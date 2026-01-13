BursaDEX+
Mengapa Pembayaran Lintas Batas Gagal untuk UKM Dan Bagaimana XTransfer Memperbaikinya

Penulis: Fintechnews
2026/01/13 16:14
Perbankan digital di Asia seharusnya mengubah dunia. Lima tahun kemudian, apakah terbukti sesuai dengan ekspektasinya?

Dalam retrospektif mendalam ini, Vincent Fong (Chief Editor, Fintech News Network) berbincang dengan David Becker (Managing Director, Head of APAC Sales, Mambu) untuk membedah lima tahun terakhir dari booming perbankan digital.

Mereka membahas mengapa prediksi "kematian bank tradisional" tidak pernah terjadi, bagaimana incumbent berhasil beradaptasi dengan sangat cepat, dan mengapa revolusi sesungguhnya terjadi dalam inklusi keuangan pedesaan daripada hanya aplikasi yang menarik.

Dari tantangan teknis infrastruktur cloud-native hingga realitas AI dalam perbankan yang "membosankan namun penting", percakapan ini mencakup kondisi terkini di tahun 2026 dan seperti apa generasi bank berikutnya.

Topik Utama yang Dibahas:

  • Laporan 5 Tahun: Mengapa pasar lebih seimbang antara pemain baru dan incumbent dari yang diperkirakan siapa pun.
  • Kecepatan adalah Kelangsungan Hidup: Mengapa peluncuran dalam 3 hingga 4 bulan adalah standar baru untuk kesuksesan.
  • Kenyataan AI: Melampaui hype untuk membahas tata kelola, penilaian kredit, dan analisis data.
  • Inklusi Keuangan: Bagaimana kredit digital menciptakan lapangan kerja nyata dan mengangkat komunitas keluar dari kemiskinan di Indonesia dan Filipina.
  • Tren Masa Depan: Kebangkitan Perbankan Syariah dan ESG di ruang digital.

Postingan Why Cross Border Payments Fail SMEs And How XTransfer Fixes It pertama kali muncul di Fintech Hong Kong.

