
HabitTrade
- Mengamankan $10 juta dalam putaran Series A
- Investor termasuk Newborn Town dan StableStock
- HabitTrade adalah platform layanan keuangan
ZenChain
- Mengumpulkan $8,5 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- ZenChain adalah Bitcoin Layer 1 yang kompatibel dengan EVM
- Didukung oleh Watermelon, DWF Labs, dan Genesis Capital
