Platform Memecoin Pump.fun meluncurkan divisi investasi 'Pump Fund'

Pump Fund akan dimulai dengan hackathon yang memungkinkan pengguna mendanai hingga 12 proyek masing-masing sebesar $250.000 dengan valuasi $10 juta.

Launchpad memecoin Pump.fun meluncurkan divisi investasi baru yang bertujuan mendukung startup menjanjikan, dalam perubahan signifikan pertamanya dari akar memecoin.

Pump.fun mengatakan pada hari Senin bahwa mereka meluncurkan Pump Fund bersama dengan hackathon senilai $3 juta, yang akan mendanai 12 proyek masing-masing sebesar $250.000 dengan valuasi $10 juta.

Mereka menambahkan bahwa divisi investasi tersebut akan "menyelaraskan diri dengan proyek-proyek jangka panjang," yang tidak harus terkait kripto, dan akan memberikan bimbingan dari para pendiri Pump.fun.

Baca selengkapnya