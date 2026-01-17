Ahli Strategi Jefferies Melepas Bitcoin karena Ketakutan Komputasi Kuantum

TLDR:

Ahli strategi Jefferies Christopher Wood menghapus alokasi Bitcoin 10% karena kekhawatiran komputasi kuantum

Wood mengganti eksposur BTC dengan emas fisik dan saham pertambangan emas dalam portofolio modelnya

Risiko kuantum semakin mempengaruhi keputusan alokasi aset institusional jangka panjang

Pengembang Bitcoin berargumen bahwa jaringan memiliki waktu puluhan tahun untuk bermigrasi ke kriptografi tahan kuantum

Narasi investasi jangka panjang Bitcoin menghadapi pengawasan yang diperbarui. Ini terjadi setelah ahli strategi Jefferies Christopher Wood menghapus BTC dari portofolio model unggulannya.

Mengutip kekhawatiran bahwa kemajuan dalam komputasi kuantum dapat merusak keamanan kriptografi Bitcoin. Wood mengganti alokasi 10%-nya dengan eksposur emas.

Langkah ini menandakan pergeseran dalam pemikiran institusional karena risiko kuantum memasuki keputusan portofolio arus utama.

Ketakutan Komputasi Kuantum Mendorong Bitcoin Keluar dari Portofolio Model

Menurut Bloomberg, Christopher Wood, kepala strategi ekuitas global di Jefferies, telah menghilangkan Bitcoin dari portofolio model Greed & Fear yang banyak diikuti. Wood memperingatkan bahwa kemajuan yang semakin cepat dalam komputasi kuantum dapat melemahkan fondasi kriptografi Bitcoin.

Ini dapat menantang kredibilitasnya sebagai penyimpan nilai jangka panjang—khususnya bagi investor dana pensiun dan institusional.

Wood berargumen bahwa mesin kuantum yang "relevan secara kriptografis" mungkin tiba lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Berpotensi memungkinkan penyerang untuk menurunkan kunci pribadi dari kunci publik.

Terobosan semacam itu tidak hanya akan mengancam saldo Bitcoin individu tetapi juga merusak sistem penambangan yang mengamankan jaringan. Menimbulkan apa yang digambarkan Wood sebagai risiko "eksistensial" terhadap tesis emas digital Bitcoin.

Sebagai respons, ahli strategi tersebut mengalokasikan kembali posisi Bitcoin 10% sebelumnya ke dalam alokasi terbagi dari emas fisik dan ekuitas pertambangan emas. Menekankan ketahanan historis emas di tengah ketidakpastian geopolitik dan teknologi.

Pengembang Menolak saat Struktur Pasar Tetap Konstruktif

Meskipun ada kekhawatiran institusional yang berkembang, pengembang Bitcoin dan pemimpin infrastruktur telah menolak klaim bahwa komputasi kuantum menghadirkan ancaman yang segera.

CEO Blockstream Adam Back telah berulang kali menyatakan bahwa memecahkan kriptografi Bitcoin saat ini kemungkinan masih 20 hingga 40 tahun lagi. Oleh karena itu, ada waktu yang cukup bagi jaringan untuk beralih ke skema tanda tangan pasca-kuantum.

Analis lain menggemakan pandangan ini, mencatat bahwa risiko jangka pendek lebih berasal dari kekurangan implementasi dan masalah tata kelola daripada dari serangan kuantum.

Namun, tokoh seperti Nic Carter dari Castle Island Ventures berargumen bahwa modal investor semakin sensitif terhadap risiko kuantum yang belum terselesaikan, terlepas dari garis waktu teknis.

Yang perlu dicatat, aksi harga pasar tetap tangguh. Bitcoin baru-baru ini menembus zona resistensi $92K–$94K. Kemudian naik menuju $98K sebelum memasuki konsolidasi sehat antara $95K dan $96K.

Strukturnya menunjukkan momentum bullish yang berkelanjutan, bahkan ketika perdebatan teknologi jangka panjang membebani sentimen institusional.

Saat komputasi kuantum bergerak dari teori menuju kenyataan, investor harus memisahkan kekuatan pasar jangka pendek dari risiko teknologi jangka panjang. Ketahanan Bitcoin tetap jelas, tetapi alokator modal yang bijaksana harus memantau perkembangan kriptografi dengan cermat.

Baik melalui adaptasi atau diversifikasi, pemenangnya adalah mereka yang tetap selangkah lebih maju dari perubahan struktural daripada bereaksi setelah hal itu membentuk ulang pasar.

