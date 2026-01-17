STRK Menjadi Multichain saat Solana Mengadopsi Infrastruktur Lintas-Rantai NEAR

Pasar kripto menyaksikan perkembangan langka minggu ini saat Solana beralih dari ejekan terbuka ke integrasi teknis dalam waktu kurang dari 24 jam.

Pada 14 Januari, akun resmi Solana mengejek Starknet atas metrik penggunaan dan valuasinya, memicu diskusi hangat di seluruh komunitas. Apa yang dimulai sebagai sindiran dengan cepat menjadi salah satu pembalikan paling tak terduga tahun ini.

Alih-alih persaingan yang berkepanjangan, Solana melakukan langkah mengejutkan keesokan harinya. Pada 15 Januari, token asli Starknet STRK diluncurkan di blockchain Solana, diaktifkan melalui sistem solver NEAR Protocol. Perubahan mendadak ini tidak hanya mengejutkan ekosistem tetapi juga menyoroti evolusi cepat infrastruktur lintas-rantai di Web3.

Konfirmasi datang dari NEAR Protocol dalam pembaruan yang dibagikan di X:

Tak lama setelahnya, Solana juga menerbitkan pengumuman integrasinya:

Integrasi Melalui NEAR Intents Membuka Akses Multichain

Integrasi ini didukung oleh NEAR Intents, lapisan eksekusi lintas-rantai yang dikembangkan untuk menyederhanakan perutean likuiditas dan kegunaan aset di seluruh ekosistem. Alih-alih bridging tradisional, NEAR Intents menggunakan jaringan solver otomatis untuk mengeksekusi swap, mengelola tanda tangan, dan mengirimkan transaksi lintas-rantai tanpa mengharuskan pengguna meninggalkan lingkungan asli mereka.

Perkembangan ini membentuk koneksi pertama dari jenisnya antara Starknet Solana, memungkinkan STRK ditangani secara asli di dalam ekosistem Solana. Menurut NEAR Protocol, sistem ini bergantung pada Chain Signatures, mekanisme kriptografi yang memungkinkan aset menjadi multichain secara asli daripada representasi yang di-bridge.

Hasilnya: STRK Starknet kini dapat berinteraksi dengan mulus dengan pool likuiditas, dompet, dan aplikasi berbasis Solana. Ini menandai perubahan fundamental dalam cara rantai berkomunikasi, terutama karena STRK sebelumnya terisolasi pada lingkungan berbasis STARK-nya sendiri.

Likuiditas Terpadu Dan Swap 1-Klik Diluncurkan

Salah satu terobosan besar yang diperkenalkan melalui NEAR Intents adalah kemampuan bagi pengguna untuk melakukan swap 1-klik antara STRK dan lebih dari 125 aset di Solana. Ini mencakup dukungan deposit dan penarikan langsung, memungkinkan pengguna mengirim STRK ke Solana dan berinteraksi dengan jaringan tanpa bergantung pada langkah-langkah bridging manual gaya lama.

Di dalam Aplikasi NEAR Intents, pengguna kini dapat:

Swap STRK SOL

Swap STRK 125+ aset berbasis Solana

Deposit STRK langsung ke dompet Solana

Tarik STRK kembali ke Starknet

Akses likuiditas terpadu yang dialihkan secara otomatis oleh jaringan solver

Secara praktis, ini mengubah STRK menjadi aset yang mampu multichain, memberikannya kegunaan token Solana sambil mempertahankan identitas Starknet-nya. Bagi para trader, ini menghilangkan hambatan perpindahan melalui bursa terpusat atau bridge pihak ketiga.

NEAR Intents Memposisikan Aset Sebagai Multichain Asli

Pembeda utama dalam infrastruktur NEAR adalah bahwa ia tidak sekadar "mem-bridge" aset. Sebaliknya, Chain Signatures NEAR membuat aset dapat dikontrol di beberapa blockchain secara bersamaan. Ini berarti STRK tidak dibungkus tetapi diwakili secara autentik di Solana, mempertahankan hubungan satu-ke-satu dengan status akarnya di Starknet.

