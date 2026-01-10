Pendanaan VC Kripto: Rain mengamankan $250 juta, BlackOpal meraih $200 juta

Dengan pendanaan kripto senilai $763,5 juta yang tersebar di enam proyek, minggu penuh pertama tahun 2026 dimulai dengan sangat baik berkat putaran Series C senilai $250 juta dari Rain.

Ringkasan Rain memimpin minggu ini dengan Series C senilai $250 juta, menilai perusahaan stablecoin tersebut sebesar $1,95 miliar.

BlackOpal dan Tres Finance bersama-sama menambah $330 juta melalui pendanaan dan aktivitas M&A.

Proyek infrastruktur Bitcoin seperti Babylon dan ZenChain juga mengamankan modal baru.

Menurut data Cryptofundraising, berikut ini merangkum aktivitas pendanaan kripto minggu ini:

Rain

Mengumpulkan $250 juta dalam putaran Series C

Valuasi fully diluted sebesar $1,95 miliar

Rain adalah platform penerbitan kartu dan stablecoin berbasis blockchain

Investasi dipimpin oleh ICONIQ

Investor lainnya termasuk Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest, dan Endeavor Catalyst

Total pendanaan melebihi $338 juta

Dilakukan empat bulan setelah Series B dan sepuluh bulan setelah Series A

BlackOpal

BlackOpal mengamankan $200 juta dalam putaran yang tidak diketahui

Proyek ini adalah platform keuangan pembayaran global LATAM

Investasi didukung oleh Mars

Tres Finance

Diakuisisi seharga $130 juta melalui M&A

Tres Finance adalah platform pelaporan akuntansi dan perpajakan kripto

Diakuisisi oleh Fireblocks

Proyek ini telah mengumpulkan $148,6 juta sejauh ini

Babylon

Mengumpulkan $15 juta dalam putaran yang tidak diketahui

Didukung oleh AI6Z

Babylon adalah proyek infrastruktur staking Bitcoin

Proyek ini telah mengumpulkan $103 juta sejauh ini

HabitTrade

Mengamankan $10 juta dalam putaran Series A

Investor termasuk Newborn Town dan StableStock

HabitTrade adalah platform layanan keuangan

ZenChain