Ripple Menang Lampu Hijau FCA: Lisensi EMI Membuka Pembayaran Kripto UK dan Aliran Lintas Batas Senilai Triliunan

Ripple mengamankan lisensi EMI dan Registrasi Cryptoasset dari FCA Inggris, sebuah kemenangan regulasi yang langka.

Persetujuan tersebut memungkinkan Ripple untuk meningkatkan pembayaran kripto institusional yang teregulasi di seluruh Inggris.

meningkatkan pembayaran kripto institusional yang teregulasi Langkah ini memperkuat peran London sebagai pusat global utama Ripple dan memposisikan Inggris untuk pertumbuhan kripto yang mengutamakan kepatuhan .

Ripple telah melewati salah satu hambatan regulasi terberat dalam keuangan global. Pada 9 Januari 2026, perusahaan pembayaran blockchain ini mengonfirmasi bahwa mereka menerima dua persetujuan kritis dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, membuka pintu bagi ekspansi besar bisnis pembayaran aset digital berlisensi mereka.

Ripple Mengamankan Persetujuan FCA untuk Meningkatkan Pembayaran Kripto Inggris

Ripple mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan Registrasi Cryptoasset dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris. Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk secara legal memperluas platform pembayaran mereka di Inggris dan menawarkan pembayaran lintas batas yang diaktifkan aset digital yang teregulasi kepada klien institusional.

FCA secara luas dianggap sebagai salah satu regulator keuangan paling ketat di dunia. Sebagian besar perusahaan kripto yang mencoba mendaftar di Inggris gagal memenuhi standar kepatuhan mereka. Keberhasilan Ripple menandakan tingkat kesiapan regulasi yang tinggi, terutama dalam hal tata kelola, kontrol anti pencucian uang, dan ketahanan operasional.

Dengan izin ini, bank-bank Inggris, penyedia pembayaran, dan perusahaan kini dapat mengakses infrastruktur pembayaran berlisensi Ripple tanpa harus membangun jalur blockchain mereka sendiri.

Apa yang Sebenarnya Dimungkinkan oleh Lisensi EMI

Lisensi EMI bukanlah simbolis. Ini memberikan Ripple otoritas hukum untuk mengoperasikan layanan pembayaran dan mengelola uang elektronik di bawah pengawasan FCA. Status ini memungkinkan Ripple Payments untuk menangani aliran dana yang teregulasi sambil mengintegrasikan aset digital ke dalam proses penyelesaian.

Inggris Menjadi Pusat Inti untuk Infrastruktur Kripto yang Teregulasi

London telah menjadi kantor terbesar Ripple di luar Amerika Serikat sejak 2016. Perusahaan terus mengembangkan jumlah karyawan di Inggris dan memperdalam investasi lokal, membuat persetujuan FCA menjadi penting secara strategis daripada oportunistik.

Cassie Craddock, Managing Director Ripple untuk Inggris dan Eropa, mengatakan persetujuan tersebut memposisikan Ripple untuk memberikan infrastruktur aset digital yang penting kepada bisnis Inggris. Dia menekankan bahwa kejelasan regulasi secara konsisten mendorong adopsi, dan Inggris kini memiliki kesempatan untuk memimpin daripada mengikuti.

Ripple juga berinvestasi lebih dari £5 juta di universitas-universitas di Inggris, sebagai bagian dari University Blockchain Research Initiative, untuk memperkuat kehadiran jangka panjang mereka dalam keuangan, pendidikan, dan teknologi.

Momentum Regulasi Bertemu dengan Pergeseran Kebijakan Kripto Inggris

Waktu Ripple konsisten dengan perubahan kebijakan kripto Inggris secara keseluruhan. Pemerintah sedang dalam proses menyusun sistem terintegrasi yang akan mengatur aset online seperti instrumen keuangan konvensional dan akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2027.

Strategi FCA cenderung mengarah pada pertumbuhan yang terkendali. Perusahaan yang menunjukkan kepatuhan mereka di tahap awal akan memiliki keunggulan strategis saat hambatan regulasi menyempit. Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk beroperasi sekarang dan beralih ke tahap berikutnya dari persetujuan regulasi kripto masa depan Inggris.

Ini penting karena sejumlah entitas internasional akan bersedia berinteraksi dengan penyedia kripto yang telah terdaftar, diregulasi, dan dilisensikan di yurisdiksi paling bergengsi.

