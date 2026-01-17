Ketakutan Komputasi Kuantum Mendorong Ahli Strategi Veteran Tinggalkan Bitcoin Beralih ke Emas

Kekhawatiran komputasi kuantum mendorong seorang ahli strategi utama untuk keluar dari Bitcoin dan memilih emas di tengah meningkatnya risiko keamanan dan kebijakan jangka panjang.

Investor jangka panjang mulai mempertanyakan apakah Bitcoin dapat tetap aman di masa depan yang dibentuk oleh kekuatan komputasi baru. Seorang ahli strategi pasar senior kini telah menghapus mata uang kripto dari portofolio modelnya. Dia menunjuk pada meningkatnya kekhawatiran bahwa teknologi kuantum dapat menantang keamanan inti Bitcoin.

Alokasi Kripto Dikurangi Saat Timeline Komputasi Kuantum Semakin Dekat

Christopher Wood, kepala strategi ekuitas global di Jefferies, telah menghapus Bitcoin dari portofolio modelnya. Wood sebelumnya memiliki alokasi 10% untuk mata uang kripto tetapi mengatakan kekhawatiran yang meningkat seputar komputasi kuantum mendorong perubahan tersebut.

Dalam edisi terbaru buletin "Greed & Fear"-nya, dia mengatakan kemajuan yang lebih cepat dalam komputasi kuantum dapat melemahkan peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Dia menambahkan bahwa risiko ini paling penting bagi investor gaya pensiun dan jangka panjang.

Komputasi kuantum telah lama dipandang sebagai risiko yang jauh. Namun, asumsi itu kini dipertanyakan. Wood menulis bahwa perkembangan di bidang ini mungkin "hanya beberapa tahun lagi daripada satu dekade atau lebih." Dan pandangan ini telah menimbulkan keraguan tentang apakah perlindungan kriptografi saat ini akan tetap efektif.

Emas Menggantikan Bitcoin dalam Portofolio Saat Kekhawatiran Kriptografi Meningkat

Bitcoin mengandalkan kriptografi untuk mengamankan dompet, menyetujui transaksi, dan mengelola penambangan. Dengan komputer saat ini, membobol sistem tersebut tidak realistis. Namun, komputer kuantum berpotensi dapat merekayasa balik kunci privat dari kunci publik.

Dan ini dapat memberikan jalan bagi penyerang untuk memindahkan dana tanpa izin. Penambangan itu sendiri juga bergantung pada aturan kriptografi, yang berarti pelanggaran apa pun dapat mengancam fondasi jaringan.

Wood menggambarkan skenario seperti itu sebagai potensi eksistensial untuk Bitcoin, karena akan merusak gagasan aset tersebut sebagai bentuk digital dari emas. Kekhawatiran itu membawanya untuk memfokuskan kembali portofolionya pada aset dengan rekam jejak yang lebih panjang.

Sebagai bagian dari realokasi, Wood mengganti Bitcoin dengan eksposur ke logam mulia dan saham pertambangan:

Menghapus seluruh posisi Bitcoin 10% dari portofolio model.

Menambahkan alokasi 5% untuk emas fisik.

Menambahkan alokasi 5% untuk ekuitas penambangan emas.

Mengutip sejarah panjang emas sebagai penyimpan nilai.

Menunjuk pada meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan teknologi.

Wood tidak selalu berhati-hati tentang Bitcoin, telah menambahkan aset tersebut ke portofolionya pada Desember 2020. Menariknya, periode ini ditandai dengan pengeluaran stimulus yang besar dan ketakutan akan depresiasi mata uang. Eksposur ditingkatkan pada 2021 seiring meningkatnya minat institusional. Langkah terbaru menandai perubahan sikap yang jelas.

Bitcoin Merosot Saat Debat Keamanan dan Kemunduran Kebijakan Membebani Pasar

Debat tentang risiko komputasi kuantum mengintensif setelah penurunan tajam Bitcoin pada 10 Oktober tahun lalu. Beberapa pengembang dan investor berpendapat bahwa ancaman itu dilebih-lebihkan. Nic Carter dari Castle Island Ventures menulis di X bahwa pengembang Bitcoin meremehkan masalah tersebut. Namun pendukung Bitcoin lama, termasuk Adam Back dari Blockstream, menolak pandangan itu.

Meskipun terjadi perselisihan dalam komunitas kripto, Wood percaya diskusi itu sendiri menguntungkan emas. Dia menggambarkan logam tersebut sebagai lindung nilai yang terbukti selama periode tekanan global, sambil mencatat bahwa ketidakpastian teknologi hanya memperkuat daya tariknya.

Bitcoin sering dipasarkan sebagai alternatif digital untuk emas, dengan perusahaan seperti Strategy dan Tesla menambahkannya ke neraca mereka. Namun, kritikus terus menunjuk pada volatilitas dan risiko yang muncul.

Tekanan pasar kembali minggu ini, dengan Bitcoin jatuh di bawah $96.000 selama jam perdagangan AS. Penarikan tersebut mengikuti reli yang terhenti dan terjadi setelah Komite Perbankan Senat membatalkan markup struktur pasar kripto yang direncanakan, tak lama setelah Coinbase menarik dukungannya.

The post Quantum Computing Fears Push Veteran Strategist to Drop Bitcoin for Gold appeared first on Live Bitcoin News.