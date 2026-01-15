Cardano Meningkatkan Permintaan Beli saat Menguji Ulang Resistensi $0,43: Apa Selanjutnya untuk Harga ADA?

Postingan Cardano Mendapat Permintaan Beli saat Menguji Ulang Resistance $0,43: Apa Selanjutnya untuk Harga ADA? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Cardano telah menyaksikan lonjakan signifikan dalam harganya selama 24 jam terakhir. Beberapa perkembangan regulasi dan aktivitas on-chain mengisyaratkan breakout yang akan datang untuk harga ADA. Menurut analis terkemuka, Cardano mengalami pullback minggu lalu, memicu akumulasi di antara pembeli jangka panjang. Hasilnya, harga ADA telah pulih minggu ini, menargetkan breakout di atas level resistance kunci.

ADA Mendapatkan Akses Institusional

Selama 24 jam terakhir, harga altcoin telah berada dalam tren bullish karena Bitcoin melonjak menuju $95K menyusul data inflasi yang rendah. Data dari Coinglass menunjukkan bahwa ADA menyaksikan total likuidasi $2,2 juta selama 24 jam terakhir. Dari jumlah ini, penjual melikuidasi secara signifikan karena mereka menutup posisi senilai sekitar $2 juta. Ini menunjukkan bahwa reli pemulihan baru-baru ini memaksa penjual untuk keluar di sekitar channel resistance mingguan.

Reli pembelian harga ADA dipicu oleh beberapa tindakan. Satu perkembangan signifikan adalah akses institusional ADA kepada investor. DZ Bank Jerman yang menerima persetujuan MiCAR memudahkan bank-bank yang diatur di Eropa untuk menawarkan eksposur Cardano kepada klien institusional.

Pada saat yang sama, investor memperhatikan ETF spot Cardano yang diusulkan Grayscale (GADA), yang masih bisa mendapat persetujuan pada awal 2026 meskipun ada penundaan regulasi. Menambah ini, Grayscale baru-baru ini meningkatkan kepentingan ADA dengan menjadikannya kepemilikan terbesar ketiga dalam Smart Contract Fund-nya, menyoroti minat institusional yang berkelanjutan.

Ini membuka cara yang patuh bagi modal tradisional untuk masuk ke ADA, yang dapat mendukung stabilitas harga karena investor jangka panjang cenderung mengurangi pullback tajam, terutama dengan ADA yang diperdagangkan di dekat level resistance.

Hasilnya, Cardano telah melihat lonjakan besar dalam volume perdagangannya dalam 24 jam terakhir. CoinMarketCap menunjukkan bahwa volume Cardano melonjak 68% menjadi $967,4 juta karena altcoin mendapatkan momentum bullish. Data Coinglass juga menunjukkan lonjakan open interest selama beberapa minggu terakhir.

Open interest Cardano telah melonjak dari level terendah $603,51 juta menjadi $841 juta, mencapai rekor tertinggi bulanan baru. Ini menunjukkan bahwa trader semakin mengambil posisi karena ADA bersiap untuk mengakhiri konsolidasinya.

Apa Selanjutnya untuk Harga ADA?

Pembeli mencoba mempertahankan perdagangan Cardano di atas rata-rata pergerakannya, tetapi rebound yang lemah menunjukkan harga masih bisa turun. Namun, pembeli mempertahankan harga di atas garis tren EMA20 untuk mencegah penurunan signifikan. Pada saat penulisan, Cardano diperdagangkan di $0,419, melonjak lebih dari 4,17% dalam 24 jam terakhir.

Grafik Harga Cardano

Jika harga turun di bawah rata-rata pergerakan, ADA bisa turun ke $0,38 dan kemudian ke $0,33. Pembeli kemungkinan akan mempertahankan level $0,33 dengan kuat, karena jatuh di bawahnya dapat mengirim harga turun ke level terendah Oktober di $0,272.

Tanda positif adalah breakout di atas $0,434 dengan harga penutupan yang lebih tinggi. Jika itu terjadi, Cardano bisa naik ke sekitar $0,50, yang merupakan level resistance penting. Pembeli perlu mendorong harga di atas $0,50 untuk menunjukkan bahwa pemulihan kuat sedang berlangsung.