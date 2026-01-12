Samson Mow Memprediksi Elon Musk Akan Terjun Penuh ke Bitcoin pada 2026 saat Target BTC $1,3 Juta Mendekat

Samson Mow, pendiri Jan3, mengatakan bahwa Elon Musk diperkirakan akan sangat mendukung Bitcoin pada tahun 2026, menggambarkannya sebagai perubahan besar dalam pendekatan Musk terhadap cryptocurrency.

Musk pernah mendukung crypto sebelumnya tetapi juga mengkritik Bitcoin terkait masalah lingkungan. Tesla berhenti menerima pembayaran Bitcoin pada tahun 2021 dan menjual sebagian besar Bitcoin-nya pada tahun 2022.

Meskipun demikian, Mow berpikir Musk bisa kembali ke Bitcoin dengan cara yang besar. Mow juga memprediksi harga Bitcoin bisa mencapai $1,33 juta pada tahun 2026, naik lebih dari 1.300% dari level saat ini yang mendekati $90.000. Dia mengatakan Bitcoin $1 juta tidak dapat dihindari, baik itu terjadi pada tahun 2025 atau 2026.

Menurut Mow, alasan utama Bitcoin bisa melonjak adalah adopsi tingkat negara. Dia percaya lebih banyak pemerintah sedang bersiap untuk mengadopsi Bitcoin, yang dapat memicu reli harga yang cepat dan kuat. Mow mengatakan dia tidak khawatir tentang prediksi masa lalu dan lebih memilih untuk hanya fokus pada apa yang akan datang.

Mow Memprediksi Lonjakan Saham Strategy dan Bitcoin Mengalahkan Emas

Selain Bitcoin, Mow mengharapkan Strategy (MSTR), yang dipimpin oleh Michael Saylor, akan melihat harga sahamnya naik ke $5.000, jauh di atas harga saat ini. Dia juga percaya Bitcoin akan mengungguli emas dan perak dan mengatakan setidaknya satu negara akan meluncurkan obligasi yang didukung Bitcoin.

Tidak semua orang setuju dengan pandangan bullish Mow. Beberapa eksekutif crypto mengharapkan pertumbuhan yang stabil daripada keuntungan besar. CIO Bitwise Matt Hougan mengatakan Bitcoin kemungkinan akan naik seiring waktu tetapi dengan volatilitas yang lebih rendah dan tanpa ledakan harga yang dramatis.

