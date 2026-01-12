Kongres menghidupkan kembali RUU kripto besar untuk menetapkan aturan yang jelas bagi aset digital di AS.

Kongres kembali mendorong RUU struktur pasar yang akhirnya dapat menentukan bagaimana crypto akan bekerja di AS. Setelah terhenti tahun lalu, legislasi ini hidup kembali.

Sidang dijadwalkan pada hari Kamis, dan Komite Pertanian dan Perbankan Senat akan meninjau dan mungkin merevisi bagian mereka masing-masing. Jika mereka berhasil melakukannya, ini bisa menetapkan aturan hukum nyata pertama untuk crypto di negara ini.

Clarity Act ini seharusnya memudahkan perusahaan aset digital untuk tetap berada di AS tanpa terkubur dalam masalah hukum. RUU ini dapat mengubah cara Securities and Exchange Commission dan Commodities Futures Trading Commission membagi tugas dalam mengatur crypto. RUU ini juga menetapkan aturan tentang siapa yang perlu mendaftar, jenis token apa yang ada, dan apa yang harus dilakukan bursa dan perantara untuk tetap patuh.

Anggota parlemen akan bertarung soal stablecoin, DeFi, dan keuntungan terkait Trump

Tiga masalah dijamin akan menyebabkan masalah minggu ini. Pertama, imbalan stablecoin. Kedua, perlakuan terhadap platform DeFi dan pengembangnya. Ketiga, apakah pejabat terpilih seperti Presiden Donald Trump harus dilarang menghasilkan uang dari crypto saat menjabat. Kelompok yang terkait dengan Trump telah meluncurkan memecoin dan NFT.

Cody Carbone, kepala Digital Chamber, mengatakan masalah imbalan stablecoin adalah "masalah terbesar yang belum terselesaikan" di Capitol Hill. Dia mengatakan, "Imbalan stablecoin, bunga, hasil, apa pun Anda menyebutnya, akan dibahas dalam RUU ini. Baik Partai Republik maupun Demokrat telah sampai pada kesimpulan itu."

Awal tahun ini, Community Bankers Council dari American Bankers Association memberi tahu senator bahwa perusahaan stablecoin menawarkan imbalan dengan cara yang menghindari aturan dari GENIUS Act, yang disahkan tahun lalu.

Undang-undang itu melarang token yang terkait dengan dolar untuk menawarkan hasil, tetapi skema baru ini lolos dari celah dan bersaing dengan rekening tabungan tradisional.

Di sisi DeFi, orang-orang khawatir bahwa pembuat kode dan pengembang akan dihukum ketika orang lain menggunakan alat mereka untuk kejahatan seperti pencucian uang. Amanda Tuminelli, pengacara utama di DeFi Education Fund, mengatakan mereka "sangat sadar tentang bagaimana keuangan ilegal diperlakukan dalam RUU ini," tetapi ingin memastikan bahwa kewajiban "tidak dibebankan pada kode melainkan pada orang."

Dia mengatakan tujuannya adalah melindungi pengembang dari disalahkan ketika alat mereka disalahgunakan. Pendukung DeFi juga ingin RUU ini memberi orang hak untuk memegang crypto mereka sendiri, tanpa memerlukan pihak ketiga.

Mereka mendorong bahasa dari Blockchain Regulatory Certainty Act yang akan membebaskan pengembang perangkat lunak dan penyedia layanan jika mereka tidak mengontrol atau memegang dana pelanggan.

Senat diharapkan menggabungkan draf komite dan mendorong pemungutan suara sebelum pemilihan paruh waktu

Komite Pertanian dan Perbankan Senat seharusnya menyelesaikan bagian mereka dan merilis draf yang diperbarui Kamis ini. Setelah itu, kedua bagian akan digabungkan menjadi satu versi penuh dari RUU struktur pasar. RUU gabungan itu akan menuju lantai Senat.

Anggota parlemen memperkirakan proses ini akan memakan waktu beberapa minggu sebelum bahkan memiliki peluang untuk menjadi undang-undang.

Senator Elizabeth Warren dan beberapa rekannya ingin draf akhir menyertakan aturan ketat yang melarang pejabat publik mengambil untung dari crypto saat mereka menjabat. Summer Mersinger dari Blockchain Association mengatakan ini dijatuhkan di DPR, tetapi Senat "tidak akan mengabaikan masalah ini."

Dia juga memperingatkan bahwa waktu hampir habis. Dengan pemilihan paruh waktu 2026 yang datang cepat, anggota parlemen mungkin kehilangan sekutu kunci. "Ada banyak prioritas lain yang dimiliki Kongres untuk tahun ini," kata Mersinger. "Ini semacam jendela kunci yang mereka lihat untuk membuat sesuatu keluar dari komite ke lantai dan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya."

Pendukung RUU ini tahu mereka sedang dalam perlombaan. Jika ini tidak lolos sebelum November, semuanya bisa hancur. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, dan kedua partai masih bentrok atas bagian-bagian kunci, masa depan crypto di Amerika bergantung pada benang tipis.

