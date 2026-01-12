UEA Bergabung dalam Daftar Pemerintah yang Mensponsori Operasi Penambangan Bitcoin

Bitcoin

Uni Emirat Arab semakin diperhitungkan di antara pemerintah yang secara aktif mendukung penambangan Bitcoin, memanfaatkan sumber daya energinya yang luas untuk menggerakkan operasi yang didukung negara.

Diskusi terkini di media sosial kembali menarik perhatian pada isu ini setelah Changpeng Zhao menyatakan bahwa UEA telah terlibat dalam penambangan Bitcoin "untuk beberapa waktu," menolak gagasan bahwa negara tersebut adalah pendatang baru di bidang ini.

Poin-poin penting: UEA mensponsori penambangan Bitcoin yang didukung terutama oleh gas alam.

Operasi yang didukung negara dilaporkan telah mengakumulasi lebih dari 6.300 BTC.

Pemerintah memperlakukan penambangan Bitcoin sebagai infrastruktur strategis, bukan aktivitas pinggiran.

Dukungan untuk penambangan datang bersamaan dengan peraturan penggunaan lahan dan energi yang ketat.

Laporan menunjukkan bahwa UEA telah memilih pendekatan langsung daripada menyerahkan penambangan sepenuhnya kepada pemain swasta atau mencoba membatasinya melalui pembatasan berat. Perusahaan analitik blockchain Arkham Intelligence mengungkapkan pada Agustus 2025 bahwa negara tersebut telah mengakumulasi antara 6.300 dan 6.450 BTC melalui aktivitas penambangan yang terkait dengan negara, kepemilikan yang bernilai sekitar $700 juta pada saat itu. Operasi ini dilaporkan dilakukan melalui Citadel Mining dan didukung sebagian besar oleh cadangan gas alam negara yang melimpah.

Sementara sikap federal membingkai penambangan Bitcoin sebagai infrastruktur nasional yang kritis—setara dengan pusat data, jaringan telekomunikasi, dan proyek energi—kebijakan ini tidak tanpa batasan. Pada September 2025, otoritas Abu Dhabi melarang penambangan mata uang kripto di lahan pertanian untuk melindungi efisiensi energi dan prioritas penggunaan lahan. Pelanggar menghadapi denda hingga AED 100.000, menandakan bahwa dukungan negara beroperasi dalam batas-batas yang jelas.

UEA bergabung dengan daftar penambang Bitcoin yang didukung negara yang terus berkembang

Pendekatan UEA mencerminkan tren global yang lebih luas di mana pemerintah mengintegrasikan penambangan Bitcoin ke dalam strategi energi dan ekonomi nasional. El Salvador, meskipun mencabut status alat pembayaran sah Bitcoin pada 2025, masih memegang 7.517 BTC dan menambang 474 BTC selama tiga tahun menggunakan energi panas bumi dari gunung berapi. Bhutan mengungkapkan pada 2023 bahwa negara tersebut telah diam-diam menambang Bitcoin sejak 2018, memanfaatkan tenaga air untuk menghasilkan antara 55 dan 75 BTC per minggu, dengan hasilnya mendukung layanan publik dan gaji pegawai negeri.

Negara-negara lain mengikuti jalur serupa. Ethiopia telah bermitra dengan perusahaan penambangan internasional untuk menggunakan surplus tenaga hidroelektrik, sementara Iran melegalkan penambangan yang dikendalikan negara pada 2019 untuk menghasilkan pendapatan di tengah sanksi, meskipun secara berkala menghentikan operasi selama kekurangan energi. Jepang telah meluncurkan inisiatif penambangan yang didukung pemerintah yang bertujuan menyeimbangkan beban jaringan, dan pemerintah daerah Rusia serta utilitas terkait negara di Siberia telah menjalankan operasi penambangan berbasis tenaga air, meskipun ada larangan regional terkait masalah energi.

Prancis juga sedang menjajaki ide tersebut, dengan proposal untuk menggunakan kelebihan tenaga nuklir untuk penambangan Bitcoin. Dengan lebih dari 70% listriknya dihasilkan dari energi nuklir, perkiraan menunjukkan bahwa hanya 1 gigawatt kapasitas surplus dapat menghasilkan $100 hingga $150 juta per tahun, meskipun rencana ini masih berada pada tahap awal.

Secara keseluruhan, keterlibatan UEA menggarisbawahi pergeseran yang jelas dalam cara pemerintah memandang penambangan Bitcoin. Daripada memperlakukannya semata-mata sebagai aktivitas sektor swasta atau tantangan regulasi, semakin banyak negara memposisikan penambangan sebagai perpanjangan strategis dari kebijakan energi, pengembangan infrastruktur, dan perencanaan ekonomi jangka panjang.

Penulis

Alexander Zdravkov adalah seseorang yang selalu mencari logika di balik segala hal. Dia memiliki lebih dari 3 tahun pengalaman di ruang kripto, di mana dia dengan terampil mengidentifikasi tren baru di dunia mata uang digital. Baik memberikan analisis mendalam atau laporan harian tentang semua topik, pemahaman mendalam dan antusiasmenya terhadap apa yang dia lakukan menjadikannya anggota tim yang berharga.

