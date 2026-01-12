PBOC menetapkan kurs referensi USD/CNY di 7,0108 vs. 7,0128 sebelumnya

Tujuan utama kebijakan moneter People's Bank of China (PBoC) adalah untuk menjaga stabilitas harga, termasuk stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral China juga bertujuan untuk menerapkan reformasi keuangan, seperti membuka dan mengembangkan pasar keuangan.

PBoC dimiliki oleh negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sehingga tidak dianggap sebagai institusi yang otonom. Sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang dinominasikan oleh Ketua Dewan Negara, memiliki pengaruh kunci terhadap manajemen dan arah PBoC, bukan gubernurnya. Namun, Bapak Pan Gongsheng saat ini memegang kedua posisi tersebut.

Berbeda dengan ekonomi Barat, PBoC menggunakan seperangkat instrumen kebijakan moneter yang lebih luas untuk mencapai tujuannya. Alat utama termasuk Reverse Repo Rate (RRR) tujuh hari, Medium-term Lending Facility (MLF), intervensi valuta asing, dan Reserve Requirement Ratio (RRR). Namun, Loan Prime Rate (LPR) adalah suku bunga acuan China. Perubahan pada LPR secara langsung mempengaruhi suku bunga yang perlu dibayar di pasar untuk pinjaman dan hipotek serta bunga yang dibayar pada tabungan. Dengan mengubah LPR, bank sentral China juga dapat mempengaruhi nilai tukar Renminbi Tiongkok.

Ya, China memiliki 19 bank swasta – sebagian kecil dari sistem keuangan. Bank swasta terbesar adalah pemberi pinjaman digital WeBank dan MYbank, yang didukung oleh raksasa teknologi Tencent dan Ant Group, menurut The Straits Times. Pada tahun 2014, China mengizinkan pemberi pinjaman domestik yang sepenuhnya dikapitalisasi oleh dana swasta untuk beroperasi di sektor keuangan yang didominasi negara.