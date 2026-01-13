Zcash Turun tetapi Bergerak Sideways di atas $300

// Harga



Harga Zcash telah jatuh di bawah moving average setelah reli bullish terhenti di level tertinggi $556.

Prakiraan jangka panjang harga ZEC: bearish



Pada 29 Desember 2025, pembeli mendorong altcoin ke level tertinggi $556 sebelum ditolak. Ini adalah kedua kalinya rebound cryptocurrency terblokir pada level resistensi $600. Selama penolakan pertama, altcoin turun ke level terendah $305.



Saat ini, ZEC diperdagangkan sideways, di atas support $300 tetapi di bawah resistensi $600. Harga sekarang melakukan koreksi ke atas dan mungkin menghadapi resistensi di garis moving average. ZEC akan kembali ke level tertinggi sebelumnya $600 jika pembeli mempertahankan harga di atas garis moving average. Harga ZEC berada di sekitar $399,37.



Indikator Teknikal



Zona Resistensi Utama: $700, $750, dan $800





Zona Support Utama: $400, $350, dan $300



Analisis indikator harga ZEC



Bar harga berada di bawah garis moving average horizontal 21-hari dan 50-hari. Saat berada dalam zona tren bearish, altcoin kemungkinan akan turun.



Pada grafik 4-jam, bar harga diposisikan di antara garis moving average yang miring ke bawah. Bears mencoba mendorong harga lebih rendah. ZEC akan turun jika support SMA 21-hari ditembus.

Apa langkah selanjutnya untuk ZEC?



Pada grafik 4-jam, harga Zcash telah bergerak sideways sejak penurunannya pada 8 Januari. Selama lima hari terakhir, altcoin telah diperdagangkan di atas support $360 dan di bawah resistensi $440.



Saat ini, cryptocurrency sedang turun dan mendekati level support yang ada. Jika ZEC menembus di bawah support saat ini, maka akan turun lebih lanjut ke level terendah sebelumnya $305.



