PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut pemantauan data Hyperbot, "Strategy counterparty" telah sepenuhnya melikuidasi tiga posisi short besar merekaPANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut pemantauan data Hyperbot, "Strategy counterparty" telah sepenuhnya melikuidasi tiga posisi short besar mereka

"Counterparty strategi" telah berubah dari posisi short ke long lagi, dengan total posisi long mencapai hampir $159 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/13 14:17
PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut pemantauan data Hyperbot, "Strategy counterparty" telah sepenuhnya melikuidasi tiga posisi short besar dan kembali membuka posisi long di BTC, ETH, dan SOL, semuanya dengan leverage 20x. Total ukuran posisi long-nya telah mencapai $159 juta. Total profit/loss whale ini dalam sehari terakhir adalah sekitar -$4,84 juta, dan total profit/loss dalam seminggu terakhir adalah sekitar $11,2 juta.

Catatan: Ketiga alamat whale yang membuka total $140 juta posisi short pagi ini, seperti yang dipantau oleh The Data Nerd, adalah alamat yang ditandai sebagai "Strategy counterparties" di Hyperbot.

