XRP Russell 2000 Breakout Sinyal Lari ATH $3

Setelah Russell 2000 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang baru, XRP melonjak 5,62%. Tren historis menunjukkan bahwa target $3 atau lebih dapat dicapai dalam waktu dekat, didorong oleh tren saham berkapitalisasi kecil.

XRP diperdagangkan pada 2,16, meningkat 5,62% dalam 24 jam terakhir. Russell 2000 naik 2.633,10, keuntungan terbesar sejak 2008, sebuah tren yang sering menandai lonjakan kuat XRP di masa lalu.

Menurut pengembang kripto Bird (di X), XRP mengalami rekor tertinggi sepanjang masa setiap kali Russell 2000 breakout. Ini dimulai pada 2017 ketika ledakan small-cap membuat XRP melonjak ke $3,84, rekor tertinggi sepanjang masa.

Likuiditas Small-Cap Mengalir ke Aset Beta Tinggi

Pada 2021, Russell 2000 mencapai puncak sekali lagi, dan XRP melonjak namun gagal mencapai ketinggiannya. Pergerakan tersebut dihentikan dalam gugatan SEC terhadap Ripple Labs, yang mengaburkan suasana dan membatasi keuntungan.

Bird menyatakan di X bahwa Russell 2000 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang baru pada 2024, dan XRP mengikuti dengan lonjakan lainnya. Token tersebut mencapai ketinggian baru ketika kejelasan regulasi muncul.

VieraTechWealth menekankan indikasi lintas pasar ini di X, namun ini adalah sinyal yang sangat diabaikan oleh banyak trader. Penemuan harga small-cap mengalihkan likuiditas ke aset beta yang lebih besar, yang secara historis menguntungkan bagi XRP.

Ekspansi Russell 2000 Menunjuk ke Reli yang Belum Selesai

Russell 2000 dalam sesi sebelumnya naik 0,44, keluar dari rekor, dan menemukan dirinya dalam gigi ekspansi. Pergerakan ini hampir identik dalam grafik harga XRP.

Menurut VieraTechWealth di X, peristiwa tidak menghapus siklus 2021; itu terputus. Pertumbuhan terkini Russell 2000 menunjukkan bahwa reli belum habis, dan berdasarkan korelasi historis, XRP mungkin kembali merebut nilai setidaknya $3 atau lebih.

Sumber: VieraTechWealth

XRP saat ini naik 46 persen di bursa utama, dan CoinMarketCap dan Binance juga memverifikasi pergerakan tersebut. Token tersebut hampir breakout, sekitar 2,17.

Saham small-cap yang kuat mengindikasikan selera risiko. Dengan kinerja Russell 2000 yang baik, uang menjadi diinvestasikan dalam aset spekulatif. Penekanan pada pembayaran lintas batas di XRP dan aliansi Ripple berkontribusi pada daya tariknya.

Resistensi kunci untuk XRP berada di $2,50. Support Russell 2000 berada di dekat 2.600. Level-level ini akan menentukan apakah korelasi akan berhasil.

Hambatan hukum 2021 diangkat dengan kejelasan pasca-SEC. Akses institusional yang disajikan oleh kemenangan hukum Ripple dan momentum Russell menciptakan kondisi di mana pengujian ulang rekor tertinggi sepanjang masa mungkin terjadi.

Tesis ini didukung oleh stabilitas Bitcoin dan musim altcoin. Keuntungan small-cap didorong oleh optimisme makroekonomi, tetapi setiap crash mungkin mengganggu tren.

