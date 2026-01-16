BursaDEX+
Solana (SOL) Tergelincir Kembali ke Support, Mempersiapkan Uji Ketegangan Tinggi

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/16 13:08
Solana
SOL$144,58+1,11%
NEAR
NEAR$1,797+3,87%
Major
MAJOR$0,12647+1,18%

Solana gagal bertahan di atas $146 dan mengkoreksi kenaikan. Harga SOL sekarang diperdagangkan di bawah $145 dan mungkin menemukan permintaan di dekat zona $140.

  • Harga SOL memulai koreksi penurunan di bawah $145 terhadap Dolar AS.
  • Harga sekarang diperdagangkan di bawah $145 dan moving average sederhana 100-jam.
  • Ada garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $141 pada grafik per jam pasangan SOL/USD (sumber data dari Kraken).
  • Pasangan ini dapat memperpanjang kerugian jika turun di bawah zona $140.

Harga Solana Memulai Koreksi Penurunan

Harga Solana gagal melampaui $150 dan memulai koreksi penurunan, seperti Bitcoin dan Ethereum. SOL turun di bawah $146 dan $145 untuk memasuki zona bearish jangka pendek.

Ada pergerakan di bawah level retracement Fib 61,8% dari gelombang naik dari swing low $138 ke high $149. Namun, bulls aktif di atas $140. Selain itu, ada garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $141 pada grafik per jam pasangan SOL/USD.

Solana Price

Solana sekarang diperdagangkan di bawah $145 dan moving average sederhana 100-jam. Pada sisi atas, harga menghadapi resistance di dekat level $144. Resistance utama berikutnya berada di dekat level $146. Resistance utama bisa berada di $148. Penutupan yang berhasil di atas zona resistance $148 dapat mengatur langkah untuk kenaikan stabil lainnya. Resistance kunci berikutnya adalah $155. Kenaikan lebih lanjut dapat mendorong harga menuju level $162.

Kerugian Lebih Lanjut di SOL?

Jika SOL gagal naik di atas resistance $146, ia dapat memulai penurunan lainnya. Support awal pada sisi bawah berada di dekat zona $141 dan garis tren. Support utama pertama berada di dekat level $140 dan level retracement Fib 76,4% dari gelombang naik dari swing low $138 ke high $149.

Penembusan di bawah level $140 mungkin mendorong harga menuju zona support $132. Jika ada penutupan di bawah support $132, harga dapat turun menuju support $124 dalam waktu dekat.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk SOL/USD semakin cepat di zona bearish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk SOL/USD berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $141 dan $140.

Level Resistance Utama – $146 dan $148.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

