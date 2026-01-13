BursaDEX+
PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa protokol infrastruktur ETHGas mengumumkan peluncuran token tata kelola baru, $GWEI, untuk mengelola blok yang dapat diprogramPANews melaporkan pada 13 Januari bahwa protokol infrastruktur ETHGas mengumumkan peluncuran token tata kelola baru, $GWEI, untuk mengelola blok yang dapat diprogram

ETHGas meluncurkan token tata kelola $GWEI untuk mendorong pengalaman Ethereum real-time dan bebas biaya gas.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/13 18:37
PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa protokol infrastruktur ETHGas mengumumkan peluncuran token tata kelola baru, $GWEI, untuk mengelola protokol ruang blok yang dapat diprogram, dengan tujuan membawa Ethereum ke era "eksekusi real-time, biaya yang dapat diprediksi, dan operasi massal tanpa biaya gas." Pemegang $GWEI dapat berpartisipasi dalam tata kelola, pemungutan suara yang didelegasikan, proposal keuangan, dan pengambilan keputusan darurat. Snapshot dijadwalkan pada 19 Januari 2026, pukul 07:00 WIB, dan aturan airdrop akan didasarkan pada pengeluaran gas historis dan validasi komunitas.

