Serangan kripto kekerasan meningkat di Prancis yang menargetkan aset digital investor

Komunitas kripto Prancis menghadapi peningkatan tajam serangan kekerasan. Jumat lalu, seorang eksekutif investasi kripto dan keluarganya diserang di rumah mereka di Verneuil-sur-Seine. Tiga pria bersenjata bertopeng memaksa masuk, memukuli orang tua, dan mengikat pasangan tersebut beserta dua anak mereka dengan kabel ties. Keluarga tersebut berhasil melarikan diri dan mencari bantuan dari tetangga, sementara para penyerang melarikan diri menuju stasiun kereta terdekat.

Serangan kekerasan ini mengikuti tren yang berkembang yang dikenal sebagai "serangan kunci pas," di mana penjahat menggunakan kekerasan untuk mencuri cryptocurrency dari korban. Dilaporkan bahwa serangan tersebut semakin canggih, dengan penculikan dan invasi rumah menjadi taktik umum yang digunakan oleh para penyerang. Diamati bahwa Prancis adalah pusat serangan ini di benua Eropa.

Baca Juga: Rasio SPX-Gold di Titik Infleksi, Meningkatkan Kekhawatiran Risk-Off

Penculikan Menyoroti Kerentanan Kripto

Hanya satu hari sebelum serangan Verneuil-sur-Seine, seorang investor cryptocurrency berusia 43 tahun di Saint-Léger-sous-Cholet diculik dan dipukuli. Korban diculik pada dini hari dan ditinggalkan 50 kilometer dari tempat tinggalnya, di mana dia dirawat di rumah sakit karena luka yang tidak mengancam jiwa. Polisi menemukan bahwa para penculiknya memiliki akses ke aset digitalnya. Kerabat korban sebelumnya telah mengalami upaya pembobolan selama musim liburan.

Awal minggu ini, tiga pencuri bertopeng memaksa masuk ke sebuah rumah di kota Manosque, menyandera seorang wanita sambil mencuri USB drive yang berisi informasi akses cryptocurrency milik pasangannya. Kejahatan semacam itu menunjukkan sifat terorganisir dari serangan terhadap pemegang aset digital.

Kesenjangan Pelaporan dan Masalah Keamanan

Namun, kemungkinan besar tingkat kejahatan terkait cryptocurrency di Prancis belum terungkap, karena para ahli memperingatkan bahwa banyak korban tidak melapor karena takut mengekspos ukuran dompet mereka, riwayat transaksi mereka, dan bahkan kemungkinan pajak yang terutang.

Para ahli kejahatan siber mencatat bahwa penjahat dapat menggunakan informasi rahasia dari pajak atau lembaga pemerintah untuk melacak investor kaya yang menggunakan cryptocurrency. Para ahli percaya bahwa kelemahan ini dapat menyebabkan peningkatan serangan terhadap publik. Analis mencatat bahwa serangan kekerasan baru-baru ini mungkin baru permulaan, karena penjahat menargetkan investor yang memegang aset digital.

Baca Juga: Pembeli Litecoin Merebut Kembali Kendali saat Target $88 Muncul