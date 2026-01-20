BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pump Fund akan dimulai dengan hackathon yang memungkinkan pengguna mendanai hingga 12 proyek dengan nilai $250,000 masing-masing pada valuasi $10 juta. Platform peluncuran memecoin Pump.funPump Fund akan dimulai dengan hackathon yang memungkinkan pengguna mendanai hingga 12 proyek dengan nilai $250,000 masing-masing pada valuasi $10 juta. Platform peluncuran memecoin Pump.fun

Platform Memecoin Pump.fun meluncurkan divisi investasi 'Pump Fund'

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/20 11:44
pump.fun
PUMP$0.002537+0.07%
Notcoin
NOT$0.0005413-0.44%
Belong
LONG$0.003996-9.24%

Pump Fund akan dimulai dengan hackathon yang memungkinkan pengguna mendanai hingga 12 proyek masing-masing sebesar $250.000 dengan valuasi $10 juta.

Launchpad memecoin Pump.fun meluncurkan divisi investasi baru yang bertujuan mendukung startup menjanjikan, dalam perubahan signifikan pertamanya dari akar memecoin.

Pump.fun mengatakan pada hari Senin bahwa mereka meluncurkan Pump Fund bersama dengan hackathon senilai $3 juta, yang akan mendanai 12 proyek masing-masing sebesar $250.000 dengan valuasi $10 juta.

Mereka menambahkan bahwa divisi investasi tersebut akan "menyelaraskan diri dengan proyek-proyek jangka panjang," yang tidak harus terkait kripto, dan akan memberikan bimbingan dari para pendiri Pump.fun.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo pump.fun
Harga pump.fun(PUMP)
$0.002537
$0.002537$0.002537
+2.05%
USD
Grafik Harga Live pump.fun (PUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam
Bagikan
Agbi2026/01/20 14:23
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25