BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Poin-Poin Penting: Ripple mendapatkan lisensi EMI dan Registrasi Cryptoasset dari FCA Inggris, sebuah kemenangan regulasi yang langka. Persetujuan tersebut memungkinkan Ripple untuk meningkatkan skala yang diaturPoin-Poin Penting: Ripple mendapatkan lisensi EMI dan Registrasi Cryptoasset dari FCA Inggris, sebuah kemenangan regulasi yang langka. Persetujuan tersebut memungkinkan Ripple untuk meningkatkan skala yang diatur

Ripple Menang Lampu Hijau FCA: Lisensi EMI Membuka Pembayaran Kripto UK dan Aliran Lintas Batas Senilai Triliunan

Penulis: Crypto NinjasSumber: Crypto Ninjas
2026/01/10 23:27
Bitlight Labs
LIGHT$0.5901-3.02%
Trillions
TRILLIONS$0.00085-13.39%
CROSS
CROSS$0.13492+1.66%
SuperRare
RARE$0.02329-1.14%
WINK
WIN$0.00002847-1.96%

Poin-Poin Penting:

  • Ripple mengamankan lisensi EMI dan Registrasi Cryptoasset dari FCA Inggris, sebuah kemenangan regulasi yang langka.
  • Persetujuan tersebut memungkinkan Ripple untuk meningkatkan pembayaran kripto institusional yang teregulasi di seluruh Inggris.
  • Langkah ini memperkuat peran London sebagai pusat global utama Ripple dan memposisikan Inggris untuk pertumbuhan kripto yang mengutamakan kepatuhan.

Ripple telah melewati salah satu hambatan regulasi terberat dalam keuangan global. Pada 9 Januari 2026, perusahaan pembayaran blockchain ini mengonfirmasi bahwa mereka menerima dua persetujuan kritis dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, membuka pintu bagi ekspansi besar bisnis pembayaran aset digital berlisensi mereka.

Baca Selengkapnya: Ripple Menolak IPO Setelah Penjualan Saham $500 Juta, Valuasi $40 Miliar & Hampir $4 Miliar Akuisisi

Ripple Mengamankan Persetujuan FCA untuk Meningkatkan Pembayaran Kripto Inggris

Ripple mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan Registrasi Cryptoasset dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris. Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk secara legal memperluas platform pembayaran mereka di Inggris dan menawarkan pembayaran lintas batas yang diaktifkan aset digital yang teregulasi kepada klien institusional.

FCA secara luas dianggap sebagai salah satu regulator keuangan paling ketat di dunia. Sebagian besar perusahaan kripto yang mencoba mendaftar di Inggris gagal memenuhi standar kepatuhan mereka. Keberhasilan Ripple menandakan tingkat kesiapan regulasi yang tinggi, terutama dalam hal tata kelola, kontrol anti pencucian uang, dan ketahanan operasional.

Dengan izin ini, bank-bank Inggris, penyedia pembayaran, dan perusahaan kini dapat mengakses infrastruktur pembayaran berlisensi Ripple tanpa harus membangun jalur blockchain mereka sendiri.

Baca Selengkapnya: Ripple Meluncurkan Akses Penuh Prime Brokerage Spot AS untuk Perdagangan Kripto Institusional

Apa yang Sebenarnya Dimungkinkan oleh Lisensi EMI

Lisensi EMI bukanlah simbolis. Ini memberikan Ripple otoritas hukum untuk mengoperasikan layanan pembayaran dan mengelola uang elektronik di bawah pengawasan FCA. Status ini memungkinkan Ripple Payments untuk menangani aliran dana yang teregulasi sambil mengintegrasikan aset digital ke dalam proses penyelesaian.

Inggris Menjadi Pusat Inti untuk Infrastruktur Kripto yang Teregulasi

London telah menjadi kantor terbesar Ripple di luar Amerika Serikat sejak 2016. Perusahaan terus mengembangkan jumlah karyawan di Inggris dan memperdalam investasi lokal, membuat persetujuan FCA menjadi penting secara strategis daripada oportunistik.

Cassie Craddock, Managing Director Ripple untuk Inggris dan Eropa, mengatakan persetujuan tersebut memposisikan Ripple untuk memberikan infrastruktur aset digital yang penting kepada bisnis Inggris. Dia menekankan bahwa kejelasan regulasi secara konsisten mendorong adopsi, dan Inggris kini memiliki kesempatan untuk memimpin daripada mengikuti.

Ripple juga berinvestasi lebih dari £5 juta di universitas-universitas di Inggris, sebagai bagian dari University Blockchain Research Initiative, untuk memperkuat kehadiran jangka panjang mereka dalam keuangan, pendidikan, dan teknologi.

Momentum Regulasi Bertemu dengan Pergeseran Kebijakan Kripto Inggris

Waktu Ripple konsisten dengan perubahan kebijakan kripto Inggris secara keseluruhan. Pemerintah sedang dalam proses menyusun sistem terintegrasi yang akan mengatur aset online seperti instrumen keuangan konvensional dan akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2027.

Strategi FCA cenderung mengarah pada pertumbuhan yang terkendali. Perusahaan yang menunjukkan kepatuhan mereka di tahap awal akan memiliki keunggulan strategis saat hambatan regulasi menyempit. Persetujuan ini memungkinkan Ripple untuk beroperasi sekarang dan beralih ke tahap berikutnya dari persetujuan regulasi kripto masa depan Inggris.

Ini penting karena sejumlah entitas internasional akan bersedia berinteraksi dengan penyedia kripto yang telah terdaftar, diregulasi, dan dilisensikan di yurisdiksi paling bergengsi.

Postingan Ripple Memenangkan Lampu Hijau FCA: Lisensi EMI Membuka Pembayaran Kripto Inggris dan Triliunan Aliran Lintas Batas muncul pertama kali di CryptoNinjas.

Peluang Pasar
Logo Bitlight Labs
Harga Bitlight Labs(LIGHT)
$0.5901
$0.5901$0.5901
-1.45%
USD
Grafik Harga Live Bitlight Labs (LIGHT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59
Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Pasar cryptocurrency saat ini menyaksikan kebangkitan pesat dari pesaing baru di sektor meme coin, salah satu yang […] The post The 350x Crypto Gem: How Patos
Bagikan
Coindoo2026/01/15 14:22