LivLive memimpin penjualan awal 2025 dengan hadiah AR dunia nyata dan permintaan token yang kuat, sementara investor melihat potensi 100x sebelum harga naik dan bonus SPOOKY40 berakhir.

5 Penjualan Awal Kripto Teratas di 2025: LivLive ($LIVE) Menunjukkan Potensi ROI 100x

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/01 19:47
king main

Lanskap pra-penjualan 2025 memanas dengan cepat, dengan kripto tahap awal menawarkan potensi keuntungan besar sebelum peluncuran resmi mereka. Di antara nama-nama yang paling banyak dibicarakan adalah LivLive ($LIVE), BlockDAG, Snorter, Maxi Doge, dan Bitcoin Hyper — semuanya menarik perhatian investor utama karena potensi pertumbuhan awal mereka. Tetapi sementara beberapa pra-penjualan berkinerja baik, satu proyek jelas menonjol untuk utilitas dunia nyata dan potensi keuntungan eksplosif: LivLive.
Saat ini dihargai hanya $0,02, pra-penjualan LivLive telah menjadi salah satu pra-penjualan kripto teratas tahun 2025, telah mengumpulkan lebih dari $2 juta dengan analis memprediksi potensi ROI hingga 100x pada saat peluncuran. Saat investor bergegas untuk mengamankan alokasi sebelum kenaikan harga berikutnya, banyak yang melihat $LIVE sebagai kesempatan langka untuk masuk lebih awal pada apa yang bisa menjadi mesin loyalitas dan keterlibatan global yang didukung oleh blockchain.

livlive

LivLive ($LIVE) — Mengubah Tindakan Dunia Nyata Menjadi Hadiah Tertoken

LivLive mendefinisikan ulang seperti apa pra-penjualan kripto teratas dengan menggabungkan augmented reality (AR) dengan blockchain untuk menciptakan ekosistem berbasis loyalitas di mana tindakan dunia nyata memiliki nilai nyata. Pengguna mendapatkan token $LIVE dengan menyelesaikan misi, memindai lingkungan, dan berinteraksi dengan merek, sementara setiap langkah dan ulasan diverifikasi on-chain. Struktur ini memberikan kepercayaan investor pada ekonomi transparan LivLive dan potensi adopsi jangka panjang.

Salah satu fitur unggulan LivLive adalah gelang yang dapat dipakai, yang mengautentikasi kehadiran fisik dan membuka pengalaman AR eksklusif. Integrasi ini menjembatani dunia digital dan fisik, mengubah aktivitas biasa menjadi misi permainan di mana pengguna mendapatkan token dan hadiah nyata seperti barang mewah, peralatan teknologi, dan keuntungan VIP. Bagi investor, sistem tertutup ini menciptakan keterlibatan berkelanjutan, mendorong permintaan berkelanjutan untuk token $LIVE di berbagai sektor dan kota.

Angka-angka di Balik Hype ROI 100x LivLive

Dengan harga pra-penjualan saat ini sebesar $0,02, LivLive menargetkan peluncuran $0,25 — peningkatan lebih dari 12x dari valuasi saat ini. Dengan proyeksi pasca-peluncuran mencapai $1, investasi $1.000 sekarang bisa berubah menjadi $12.500 saat peluncuran atau $50.000 jika token mencapai tonggak $1. Analis yang melacak model ROI pra-penjualan mengatakan LivLive bahkan bisa naik menuju $5 atau $10 jangka panjang seiring pertumbuhan adopsi.

Menambah insentif lebih banyak lagi, promosi Halloween LivLive — bonus SPOOKY40 — memberikan investor 40% lebih banyak token $LIVE selama pra-penjualan. Misalnya, pembelian $1.000 pada $0,02 biasanya menghasilkan 50.000 token, tetapi dengan SPOOKY40, investor menerima 70.000. Jika $LIVE mencapai $1, investasi yang sama bisa menghasilkan $70.000, dan pada $5, jumlah yang mencengangkan yaitu $350.000. Catatannya? Penawaran terbatas waktu ini berakhir pada 1 November, dan karena permintaan komunitas yang melonjak, diperkirakan akan habis terjual lebih cepat.

