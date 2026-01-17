Harga Monero Membidik $930 saat Breakout Fibonacci Extension Berlanjut

Harga Monero tetap dalam breakout blue-sky setelah melampaui ekstensi Fibonacci $670, dengan momentum kuat yang menjaga target kenaikan berikutnya mendekati $930 tetap menjadi fokus.

Ringkasan $670: level ekstensi yang direbut kembali kini bertindak sebagai support

$930–$939: zona target ekstensi Fibonacci berikutnya (ekstensi 2.618)

Volume: harus tetap tinggi untuk mengonfirmasi kekuatan kelanjutan

Harga Monero (XMR) terus diperdagangkan dalam struktur breakout yang kuat, dengan aksi harga bertahan teguh dalam apa yang dapat digambarkan sebagai lingkungan breakout blue-sky. Dalam kondisi pasar jenis ini, resistensi atas menjadi terbatas karena aset diperdagangkan ke area di mana belum terbentuk zona konsolidasi besar baru-baru ini.

Akibatnya, target ekstensi Fibonacci sering menjadi titik referensi teknis paling andal untuk melacak kelanjutan kenaikan.

Poin teknis utama harga Monero

XMR tetap dalam kondisi breakout blue-sky, membatasi resistensi overhead

Harga direbut kembali dan ditutup di atas level $670 (ekstensi 0.618)

Target Fibonacci kenaikan berikutnya berada di dekat $930–$939 (ekstensi 2.618)

Grafik XMRUSDT (2D), Sumber: TradingView

Breakout blue-sky biasanya didefinisikan oleh dua karakteristik utama: momentum naik yang kuat dan resistensi historis overhead yang terbatas. Ketika sebuah aset menembus di atas level kunci dan mulai diperdagangkan ke wilayah baru, harga dapat meningkat dengan cepat karena ada lebih sedikit penjual yang ditempatkan pada level tersebut, dan likuiditas menjadi lebih tipis.

Untuk Monero, struktur breakout ini tetap sehat selama harga bertahan di atas level ekstensi utama pada basis penutupan. Dalam fase kelanjutan bullish, pasar sering berhenti sebentar pada ekstensi Fibonacci kunci, berkonsolidasi, dan kemudian melanjutkan lebih tinggi setelah level tersebut diterima. Urutan ini saat ini terlihat jelas dalam perilaku XMR baru-baru ini.

Kemampuan untuk melampaui ekstensi awal dan mempertahankan penerimaan harga yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pembeli masih memegang kendali dan permintaan belum habis.

Perebutan kembali $670 mengonfirmasi penerimaan di atas ekstensi 0.618

Target ekstensi Fibonacci utama pertama di dekat $670 bertindak sebagai checkpoint kunci untuk breakout. Setelah mencapai level ini, harga berkonsolidasi sebentar, yang merupakan perilaku normal dan sehat selama kelanjutan tren. Daripada menolak dengan tajam, Monero stabil dan kemudian naik lebih tinggi, mengonfirmasi bahwa pasar menerima level tersebut sebagai support.

Detail paling penting adalah bahwa XMR kini telah ditutup di atas $670 pada beberapa candle harian. Penutupan harian adalah sinyal konfirmasi yang kuat karena mencerminkan partisipasi berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini mengurangi kemungkinan bahwa breakout hanya merupakan lonjakan likuiditas intraday atau overextension sementara.

Dengan ditutup di atas level ekstensi, Monero secara efektif mengubah $670 menjadi zona support struktural, meningkatkan probabilitas bahwa harga terus tren lebih tinggi daripada berputar kembali ke rentang sebelumnya.

Target fibonacci berikutnya: $930 hingga $939 menjadi fokus

Dengan level ekstensi $670 kini direbut kembali, target kenaikan utama Monero berikutnya adalah wilayah $930, dengan tujuan yang lebih luas selaras di dekat $939, yang sesuai dengan ekstensi Fibonacci 2.618.

Target ini menjadi relevan karena ekstensi Fibonacci sering bertindak sebagai magnet kenaikan dalam kondisi breakout. Ketika harga berada dalam mode penemuan, level ekstensi menyediakan target terstruktur di mana trader mengharapkan jeda kelanjutan atau zona pengambilan keuntungan.

Pergerakan dari $670 ke $930 adalah leg yang signifikan, tetapi dalam kondisi breakout blue-sky, harga dapat bergerak cepat di antara target jika momentum tetap kuat dan volume mendukung kelanjutan.

Yang penting, sampai harga mencapai area $930–$939, ada struktur overhead terbatas untuk bertindak sebagai resistensi utama, yang mendukung gagasan ekspansi breakout yang berkelanjutan.

Aliran volume mendukung kelanjutan breakout

Volume tetap menjadi salah satu indikator terpenting untuk memvalidasi apakah breakout berkelanjutan. Dalam breakout bullish yang kuat, volume biasanya mengembang selama leg impulsif dan tetap stabil selama fase konsolidasi. Ini menandakan bahwa permintaan masih ada dan bahwa pembeli bersedia bertransaksi pada harga yang lebih tinggi.

Breakout Monero terus terlihat konstruktif karena pergerakan lebih tinggi telah didukung oleh aliran volume yang kuat, menandakan partisipasi pasar yang berkelanjutan. Volume yang sehat selama ekspansi membantu mengurangi risiko breakout yang gagal dan meningkatkan probabilitas bahwa harga terus mengejar target ekstensi yang lebih tinggi.

Jika volume tetap tinggi saat harga mendekati tujuan Fibonacci berikutnya, itu akan memperkuat tren bullish dan mendukung probabilitas kelanjutan melampaui wilayah $930.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Monero tetap dalam lingkungan breakout yang kuat secara teknis, dengan harga bertahan di atas level ekstensi $670 dan momentum masih mengarah lebih tinggi. Selama penutupan harian tetap di atas support yang direbut kembali dan volume tetap konstruktif, probabilitas mendukung kelanjutan menuju target ekstensi Fibonacci berikutnya di dekat $930 hingga $939.

Dalam jangka pendek, trader harus memantau apakah XMR terus mempertahankan struktur breakout tanpa penolakan berat. Konsolidasi singkat apa pun di bawah $930 akan normal, tetapi penerimaan berkelanjutan dan follow-through yang kuat akan mengonfirmasi bahwa breakout tetap aktif.