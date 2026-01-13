"Counterparty strategi" telah berubah dari posisi short ke long lagi, dengan total posisi long mencapai hampir $159 juta.

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut pemantauan data Hyperbot, "Strategy counterparty" telah sepenuhnya melikuidasi tiga posisi short besar dan kembali membuka posisi long di BTC, ETH, dan SOL, semuanya dengan leverage 20x. Total ukuran posisi long-nya telah mencapai $159 juta. Total profit/loss whale ini dalam sehari terakhir adalah sekitar -$4,84 juta, dan total profit/loss dalam seminggu terakhir adalah sekitar $11,2 juta.
Catatan: Ketiga alamat whale yang membuka total $140 juta posisi short pagi ini, seperti yang dipantau oleh The Data Nerd, adalah alamat yang ditandai sebagai "Strategy counterparties" di Hyperbot.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.