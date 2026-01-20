Harga Hyperliquid terus turun target bearish $19,75

Harga Hyperliquid tetap bearish setelah ditolak dari resistance $27,39, dengan lower lows yang terbentuk dan support high-time-frame $19,75 kini menjadi target penurunan utama berikutnya.

Ringkasan HYPE terus mencetak lower highs dan lower lows (struktur bearish)

Penolakan di $27,39 / VAH mengonfirmasi supply dan kelemahan

Kehilangan $22 swing low menargetkan $19,75 support high-time-frame

Harga Hyperliquid (HYPE) terus menunjukkan kelemahan yang persisten karena aksi harga tetap terkunci dalam struktur pasar bearish yang lebih luas. Chart masih mencetak lower lows dan lower highs berturut-turut, menandakan bahwa penjual tetap memegang kendali dan kelanjutan penurunan tetap menjadi tren dominan.

Kelanjutan bearish ini menguat setelah Hyperliquid gagal bertahan di atas value area high dan ditolak dari resistance high-time-frame utama di dekat $27,39. Penolakan tersebut bertindak sebagai titik balik struktural, memicu pergerakan korektif yang lebih dalam yang mendorong harga kembali di bawah level value kunci.

Poin teknikal kunci harga Hyperliquid

Hyperliquid tetap dalam tren bearish dengan lower highs dan lower lows

Penolakan di dekat resistance $27,39 / value area high mengonfirmasi kelemahan penurunan

Penembusan di bawah $22 swing low membuka kelanjutan menuju support $19,75

Chart HYPERLIQUID (4J), Sumber: TradingView

Momentum bearish Hyperliquid semakin cepat setelah harga ditolak dari resistance high-time-frame $27,39, yang selaras dengan wilayah value area high. Penolakan ini penting karena menandakan upaya gagal untuk merebut kembali value yang lebih tinggi. Di pasar yang lebih kuat, merebut kembali value area high sering kali mengarah pada ekspansi ke level yang lebih tinggi. Di pasar yang lebih lemah, kegagalan di VAH biasanya menghasilkan rotasi tajam kembali ke dalam range dan tekanan penurunan yang berkelanjutan.

Dalam kasus Hyperliquid, harga sempat mencoba mendorong lebih tinggi tetapi tidak dapat bertahan di atas resistance. Penolakan ini mengonfirmasi bahwa permintaan tidak mencukupi pada harga premium dan bahwa penjual secara aktif mempertahankan level tersebut. Setelah breakout yang gagal ini terjadi, harga berputar lebih rendah dan mulai berakselerasi kembali ke kelanjutan bearish.

Perilaku ini adalah fitur umum dari struktur bearish: harga mencoba reli, gagal di resistance, dan kemudian terus mencetak low baru karena pembeli tetap tidak dapat merebut kembali zona value kunci.

Support high-time-frame $19,75 menjadi fokus

Jika level $22 tembus, target penurunan utama berikutnya menjadi $19,75, yang mewakili zona support high-time-frame dan batas bawah dari range trading yang lebih luas.

Ini adalah level penting karena zona support utama sering menghasilkan setidaknya reaksi sementara. Bahkan dalam downtrend yang kuat, harga biasanya berhenti sejenak atau rebound secara singkat di support high-time-frame karena aktivitas pengambilan keuntungan dan penutupan posisi short.

Namun, jika momentum bearish tetap kuat dan volume meningkat pada breakdown, level $19,75 dapat diuji secara agresif. Reaksi di zona tersebut akan sangat penting untuk menentukan apakah Hyperliquid membentuk dasar atau terus lebih dalam ke ekspansi bearish.

Bouncing dari $19,75 akan menunjukkan bahwa range masih dihormati dan harga mungkin mencoba stabilisasi. Breakdown di bawah $19,75 akan menandakan kegagalan struktural yang lebih dalam dan meningkatkan probabilitas penurunan lebih lanjut.

Mengapa struktur pasar masih menguntungkan bears

Alasan skenario bearish ini tetap dominan adalah karena Hyperliquid belum mengubah struktur. Chart terus menunjukkan:

Lower highs (reli yang gagal)

Lower lows (kelanjutan downtrend)

Penolakan dari premium value (kontrol supply)

Breakdown di bawah zona support value (penerimaan yang lemah)

Sampai Hyperliquid dapat merebut kembali zona resistance kunci dan membangun higher lows, pasar tetap bearish secara struktural. Bahkan jika harga stabil sementara, kerangka keseluruhan masih menguntungkan kelanjutan penurunan kecuali struktur berbalik.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Hyperliquid tetap dalam tren bearish, dan aksi harga terus mengarah lebih rendah selama tetap dibatasi di bawah resistance dan bertahan di bawah value area low. $22 swing low adalah level kunci berikutnya untuk dipantau, karena breakdown yang dikonfirmasi kemungkinan akan mempercepat pergerakan menuju support high-time-frame $19,75.

Agar skenario pembalikan bullish berkembang, Hyperliquid perlu merebut kembali level resistance utama dan mematahkan pola lower-high. Sampai itu terjadi, penjual tetap memegang kendali dan target penurunan tetap aktif.