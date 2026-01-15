XRP Menghadapi Dua Skenario Utama Setelah Liquidity Sweep di Resistance

XRP kembali menjadi sorotan setelah seorang analis teknikal terkemuka mengidentifikasi area krusial untuk struktur pasar jangka pendek cryptocurrency ini. Setelah pola 'triple tap' yang mendorong harga ke puncak kisaran perdagangan, kini tampaknya telah terjadi likuiditas sweep pada level resistance.

Pola Triple Tap Mencapai Targetnya

Menurut analisis teknikal yang disediakan oleh CredibleCrypto, aksi terbaru XRP melibatkan pembentukan jenis yang dikenal sebagai triple tap, yang terjadi ketika harga menguji level resistance beberapa kali sebelum melakukan pergerakan.

Formasi seperti ini biasanya menyediakan likuiditas pada level kisaran tertinggi, yang tampaknya terjadi di sini. Namun, tidak adanya likuiditas sisi beli berarti kondisi pasar saat ini berada di persimpangan jalan.

Source: TradingView

Implikasi dari pola yang telah selesai ini adalah bahwa breakout awal ke atas lebih merupakan breakout teknikal, karena didasarkan pada positioning daripada konfirmasi breakout.

Skenario Satu: Relief Bounce Diikuti oleh Pullback Lokal

Skenario awal yang dijelaskan bersifat korektif. Dalam kasus khusus ini, interaksi XRP dengan resistance akan dianggap sebagai relief bounce karena merupakan bagian dari uptrend skala yang lebih besar. Setelah mendapatkan likuiditas di level tertinggi, diperkirakan akan turun karena diharapkan mempertahankan downtrend jangka pendek.

Dengan hasil ini, XRP bisa kembali ke area di bawah $1,77, yang sebelumnya merupakan area support. Kejadian seperti ini tidak serta merta membatalkan pola bullish yang lebih besar tetapi justru menunjukkan bahwa beberapa konsolidasi atau pullback tambahan mungkin diperlukan sebelum upaya positif apa pun.

Skenario Dua: Terbentuknya Base Demand Struktural

Namun, skenario alternatif lebih positif bagi kubu bull. Dalam hal ini, pembentukan pola triple tap dianggap sebagai penciptaan base demand struktural. Dalam skenario ini, setiap pergerakan menuju level $1,77 akan dihadapi dengan aksi pembelian, yang pada gilirannya berfungsi sebagai level yang dipertahankan.

Jika tren ini berlanjut, XRP mungkin mulai bergerak ke atas, menargetkan area likuiditas yang belum dijelajahi dan level tertinggi sebelumnya di atas kisaran yang ada. Ini akan menunjukkan bahwa pasar telah beradaptasi dengan level harga dan siap untuk bergerak lebih jauh alih-alih melakukan koreksi.

Konteks Pasar yang Lebih Luas Mendukung Bias Naik

Seperti yang diamati analis, lingkungan saat ini, pasar secara keseluruhan, serta struktur Bitcoin, mendukung skenario kedua. Ketika pasar Bitcoin stabil atau konstruktif, peluang cryptocurrency utama seperti XRP mempertahankan levelnya selama kemungkinan kenaikan cukup tinggi.

Ini berarti bias akan mencari setup long selama pullback, selama XRP mempertahankan respect terhadap level terendah strukturalnya.

