BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Kongres kembali mendorong RUU struktur pasar yang akhirnya dapat menentukan bagaimana crypto akan bekerja di AS. Setelah terhenti tahun lalu, legislasi ini kembali hidupKongres kembali mendorong RUU struktur pasar yang akhirnya dapat menentukan bagaimana crypto akan bekerja di AS. Setelah terhenti tahun lalu, legislasi ini kembali hidup

Kongres menghidupkan kembali RUU kripto besar untuk menetapkan aturan yang jelas bagi aset digital di AS.

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/12 01:40
Major
MAJOR$0.12929+3.69%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Union
U$0.003029+6.73%
RealLink
REAL$0.08048+2.67%
The AI Prophecy
ACT$0.02703+7.60%

Kongres kembali mendorong RUU struktur pasar yang akhirnya dapat menentukan bagaimana crypto akan bekerja di AS. Setelah terhenti tahun lalu, legislasi ini hidup kembali.

Sidang dijadwalkan pada hari Kamis, dan Komite Pertanian dan Perbankan Senat akan meninjau dan mungkin merevisi bagian mereka masing-masing. Jika mereka berhasil melakukannya, ini bisa menetapkan aturan hukum nyata pertama untuk crypto di negara ini.

Clarity Act ini seharusnya memudahkan perusahaan aset digital untuk tetap berada di AS tanpa terkubur dalam masalah hukum. RUU ini dapat mengubah cara Securities and Exchange Commission dan Commodities Futures Trading Commission membagi tugas dalam mengatur crypto. RUU ini juga menetapkan aturan tentang siapa yang perlu mendaftar, jenis token apa yang ada, dan apa yang harus dilakukan bursa dan perantara untuk tetap patuh.

Anggota parlemen akan bertarung soal stablecoin, DeFi, dan keuntungan terkait Trump

Tiga masalah dijamin akan menyebabkan masalah minggu ini. Pertama, imbalan stablecoin. Kedua, perlakuan terhadap platform DeFi dan pengembangnya. Ketiga, apakah pejabat terpilih seperti Presiden Donald Trump harus dilarang menghasilkan uang dari crypto saat menjabat. Kelompok yang terkait dengan Trump telah meluncurkan memecoin dan NFT.

Cody Carbone, kepala Digital Chamber, mengatakan masalah imbalan stablecoin adalah "masalah terbesar yang belum terselesaikan" di Capitol Hill. Dia mengatakan, "Imbalan stablecoin, bunga, hasil, apa pun Anda menyebutnya, akan dibahas dalam RUU ini. Baik Partai Republik maupun Demokrat telah sampai pada kesimpulan itu."

Awal tahun ini, Community Bankers Council dari American Bankers Association memberi tahu senator bahwa perusahaan stablecoin menawarkan imbalan dengan cara yang menghindari aturan dari GENIUS Act, yang disahkan tahun lalu.

Undang-undang itu melarang token yang terkait dengan dolar untuk menawarkan hasil, tetapi skema baru ini lolos dari celah dan bersaing dengan rekening tabungan tradisional.

Di sisi DeFi, orang-orang khawatir bahwa pembuat kode dan pengembang akan dihukum ketika orang lain menggunakan alat mereka untuk kejahatan seperti pencucian uang. Amanda Tuminelli, pengacara utama di DeFi Education Fund, mengatakan mereka "sangat sadar tentang bagaimana keuangan ilegal diperlakukan dalam RUU ini," tetapi ingin memastikan bahwa kewajiban "tidak dibebankan pada kode melainkan pada orang."

Dia mengatakan tujuannya adalah melindungi pengembang dari disalahkan ketika alat mereka disalahgunakan. Pendukung DeFi juga ingin RUU ini memberi orang hak untuk memegang crypto mereka sendiri, tanpa memerlukan pihak ketiga.

Mereka mendorong bahasa dari Blockchain Regulatory Certainty Act yang akan membebaskan pengembang perangkat lunak dan penyedia layanan jika mereka tidak mengontrol atau memegang dana pelanggan.

Senat diharapkan menggabungkan draf komite dan mendorong pemungutan suara sebelum pemilihan paruh waktu

Komite Pertanian dan Perbankan Senat seharusnya menyelesaikan bagian mereka dan merilis draf yang diperbarui Kamis ini. Setelah itu, kedua bagian akan digabungkan menjadi satu versi penuh dari RUU struktur pasar. RUU gabungan itu akan menuju lantai Senat.

Anggota parlemen memperkirakan proses ini akan memakan waktu beberapa minggu sebelum bahkan memiliki peluang untuk menjadi undang-undang.

Senator Elizabeth Warren dan beberapa rekannya ingin draf akhir menyertakan aturan ketat yang melarang pejabat publik mengambil untung dari crypto saat mereka menjabat. Summer Mersinger dari Blockchain Association mengatakan ini dijatuhkan di DPR, tetapi Senat "tidak akan mengabaikan masalah ini."

Dia juga memperingatkan bahwa waktu hampir habis. Dengan pemilihan paruh waktu 2026 yang datang cepat, anggota parlemen mungkin kehilangan sekutu kunci. "Ada banyak prioritas lain yang dimiliki Kongres untuk tahun ini," kata Mersinger. "Ini semacam jendela kunci yang mereka lihat untuk membuat sesuatu keluar dari komite ke lantai dan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya."

Pendukung RUU ini tahu mereka sedang dalam perlombaan. Jika ini tidak lolos sebelum November, semuanya bisa hancur. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, dan kedua partai masih bentrok atas bagian-bagian kunci, masa depan crypto di Amerika bergantung pada benang tipis.

Klaim kursi gratis Anda di komunitas trading crypto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.

Peluang Pasar
Logo Major
Harga Major(MAJOR)
$0.12929
$0.12929$0.12929
+2.03%
USD
Grafik Harga Live Major (MAJOR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59