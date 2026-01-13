BursaDEX+
Zcash Turun tetapi Bergerak Sideways di atas $300

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/13 07:09
// Harga

Waktu baca: 2 menit

Dipublikasikan: 12 Jan 2026 pukul 22:34

Harga Zcash telah jatuh di bawah moving average setelah reli bullish terhenti di level tertinggi $556.

Prakiraan jangka panjang harga ZEC: bearish


Pada 29 Desember 2025, pembeli mendorong altcoin ke level tertinggi $556 sebelum ditolak. Ini adalah kedua kalinya rebound cryptocurrency terblokir pada level resistensi $600. Selama penolakan pertama, altcoin turun ke level terendah $305.


Saat ini, ZEC diperdagangkan sideways, di atas support $300 tetapi di bawah resistensi $600. Harga sekarang melakukan koreksi ke atas dan mungkin menghadapi resistensi di garis moving average. ZEC akan kembali ke level tertinggi sebelumnya $600 jika pembeli mempertahankan harga di atas garis moving average. Harga ZEC berada di sekitar $399,37.


Indikator Teknikal


  • Zona Resistensi Utama: $700, $750, dan $800


  • Zona Support Utama: $400, $350, dan $300

Analisis indikator harga ZEC


Bar harga berada di bawah garis moving average horizontal 21-hari dan 50-hari. Saat berada dalam zona tren bearish, altcoin kemungkinan akan turun.


Pada grafik 4-jam, bar harga diposisikan di antara garis moving average yang miring ke bawah. Bears mencoba mendorong harga lebih rendah. ZEC akan turun jika support SMA 21-hari ditembus.

Apa langkah selanjutnya untuk ZEC?


Pada grafik 4-jam, harga Zcash telah bergerak sideways sejak penurunannya pada 8 Januari. Selama lima hari terakhir, altcoin telah diperdagangkan di atas support $360 dan di bawah resistensi $440.


Saat ini, cryptocurrency sedang turun dan mendekati level support yang ada. Jika ZEC menembus di bawah support saat ini, maka akan turun lebih lanjut ke level terendah sebelumnya $305.


Disclaimer. Analisis dan prakiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang disediakan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan dari Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.

Sumber: https://coinidol.com/zcash-falls-but-moves/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

