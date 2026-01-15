Prediksi Harga Dogecoin: Draf Undang-Undang Kripto Baru Menempatkan DOGE pada Tingkat Hukum yang Sama dengan Bitcoin – Bisakah DOGE Naik 100x?

Clarity Act mengusulkan bahwa kripto apa pun yang termasuk dalam produk yang diperdagangkan di bursa yang diatur (ETP) pada 1 Januari 2026 tidak lagi akan diklasifikasikan sebagai sekuritas.

Perubahan ini akan berlaku untuk Dogecoin, berkat eksposur ETP yang ada, menempatkannya dalam kategori hukum yang sama dengan Bitcoin dan Ethereum.

Jika RUU ini disahkan, itu akan membuka pintu bagi lebih banyak dana institusional untuk memegang DOGE tanpa memerlukan pengungkapan SEC.

Ini bukan tentang permintaan instan, tetapi tentang menghilangkan hambatan hukum yang telah membuat investor besar berada di luar.

Momen besar pertama datang pada Kamis ini, ketika Komite Perbankan Senat memperdebatkan dan mengamandemen RUU tersebut.

Analisis Harga DOGE: Struktur Grafik Mingguan

Pada grafik mingguan, Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 di dalam pola kompresi besar. Harga terjepit antara basis naik mendekati $0,10 dan garis resistensi turun dari tertinggi 2024.

Struktur ini telah terbentuk selama lebih dari satu tahun.

Zona permintaan hijau antara $0,09 dan $0,11 telah bertahan dalam beberapa pengujian. Zona ini menentukan area pembatalan bearish.

Penembusan bersih di bawahnya membuka penurunan menuju $0,07, level yang selaras dengan dukungan siklus sebelumnya. Pergerakan itu menyiratkan penurunan sekitar 25-30% dari level saat ini.

Penutupan mingguan di atas garis tren menurun mendekati $0,16 mengalihkan kontrol kepada pembeli. Dari sana, level kenaikan utama pertama berada di $0,50.

Jika ini dibersihkan, lonjakan lain ke area $1 yang sangat dinanti-nantikan kemungkinan akan terjadi.

Bisakah DOGE 100x?

Pergerakan 100x akan membawa Dogecoin di atas $14, dan meskipun ambisius, ini bukan tidak mungkin dalam kondisi yang tepat.

Mencapai level tersebut akan memerlukan ekspansi siklus pasar penuh, alokasi institusional yang berkembang, dan peningkatan besar dalam total kapitalisasi pasar kripto.

Rancangan kejelasan hukum baru adalah langkah kunci ke arah itu. Ini menghilangkan hambatan regulasi utama, membuka jalan bagi dana yang sebelumnya dibatasi untuk memegang DOGE.

Meskipun mungkin tidak menghasilkan permintaan itu dalam semalam, ini meletakkan fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, dan memposisikan Dogecoin untuk mendapat manfaat ketika gelombang modal berikutnya tiba.