NEAR Intents secara efektif memperkenalkan:

Perutean otomatis berbasis solver

Agregasi likuiditas lintas-rantai

Tanda tangan aset asli di seluruh ekosistem

Pengurangan tingkat kegagalan dan kompleksitas sisi pengguna

Dengan model ini, pengguna tidak lagi perlu mengelola pergantian rantai, biaya gas di jaringan yang berbeda, atau konfirmasi bridging yang rumit. Sistem NEAR menangani logika eksekusi secara otomatis, membuatnya berfungsi lebih seperti lapisan kliring terdesentralisasi untuk aktivitas lintas-rantai.

Arsitektur ini merupakan langkah penting menuju masa depan yang telah lama dinanti-nantikan di mana aset kripto bergerak bebas di berbagai ekosistem tanpa representasi terpisah atau mekanisme pembungkusan.

Solana Mempercepat Listing Non-Asli Setelah Peluncuran STRK

Integrasi STRK tidak terjadi dalam isolasi. Dalam 24 jam terakhir, Solana dengan cepat telah melisting empat aset non-asli:

Football Fun (FUN)

Lighter (LIT)

StarkNet (STRK)

Zora (ZORA)

Ini menyusul penambahan Solana sebelumnya atas beberapa aset Layer 1 non-asli seperti MON dan ZEC, menandakan strategi yang lebih luas untuk menyerap likuiditas dari jaringan eksternal.

Listing cepat ini sejalan dengan dorongan yang lebih luas untuk memposisikan Solana sebagai ekosistem perdagangan berkecepatan tinggi yang mampu berfungsi sebagai alternatif CEX on-chain. Pertumbuhan terkini Prop AMM, sistem solver, dan infrastruktur perutean canggih semakin mendukung arah ini, menarik lebih banyak likuiditas dan pengguna ke lingkungan Solana.

Dengan lebih banyak aset mendapatkan akses ke throughput tinggi dan biaya rendah Solana, jaringan ini semakin dipandang sebagai lapisan eksekusi sentral untuk aktivitas perdagangan lintas-rantai. Integrasi STRK melalui NEAR menambah momentum ini, mendemonstrasikan seberapa cepat Solana dapat menyerap dan mengoperasionalkan token eksternal.

Titik Balik Dalam Kolaborasi Lintas-Rantai

Kecepatan di mana Solana beralih dari ejekan ke integrasi adalah momen yang tidak biasa dalam sejarah kripto. Apa yang dimulai sebagai serangan kompetitif berakhir dengan langkah yang memperkuat kedua ekosistem.

Starknet mendapat eksposur terhadap likuiditas besar dan basis pengguna Solana.

Solana mendapat aset bernilai tinggi lainnya untuk memperdalam penawaran pasar yang berkembang.

NEAR memposisikan dirinya sebagai tulang punggung netral yang menghubungkan rantai secara real time.

Peristiwa ini menyoroti tren baru di Web3:

interoperabilitas menjadi lebih penting daripada persaingan.

Kemampuan untuk mengubah kritik menjadi kolaborasi dalam 24 jam menunjukkan seberapa cepat ekosistem blockchain berkembang. Alih-alih jaringan terfragmentasi yang beroperasi dalam silo, masa depan kini tampaknya bergeser menuju lapisan likuiditas terpadu dan otomasi lintas-rantai yang didorong oleh jaringan solver.

Saat kompetisi terus meningkat di seluruh industri, rantai yang merangkul keterbukaan dan integrasi mungkin adalah yang mendefinisikan fase berikutnya adopsi kripto.

Pengungkapan: Ini bukan saran trading atau investasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membeli cryptocurrency apa pun atau berinvestasi dalam layanan apa pun.

