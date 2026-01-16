BlockDAG Menarik Perhatian Whale sebagai EVM Layer-1 Tercepat dengan 1.400 TPS dan Entry Terbatas $0,003! LTC Melemah & Monero Naik

Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari output editorial situs atau saran keuangan profesional.

Perilaku pasar saat ini menyoroti bagaimana aset yang berbeda bergerak pada tahap kematangan yang berbeda. Harga Monero telah menembus ke wilayah rekor baru, menunjukkan partisipasi dan kepercayaan yang kuat, namun juga membawa perhatian pada berapa lama level yang tinggi tersebut dapat dipertahankan. Aktivitas pembelian yang berkelanjutan telah mengangkat Monero secara stabil daripada melalui satu lonjakan tajam, yang menunjukkan permintaan yang terukur tetapi juga meningkatkan sensitivitas di dekat puncak.

Sementara itu, harga Litecoin terus berada di dekat level support penting, mencerminkan kehati-hatian di seluruh pasar. Para trader tampaknya menahan diri sambil menunggu sinyal yang lebih jelas sebelum mengambil posisi yang lebih kuat. Bersama-sama, pergerakan ini menunjukkan bagaimana jaringan yang terkenal sering berputar antara ekspansi dan jeda saat momentum berubah.

Dalam konteks ini, BlockDAG (BDAG) menonjol dengan fokus yang tidak terikat pada pergerakan harga jangka pendek. Ia menarik minat sebagai layer 1 yang kompatibel dengan EVM tercepat yang tersedia saat ini, menghadirkan hingga 1.400 transaksi per detik. Dikombinasikan dengan harga presale $0,003 yang terbatas waktu dan daya tarik yang berkembang menjelang akhir presale 26 Januari, BlockDAG semakin banyak dibahas sebagai crypto terbaik untuk dibeli.

Harga Monero Menembus ke Wilayah Tertinggi Baru

Aksi terbaru menunjukkan harga Monero mencapai level rekor baru, dengan XMR diperdagangkan di dekat $670. Ini menempatkannya jauh di atas rekor tertinggi sebelumnya sekitar $517,6, menandai kenaikan lebih dari 29% melampaui puncak sebelumnya. Alih-alih breakout tiba-tiba, pergerakan ini mengikuti fase akumulasi yang stabil yang secara bertahap membangun kekuatan di seluruh sesi.

Lebih awal dalam tren, Monero mencatat kenaikan harian sekitar 7,18%, menandakan meningkatnya partisipasi di pasar derivatif saat kenaikan terbentuk. Apa yang dulunya bertindak sebagai resistance antara $460 dan $480 kini telah bergeser menjadi area support yang lebih luas, membantu menstabilkan struktur saat harga bergerak lebih tinggi.

Namun, beroperasi pada level yang tinggi ini membawa sensitivitas tambahan. Peningkatan open interest dapat meningkatkan volatilitas jika posisi mulai dibongkar, dan pergerakan naik yang kuat sering diikuti oleh periode penyesuaian sideways. Kondisi yang lebih luas, termasuk tren Bitcoin dan likuiditas keseluruhan, akan terus memainkan peran penting.

Meski begitu, harga Monero mempertahankan kekuatan relatif dalam segmennya. Mempertahankan level ini dari waktu ke waktu kemungkinan akan memerlukan partisipasi yang stabil daripada ledakan singkat yang hanya didorong oleh momentum.

Harga Litecoin Tetap Terbatas dalam Range di Dekat Support

Pada saat yang sama, harga Litecoin tetap terbatas dalam range yang ketat karena ketidakpastian mendominasi di dekat zona teknis kunci. Aksi harga tetap dekat dengan support sekitar $80,44, sementara resistance di dekat $82,91 terus membatasi upaya kenaikan. Selama sesi terakhir, Litecoin telah turun sekitar 2,7%, menjaga pergerakan tetap terkompresi daripada terarah.

Celah sempit antara support dan resistance ini menyoroti volatilitas yang berkurang dan kurangnya keyakinan kuat dari kedua sisi pasar. Indikator seperti Relative Strength Index menunjukkan Litecoin diposisikan di dekat support jangka panjang, tetapi tanpa tanda-tanda jelas yang menunjuk pada breakout segera.

