Saham Strive Asset Management (ASST): Perdagangan Volatil Menyusul Merger Semler Scientific dan Pembelian Bitcoin Senilai $11 Juta

TLDR

Saham Strive turun karena persetujuan merger mempercepat pergeseran neraca yang mengutamakan Bitcoin

Merger Semler menempatkan Strive di antara pemegang Bitcoin korporat terbesar secara global

Perbendaharaan Bitcoin berkembang menjadi hampir 7.750 BTC menjelang penyelesaian merger penuh

Ekuitas preferensi dan penjualan aset menargetkan pengurangan utang dan fleksibilitas modal

Reverse split dan perubahan dewan direksi menyiapkan panggung untuk akses pasar institusional

Strive Asset Management (ASST) diperdagangkan lebih rendah saat perusahaan melakukan pergeseran besar dalam struktur dan neracanya. Saham bergerak di $0,9786 setelah penurunan 11,04%, dan sedikit rebound setelah penurunan tajam intraday.

Strive, Inc., ASST



Sesi tersebut mencerminkan perhatian baru pada strategi Bitcoin yang berkembang dari Strive dan akuisisi yang baru disetujui.

Persetujuan Merger Memperkuat Pergeseran Strategis

Strive memajukan rencananya setelah pemegang saham Semler Scientific menyetujui merger all-stock. Perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengakuisisi 5.048,1 Bitcoin milik Semler Scientific dan memposisikan perusahaan gabungan sebagai entitas perbendaharaan Bitcoin yang lebih besar. Kesepakatan tersebut juga menetapkan fondasi untuk perubahan struktural yang lebih luas dalam kelompok korporat.

Perusahaan menambahkan 123 Bitcoin ke kepemilikannya sebelum merger ditutup. Pembelian ini menelan biaya $11,26 juta, dan meningkatkan perbendaharaan Strive menjadi 7.749,8 Bitcoin menjelang konsolidasi. Perusahaan mengindikasikan bahwa mereka bertujuan untuk memegang 12.797,9 Bitcoin setelah merger selesai.

Kepemilikan gabungan akan melampaui beberapa perusahaan publik terkemuka. Perusahaan menyatakan bahwa ini menempatkan Strive sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar kesebelas, dan menyoroti skala neraca barunya. Merger tersebut juga sejalan dengan fokus jangka panjangnya pada model korporat yang berlabuh pada Bitcoin.

Neraca dan Rencana Modal Maju

Strive menguraikan rencana untuk memonetisasi bisnis operasional Semler Scientific dalam 12 bulan. Perusahaan bermaksud untuk menilai langkah-langkah potensial untuk melunasi obligasi konversi Semler senilai $100 juta, dan akan meninjau opsi untuk pinjaman Coinbase senilai $20 juta. Perusahaan menekankan bahwa tindakan ini akan bergantung pada kondisi pasar.

Perusahaan mencatat bahwa ekuitas preferensinya, SATA, tetap menjadi pusat pendekatan modalnya. Strive memperluas instrumen ini selama IPO-nya, dan mencatat penawaran oversubscribed senilai $200 juta. Perusahaan juga mengkonfirmasi permintaan masuk tambahan untuk penerbitan SATA baru.

Perusahaan berencana untuk menerbitkan lebih banyak ekuitas preferensi selama tahun depan. Struktur ini mendukung tujuannya untuk menghilangkan utang warisan, dan membantu mempertahankan kerangka amplifikasi yang disederhanakan. Strive menegaskan kembali bahwa SATA menawarkan profil risiko yang berbeda melalui neraca berbasis Bitcoin.

Reverse Split dan Perubahan Tata Kelola Menyusul

Dewan direksi menyetujui reverse split 1-20 untuk saham Kelas A dan Kelas B. Tindakan ini bertujuan untuk memenuhi ambang batas institusional, dan mempersiapkan perusahaan gabungan untuk keterlibatan pasar yang lebih luas. Perusahaan akan merilis tanggal efektif dan CUSIP baru dalam pengajuan yang akan datang.

Strive mengkonfirmasi bahwa Ketua Eksekutif Semler Scientific akan bergabung dengan dewan direksi setelah merger ditutup. Penunjukan ini mendukung kontinuitas selama integrasi, dan memperkuat tata kelola selama transisi. Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan penasihat membimbing kedua belah pihak melalui transaksi tersebut.

Anak perusahaan Strive terus mengelola lebih dari $2 miliar dalam aset. Latar belakang ini menambah konteks pada pergeseran perusahaan menuju operasi Bitcoin, dan membingkai arah yang lebih luas dari strateginya. Langkah-langkah terbaru memperkuat niatnya untuk membangun skala melalui aset perbendaharaan digital dan struktur korporat yang selaras.

