"Super Cycle Incoming": CZ Memicu Buzz Bullish di Seluruh Pasar Kripto

CZ memberi sinyal potensi super cycle kripto saat tekanan regulasi mereda, institusi mengakumulasi Bitcoin, dan tren makro mendukung optimisme jangka panjang yang diperbarui.

Pendiri Binance Changpeng Zhao kembali menyulut sentimen bullish setelah menyatakan "Super Cycle Incoming" di seluruh pasar kripto. Komentar tersebut menyusul sinyal pelonggaran regulasi di Amerika Serikat.

CZ Menyoroti Akumulasi Bitcoin Institusional dan Pergeseran Regulasi

CZ tampil secara publik setelah berita mengungkapkan bahwa SEC AS menghapus kripto dari daftar risiko prioritas 2026. Menanggapi hal itu, ia mengatakan di X bahwa ia bisa saja salah. Namun, ia menekankan bahwa kondisi semakin mirip dengan super cycle. Pesan ini segera menyebar ke seluruh komunitas kripto.

Selain itu, CZ mengutip perilaku investor yang berkembang dalam penurunan pasar baru-baru ini. Ia mengklaim bahwa selama panic selling oleh trader ritel, bank-bank di Amerika Serikat menimbun Bitcoin. Secara khusus, ia menyebutkan institusi seperti Wells Fargo yang meningkatkan eksposur mereka. Akibatnya, aktivitas institusional tampaknya mengimbangi volatilitas di tingkat ritel.

Akumulasi ini menunjukkan transformasi yang lebih fundamental di pasar kripto. Selain itu, investor institusional umumnya memiliki horizon waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, partisipasi mereka dapat membantu mengurangi volatilitas ekstrem dalam jangka panjang.

Lingkungan makroekonomi juga mungkin mendukung pandangan CZ. Kondisi keuangan global tampak melunak di ekonomi-ekonomi besar. Selain itu, ekspektasi pemotongan suku bunga AS masih ada. Akibatnya, lebih banyak likuiditas dapat diarahkan ke aset berisiko, yang mencakup cryptocurrency.

Secara historis, pasar kripto berkinerja baik di masa pelonggaran moneter. Selain itu, quantitative easing biasanya meningkatkan permintaan untuk aset alternatif. Oleh karena itu, tren makro terus memainkan peran utama dalam mendorong pertumbuhan kripto jangka panjang. Latar belakang ini memperkuat narasi pasar yang lebih besar dari CZ.

Kematangan Pasar dan ETF Membentuk Kondisi Kripto Saat Ini

Kejelasan regulasi terus mempengaruhi sentimen jangka panjang di seluruh aset digital. Keputusan SEC adalah tanda berkurangnya tekanan penegakan untuk sektor ini. Dengan cara ini, kepercayaan institusional meningkat karena risiko kepatuhan berkurang. Lingkungan seperti itu kondusif untuk strategi alokasi modal jangka panjang.

Kematangan pasar adalah faktor pembeda lain antara fase saat ini dan siklus sebelumnya. Bitcoin dan Ethereum spot ETFs kini diperdagangkan di pasar yang diatur. Selain itu, produk-produk ini memberikan eksposur institusional tanpa masalah penyimpanan langsung.

Per 10 Januari 2026, ada aksi harga yang beragam di pasar kripto. Bitcoin bergerak antara $90.000 dan $92.000 setelah melampaui $125.000 pada Oktober 2025. Sementara itu, total kapitalisasi pasar kripto mendekati $3,09 triliun di seluruh dunia.

Bitcoin saat ini diperdagangkan sekitar $90.683 dengan kenaikan harian 0,31%. Ethereum diperdagangkan sekitar $3.091,89, dan telah turun 0,23%. Sementara itu, Binance Coin diperdagangkan sekitar $900,82, tetapi telah naik sekitar 1,06% dalam 24 jam terakhir.

Meskipun pergerakan jangka pendek redup, indikator struktural mendukung. Partisipasi institusional masih tumbuh stabil di pasar. Selain itu, produk investasi yang diatur meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan. Oleh karena itu, tren adopsi jangka panjang menjadi lebih penting daripada perubahan sentimen jangka pendek.

Secara keseluruhan, pernyataan CZ mewakili perubahan yang lebih besar yang terjadi di seluruh pasar kripto. Stabilitas regulasi, akumulasi institusional, dan likuiditas makro dalam kondisi baik. Akibatnya, ide tentang super cycle kripto menjadi populer lagi di kalangan investor.