Untuk saat ini, harga Litecoin tampaknya terkunci dalam fase konsolidasi. Banyak peserta menunggu katalis yang lebih kuat sebelum melakukan langkah yang menentukan. Breakdown yang jelas di bawah support atau pergerakan yang berkelanjutan di atas resistance akan diperlukan untuk mengubah keseimbangan saat ini.

BlockDAG Menghadirkan Kecepatan 1.400 TPS dengan Harga Presale $0,003

Sementara banyak jaringan layer 1 berkonsentrasi pada peningkatan bertahap atau pendekatan penskalaan add-on, BlockDAG menempatkan kecepatan base-layer di pusat desainnya. Ia telah memposisikan dirinya sebagai layer 1 yang kompatibel dengan EVM tercepat yang tersedia saat ini, dengan kemampuan memproses hingga 1.400 transaksi per detik.

Level throughput ini menempatkan BlockDAG di depan banyak chain EVM yang masih menghadapi kemacetan, konfirmasi lambat, atau biaya eksekusi yang meningkat selama periode sibuk. Kecepatan tinggi penting karena secara langsung mempengaruhi penggunaan nyata. Kapasitas transaksi yang lebih besar meningkatkan waktu settlement, mengurangi bottleneck, dan memungkinkan aplikasi berfungsi lebih lancar bahkan saat permintaan meningkat.

Dengan menjaga kompatibilitas EVM penuh, BlockDAG memungkinkan pengembang untuk menerapkan aplikasi berbasis Ethereum yang ada tanpa menulis ulang kode atau mengubah alat. Ini mengurangi gesekan dan mendukung adopsi yang lebih luas saat aktivitas meningkat di seluruh jaringan.

Di samping kinerja teknis ini, aktivitas presale terus mengalami akselerasi. BDAG saat ini tersedia dengan harga presale khusus $0,003 per koin untuk waktu yang terbatas. Ini mencerminkan akses tahap awal daripada kondisi harga yang lebih lanjut. Pada saat yang sama, presale kini telah mengumpulkan lebih dari $443 juta, dengan sekitar 3,1 miliar koin tersisa karena ketersediaan mengetat menjelang akhir presale 26 Januari.

Penjualan miner telah selesai, mengalihkan perhatian dari distribusi awal dan menuju apa yang dapat didukung jaringan dalam skala besar. Dengan batch presale saat ini sekarang di 35, minat terus tumbuh saat fase akhir mendekat. Kombinasi kemampuan 1.400 TPS ini, momentum pendanaan yang kuat, dan entri $0,003 yang sensitif terhadap waktu menjelaskan mengapa BlockDAG secara luas dipandang sebagai crypto terbaik untuk dibeli hari ini.

Kesimpulan Akhir

Kondisi pasar ini menyoroti bagaimana kematangan membentuk perilaku harga. Harga Monero menunjukkan kekuatan yang menonjol tetapi menghadapi sensitivitas yang lebih tinggi setelah bergerak jauh melampaui kisaran historis. Harga Litecoin, sebaliknya, tetap terhenti dalam konsolidasi saat menunggu arah yang lebih jelas. Kedua contoh menunjukkan batasan yang sering muncul setelah aset sepenuhnya diserap ke dalam siklus pasar yang lebih luas.

BlockDAG berada di tahap yang berbeda. Fokusnya tetap kuat pada kecepatan dan skalabilitas melalui desain layer 1 EVM yang mampu menangani hingga 1.400 transaksi per detik. Fokus ini datang sementara BDAG masih ditawarkan pada $0,003 untuk waktu yang terbatas, dengan presale telah mengumpulkan lebih dari $443 juta dan hanya 3,1 miliar koin tersisa sebelum akhir presale 26 Januari.

Saat permintaan terus meningkat dan pasokan mengetat, penekanan BlockDAG pada kinerja telah memperkuat posisinya sebagai crypto terbaik untuk dibeli bagi mereka yang memprioritaskan kesiapan infrastruktur daripada pergerakan harga jangka pendek.

