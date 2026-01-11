$POL Melonjak 50% Setelah Pembakaran Token Rekor di Polygon PoS

Token POL Polygon melonjak hampir 50% mingguan karena pembakaran rekor, pendapatan meningkat, dan fokus infrastruktur strategis memperkuat kepercayaan investor jangka panjang secara global.

Token asli Polygon, POL mencatat kenaikan tajam selama minggu lalu. Aset ini naik hampir 50% dengan fundamental daripada aktivitas perdagangan spekulatif. Selain itu, penggunaan on-chain yang kuat menambah sentimen positif di seluruh pasar. Oleh karena itu, reli ini menunjukkan bahwa momentum Polygon bersifat struktural daripada didorong oleh hype jangka pendek.

Pendapatan Polygon dan Pembakaran Token Mendorong Lonjakan Harga Terkini

Menurut data CoinGecko, POL Polygon saat ini diperdagangkan hampir $0,1772 USD. Sementara itu, token tersebut telah melonjak mendekati 10% dalam 24 jam terakhir. Selain itu, terdapat kenaikan mingguan mendekati 50% dengan peningkatan dasar-dasar jaringan. Akibatnya, kepercayaan investor tumbuh di kalangan peserta keuangan terdesentralisasi.

Polygon menduduki peringkat pertama dari blockchain berdasarkan pendapatan jaringan selama 7 hari terakhir. Selanjutnya, pada 5 Januari, tepatnya 3.012.457 POL dibakar. Perlu dicatat, ini adalah pembakaran satu hari tertinggi dalam sejarah Polygon PoS. Oleh karena itu, pengurangan pasokan ditambah pertumbuhan penggunaan memberikan dukungan pada tekanan kenaikan harga.

Metrik keuangan juga menunjukkan meningkatnya minat pasar terhadap POL. Volume perdagangan token dalam 24 jam turun menjadi $616,06 juta USD. Sementara itu, kapitalisasi pasar naik menjadi sekitar $1,85 miliar USD. Selain itu, pasokan beredar mencapai mendekati 11 miliar POL. Akibatnya, kondisi likuiditas tidak banyak memburuk selama reli.

Fakta bahwa aktivitas ini berkelanjutan justru menunjukkan permintaan konsisten untuk blockspace Polygon. Selain itu, peningkatan pendapatan merupakan indikasi penggunaan aktual dan bukan insentif sementara. Oleh karena itu, peristiwa pembakaran terkini mendorong fundamental bullish yang ada.

Kepemimpinan Polygon juga memperkuat kepercayaan melalui komunikasi strategis. Pengumuman CEO berfokus pada prioritas infrastruktur daripada narasi harga jangka pendek. Akibatnya, peserta pasar menganggap reli ini dibenarkan secara fundamental. Metode ini membedakan Polygon dari siklus ekosistem yang murni spekulatif yang telah diamati sebelumnya.

Open Money Stack Polygon Menandakan Strategi Pertumbuhan Berbasis Infrastruktur

CEO Polygon baru-baru ini memperkenalkan kerangka kerja yang disebut Open Money Stack. Secara khusus, ini menggambarkan ekosistem on-chain yang terintegrasi secara vertikal. Selain itu, aplikasi, layanan keuangan, pembayaran, dan rel blockchain tercakup. Oleh karena itu, Polygon memposisikan dirinya sebagai bagian infrastruktur dasar untuk pengembangan keuangan digital.

Strategi ini berfokus pada utilitas, daripada cerita promosi. Akibatnya, Polygon berupaya menarik builder, institusi, dan penyedia pembayaran. Selain itu, fokus infrastruktur kondusif untuk pertumbuhan transaksi berkelanjutan dan aliran pendapatan yang dapat diprediksi.

Aktivitas tokenisasi dalam Polygon PoS terus tumbuh dengan laju yang stabil. Sementara itu, pembakaran yang stabil menciptakan insentif yang selaras antara pengguna dan pemegang token. Oleh karena itu, desain ekonomi adalah cara untuk memperkuat kesehatan jaringan selama fase penskalaan.

Open Money Stack juga mendukung interoperabilitas dalam lapisan keuangan. Selain itu, ini mempromosikan komposabilitas antara aplikasi serta rel penyelesaian. Akibatnya, Polygon bertujuan untuk menjadi lebih dari sekadar aplikasi terdesentralisasi yang hanya digunakan sekali. Cakupan yang lebih luas ini memfasilitasi adopsi perusahaan dan eksperimen institusional.

Secara keseluruhan, kinerja terkini POL adalah kinerja dari katalis yang bertemu. Pendapatan meningkat, pembakaran rekor, dan kejelasan strategis semuanya bergabung untuk mengubah perilaku pasar. Oleh karena itu, lonjakan mingguan 50% tampaknya memiliki dasar pada fundamental yang nyata.

Postingan $POL Melompat 50% Setelah Pembakaran Token Rekor di Polygon PoS muncul pertama kali di Live Bitcoin News.