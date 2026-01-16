Solana (SOL) Tergelincir Kembali ke Support, Mempersiapkan Uji Ketegangan Tinggi

Solana gagal bertahan di atas $146 dan mengkoreksi kenaikan. Harga SOL sekarang diperdagangkan di bawah $145 dan mungkin menemukan permintaan di dekat zona $140.

Harga SOL memulai koreksi penurunan di bawah $145 terhadap Dolar AS.

Harga sekarang diperdagangkan di bawah $145 dan moving average sederhana 100-jam.

Ada garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $141 pada grafik per jam pasangan SOL/USD (sumber data dari Kraken).

Pasangan ini dapat memperpanjang kerugian jika turun di bawah zona $140.

Harga Solana Memulai Koreksi Penurunan

Harga Solana gagal melampaui $150 dan memulai koreksi penurunan, seperti Bitcoin dan Ethereum. SOL turun di bawah $146 dan $145 untuk memasuki zona bearish jangka pendek.

Ada pergerakan di bawah level retracement Fib 61,8% dari gelombang naik dari swing low $138 ke high $149. Namun, bulls aktif di atas $140. Selain itu, ada garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $141 pada grafik per jam pasangan SOL/USD.

Solana sekarang diperdagangkan di bawah $145 dan moving average sederhana 100-jam. Pada sisi atas, harga menghadapi resistance di dekat level $144. Resistance utama berikutnya berada di dekat level $146. Resistance utama bisa berada di $148. Penutupan yang berhasil di atas zona resistance $148 dapat mengatur langkah untuk kenaikan stabil lainnya. Resistance kunci berikutnya adalah $155. Kenaikan lebih lanjut dapat mendorong harga menuju level $162.

Kerugian Lebih Lanjut di SOL?

Jika SOL gagal naik di atas resistance $146, ia dapat memulai penurunan lainnya. Support awal pada sisi bawah berada di dekat zona $141 dan garis tren. Support utama pertama berada di dekat level $140 dan level retracement Fib 76,4% dari gelombang naik dari swing low $138 ke high $149.

Penembusan di bawah level $140 mungkin mendorong harga menuju zona support $132. Jika ada penutupan di bawah support $132, harga dapat turun menuju support $124 dalam waktu dekat.

Indikator Teknikal

MACD Per Jam – MACD untuk SOL/USD semakin cepat di zona bearish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk SOL/USD berada di bawah level 50.

Level Support Utama – $141 dan $140.

Level Resistance Utama – $146 dan $148.