SUI Bisa Rally Menuju $10 saat Pasar Memasuki Fase Ekspansi: Analis

Seorang analis cryptocurrency terkenal telah mengidentifikasi tanda-tanda teknis bullish untuk SUI yang dapat membawanya menuju kisaran harga potensial $8-$10 seiring kondisi pasar keseluruhan bertransisi ke fase ekspansi, menurut analis tersebut. Kondisi pasar saat ini merupakan representasi dari dukungan struktural yang mungkin mengindikasikan bahwa altcoin ini sedang bersiap untuk lonjakan kuat ke atas.

Pola Teknis Menunjukkan Kenaikan Jangka Pendek

Dalam grafik yang dibagikan oleh analis, tampaknya harga SUI membentuk saluran naik jangka panjang, di mana harga terbentuk di sekitar batas bawah tren.

Keselarasan harga di sepanjang batas saluran naik menunjukkan bahwa altcoin ini siap untuk melanjutkan momentum kenaikannya di pasar sebagai hasil dari sentimen pasar yang membaik.

Sumber: TradingView

Ini adalah fenomena struktural yang sebanding dengan contoh lain di mana token mengalami rally setelah periode konsolidasi yang berkepanjangan, menandai awal dari sebuah tren.

Indikator Siklus Bisnis Menunjuk Ke Arah Pertumbuhan

Analis menyebutkan indikator pasar yang lebih luas terkait dengan siklus bisnis, yang berpotensi bergerak menuju fase ekspansi. Indikator semacam itu dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja aset berisiko seperti cryptocurrency.

Ketika pasar bergerak dari fase kontraksi atau konsolidasi ke fase ekspansi, pelaku pasar mengharapkan untuk menyaksikan lebih banyak aliran modal dan munculnya kembali bulls. Jika demikian, rotasi dapat membuat aset seperti SUI mendapat manfaat.

Level Kunci yang Perlu Diperhatikan untuk Konfirmasi

Berdasarkan perkiraan teknis, kemungkinan breakout di atas $0,423 berpotensi mulai mengungkap target kenaikan ini. Selanjutnya, level harga signifikan berikutnya yang diidentifikasi pada grafik akan berada di sekitar $0,517, sementara kenaikan lebih lanjut akan menargetkan level dalam kisaran $8 hingga $10 menurut perkiraan jangka panjang.

Level-level ini ditentukan berdasarkan titik tertinggi token dalam saluran naik dan menandakan titik-titik di masa lalu di mana tekanan jual diamati.

Konteks Pasar yang Mendukung Kasus Bullish

Pasar crypto yang lebih luas tampaknya menunjukkan peningkatan selera risiko, terutama selama bulan-bulan awal tahun 2026. Dengan Bitcoin yang tampaknya stabil bersamaan dengan dimulainya momentum altcoin, disarankan bahwa investor mungkin mulai memutar modal mereka ke aset seperti SUI yang sudah menunjukkan ketahanan.

Selain itu, minat dasar dalam ekosistem dan kisah adopsi seputar SUI juga berkontribusi pada prospek positif.