Dengan lebih dari $2 juta yang telah terkumpul menuju batas lunak $15 juta, momentum cepat LivLive menandakan kepercayaan investor yang berkembang. Saat lebih banyak pembeli bergegas masuk sebelum kenaikan harga tahap berikutnya, peserta awal bisa memegang salah satu token paling menguntungkan tahun ini.

livlive

BlockDAG ($BDAG) – Layer-1 Berteknologi Tinggi Dengan Integrasi Penambang

BlockDAG terus menduduki peringkat di antara proyek blockchain paling ambisius tahun 2025, menggabungkan keamanan Proof-of-Work dengan skalabilitas DAG. Struktur yang kompatibel dengan EVM mendukung kontrak pintar dan NFT, sementara aplikasi penambangan selulernya, X1, menarik keterlibatan pengguna yang luas. Telah mengumpulkan lebih dari $400 juta, ini adalah salah satu pra-penjualan terbesar hingga saat ini. Namun, sementara BlockDAG sangat fokus pada infrastruktur teknologi, ia kekurangan model keterlibatan dunia nyata LivLive dan daya tarik kasus penggunaan nyata — faktor yang semakin diprioritaskan oleh investor yang mencari peluang ROI 100x.

Snorter ($SNORT) – Terminal Perdagangan Berbasis Telegram

Snorter telah mendapatkan daya tarik sebagai aplikasi perdagangan asli Telegram untuk pengguna Solana, memungkinkan pertukaran cepat dan perdagangan salinan langsung dalam obrolan. Dengan $3,9 juta yang telah terkumpul, $SNORT menunjukkan adopsi awal yang kuat. Namun, ia beroperasi di ceruk DeFi yang ramai di mana terminal perdagangan sering kesulitan mempertahankan kelekatan pengguna. Sebaliknya, ekosistem AR gamifikasi LivLive mengikat keterlibatan langsung dengan tindakan konsumen — menciptakan utilitas token jangka panjang jauh melampaui spekulasi perdagangan.

livlive

Maxi Doge ($MAXI) – Token Meme Dengan Sentuhan Leverage

Maxi Doge menunggangi gelombang token meme berisiko tinggi, memadukan humor dengan budaya leverage 1000x. Membanggakan pra-penjualan $2,2 juta dan APY yang menarik perhatian 190-300%, ini dirancang untuk pencari sensasi jangka pendek. Sementara meme bisa viral dengan cepat, kurangnya utilitas berkelanjutan Maxi Doge membuatnya menjadi permainan yang lebih berisiko dibandingkan dengan model LivLive, yang membangun aktivitas ekonomi nyata dan kemitraan merek.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Membayangkan Ulang Bitcoin pada Teknologi Solana

Bitcoin Hyper bertujuan untuk mengubah fungsionalitas Bitcoin menggunakan Solana Virtual Machine untuk pembayaran lebih cepat, NFT, dan integrasi DeFi. Dengan lebih dari $16 juta yang terkumpul, ambisinya jelas, tetapi eksekusinya tetap tidak pasti. Analis mengakui potensinya tetapi menyoroti bahwa pertumbuhan berbasis komunitas LivLive dan ekosistem yang didukung wearable menawarkan jalur yang lebih jelas menuju adopsi massal dan penciptaan nilai.

LivLive

Mengapa LivLive Memimpin untuk 2025

Berdasarkan analisis pasar saat ini, LivLive adalah pra-penjualan kripto terbaik bagi investor yang mencari pengembalian tinggi dan integrasi dunia nyata. Perpaduan keterlibatan AR, tindakan terverifikasi, dan kemitraan merek membedakannya dari token yang murni spekulatif. Dengan harga pra-penjualan masih di $0,02, bonus SPOOKY40 40% aktif, dan prediksi yang mengarah ke $1 pasca-peluncuran, investor awal memposisikan diri mereka untuk potensi pengembalian yang mengubah hidup.

Bagi mereka yang ingin menangkap potensi ROI 100x sebelum lonjakan harga berikutnya, LivLive mewakili peluang paling menarik dan kredibel tahun 2025 — tetapi waktu hampir habis.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp     

Telegram Chat:https://t.me/livliveapp

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
