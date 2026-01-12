BursaDEX+
Harga kripto hari ini (12 Des): BTC, SOL, ZEC, TAO reli di tengah meningkatnya perseteruan Trump-Powell

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/12 14:28
Bitcoin
BTC$96,853.01+1.89%
Solana
SOL$145.37-0.04%
Zcash
ZEC$433.61+5.71%
Bittensor
TAO$283.9-5.16%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.495-3.47%

Harga kripto hari ini mengalami tren naik karena ketegangan politik di AS menyebar ke pasar keuangan, mendorong investor menuju aset alternatif. 

Ringkasan
  • Total kapitalisasi pasar kripto naik karena investor bereaksi terhadap meningkatnya ketegangan politik antara Presiden Trump dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell.
  • Bitcoin memimpin pasar lebih tinggi sementara data derivatif menunjukkan likuidasi yang meningkat dan open interest yang sedikit lebih tinggi.
  • Analis melihat peluang kenaikan jangka pendek yang didukung oleh arus yang membaik, meskipun kekhawatiran tetap ada tentang likuiditas jangka panjang dan potensi volatilitas.

Total kapitalisasi pasar kripto naik sekitar 1,5% menjadi $3,2 triliun, dipimpin oleh kenaikan Bitcoin dan beberapa altcoin pilihan.

Pada saat penulisan, Bitcoin naik 1,8% selama sehari terakhir, diperdagangkan di $92.054. Zcash naik 10% menjadi $414, Bittensor meningkat 3,2% menjadi $290, dan Solana naik 5,2% menjadi $142.

Meskipun harga memantul, sentimen masih hati-hati. Indeks Crypto Fear & Greed turun dua poin menjadi 27, menjaga pasar di zona "Fear".

Data CoinGlass menunjukkan likuidasi melonjak 136% menjadi $165 juta dalam sehari terakhir, sementara open interest naik 0,47% menjadi $139 miliar.

Konflik Trump–Powell mengguncang pasar tradisional

Rally tersebut terjadi setelah eskalasi tajam ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Powell mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman telah mengeluarkan surat panggilan grand jury terkait kesaksian kongresnya tentang renovasi gedung Federal Reserve.

Dia menggambarkan langkah tersebut sebagai tekanan politik yang terkait dengan penolakan Fed untuk memangkas suku bunga secara lebih agresif.

Trump telah berulang kali mengkritik Powell atas kebijakan suku bunga dan secara terbuka membahas untuk menggantinya ketika masa jabatannya berakhir pada 2026. Dalam tanggapan publik, Powell membela independensi Fed dan menegaskan bahwa tuntutan politik tidak mempengaruhi keputusan kebijakan moneter.

Perselisihan tersebut mengguncang pasar tradisional. Dolar AS melemah, futures saham turun, dan emas mencapai rekor tertinggi baru. Aset kripto mengalami minat beli yang baru karena investor mencari alternatif di luar sistem keuangan tradisional.

Pandangan analis: kenaikan jangka pendek, kehati-hatian jangka panjang

Analis on-chain Willy Woo menawarkan pandangan yang beragam dalam postingan 11 Januari di X. Dia mengatakan modelnya menunjukkan arus investor mencapai titik terendah sekitar 24 Desember dan terus membaik sejak itu, yang dapat mendukung Bitcoin hingga akhir Januari dan Februari.

Woo menunjukkan bahwa setelah berbulan-bulan mengalami kelemahan, likuiditas pasar futures telah pulih, tren yang diamati pada fase akhir siklus 2021. 

Namun sejak awal 2025, pertumbuhan likuiditas tertinggal di belakang momentum harga, dia memperingatkan. Tanpa kenaikan kuat dalam pembelian spot jangka panjang, Woo memperkirakan risiko yang lebih tinggi di akhir 2026. Dia menambahkan bahwa Bitcoin masih perlu menantang zona $98.000–$100.000 sebelum diskusi tentang kenaikan berkelanjutan masuk akal.

Untuk saat ini, kenaikan kripto mencerminkan ketidakpastian yang meningkat di pasar tradisional daripada pergeseran yang jelas dalam selera risiko jangka panjang. Volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi karena investor menimbang tekanan politik terhadap kebijakan moneter terhadap likuiditas global yang melambat.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,853.01
$96,853.01$96,853.01
+0.09%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

