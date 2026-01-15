PAGASA tidak mengesampingkan kemungkinan Depresi Tropis Ada mendarat di Eastern Visayas, Bicol

MANILA, Filipina – Badan meteorologi tidak mengesampingkan kemungkinan daratan di Visayas Timur dan/atau Bicol untuk Depresi Tropis Ada, meskipun proyeksi lintasannya juga menunjukkan pusatnya mungkin hanya tetap di lepas pantai.
Ada terletak 420 kilometer di timur Kota Surigao, Surigao del Norte, pada pukul 10 pagi Kamis, 15 Januari. Badai ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan hanya 10 kilometer per jam (km/jam).
Depresi tropis saat ini memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 55 km/jam dan hembusan hingga 70 km/jam, tetapi dapat menguat menjadi badai tropis pada hari Kamis.
Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan dalam buletin pukul 11 pagi pada hari Kamis bahwa Ada mungkin melewati dekat Samar Timur dan Samar Utara pada Jumat malam, 16 Januari, atau Sabtu dini hari, 17 Januari, sebelum bergerak mendekati Catanduanes pada Sabtu malam atau Minggu pagi, 18 Januari.
Namun PAGASA menambahkan bahwa "pergeseran lebih jauh ke arah barat" dalam lintasan Ada dapat menyebabkan daratan di Visayas Timur dan/atau Bicol.
Dengan atau tanpa daratan, Ada akan menurunkan hujan yang cukup besar di Caraga, Visayas Timur, dan Bicol. Wilayah-wilayah ini harus waspada terhadap banjir dan tanah longsor.
Kamis siang, 15 Januari, hingga Jumat siang, 16 Januari
- Hujan sedang hingga lebat (50-100 milimeter): Samar Utara, Samar Timur, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur
Jumat siang, 16 Januari, hingga Sabtu siang, 17 Januari
- Hujan lebat hingga intens (100-200 mm): Catanduanes, Samar Utara, Samar Timur
- Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan, Kepulauan Dinagat
Sabtu siang, 17 Januari, hingga Minggu siang, 18 Januari
- Hujan lebat hingga intens (100-200 mm): Catanduanes, Camarines Sur, Albay
- Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Sorsogon, Camarines Norte, Samar Utara
Depresi tropis juga membawa angin kencang ke daerah-daerah ini yang berada di bawah Sinyal No. 1 pada pukul 11 pagi Kamis:
- Sorsogon
- bagian tenggara Albay (Rapu-Rapu, Manito, Kota Legazpi, Bacacay, Santo Domingo)
- Catanduanes
- Samar Utara
- Samar
- Samar Timur
- bagian timur Biliran (Maripipi, Kawayan, Culaba, Caibiran, Cabucgayan)
- bagian timur Leyte (Carigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Kota Tacloban, Tunga, Jaro, Alangalang, Santa Fe, Palo, Dagami, Pastrana, Tanauan, Tabontabon, Julita, Dulag, Tolosa, La Paz, Mayorga, MacArthur, Javier, Abuyog, Mahaplag)
- bagian timur Leyte Selatan (Silago, Sogod, Libagon, Saint Bernard, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan, San Ricardo, San Francisco, Pintuyan)
- Kepulauan Dinagat
- Surigao del Norte
- Surigao del Sur
Sinyal angin siklon tropis tertinggi yang mungkin terjadi akibat Ada adalah Sinyal No. 2.
Muson timur laut atau amihan dan pinggiran depresi tropis juga dapat membawa hembusan kuat hingga kekuatan angin kencang ke daerah-daerah ini:
Kamis, 15 Januari
- Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, Aurora, Calabarzon, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Romblon, Marinduque, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas, Caraga, Davao Oriental
Jumat, 16 Januari
- Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, Isabela timur, Aurora, Calabarzon, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Romblon, Marinduque, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas, Caraga
Sabtu, 17 Januari
- Batanes, Kepulauan Babuyan, daratan utara dan timur Cagayan, Isabela timur, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Calabarzon, Mindoro Oriental, Romblon, Marinduque, Bicol, Visayas, Caraga
Laut sedang hingga berombak juga akan bertahan di pesisir tertentu.
Hingga laut berombak (kapal kecil sebaiknya tidak berlayar ke laut)
- Pesisir utara dan timur Catanduanes, Samar Utara, dan Kepulauan Siargao-Bucas Grande; pesisir timur Albay, Sorsogon, Samar Timur, Kepulauan Dinagat, dan Surigao del Sur – ombak hingga 4 meter tingginya
- Pesisir Camarines Norte; pesisir utara Camarines Sur; pesisir timur Kepulauan Polillo – ombak hingga 3,5 meter tingginya
- Pesisir Isabela, Aurora, dan daratan utara Quezon; pesisir timur daratan Cagayan dan Davao Oriental; pesisir utara Kepulauan Polillo – ombak hingga 3 meter tingginya
Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)
- Pesisir Batanes, Kepulauan Babuyan, dan Ilocos Norte; pesisir utara daratan Cagayan; pesisir timur Camarines Sur; pesisir Catanduanes yang tersisa – ombak hingga 2,5 meter tingginya
- Pesisir timur Davao Occidental – ombak hingga 2 meter tingginya
Ada adalah siklon tropis pertama Filipina untuk tahun 2026.
PAGASA memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki Wilayah Tanggung Jawab Filipina pada paruh pertama tahun 2026. Berikut adalah perkiraan per bulan:
- Januari – 0 atau 1
- Februari – 0 atau 1
- Maret – 0 atau 1
- April – 0 atau 1
- Mei – 1 atau 2
- Juni – 1 atau 2
– Rappler.com