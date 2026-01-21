Bitcoin Smart Money Membeli saat Retail Menjual — Santiment

Pendahuluan

Bitcoin sedang melewati momen yang sensitif karena aktivitas on-chain menunjukkan perbedaan antara akumulasi smart-money dan penjualan retail, mempersiapkan panggung untuk potensi breakout. Dalam jangka waktu sembilan hari, pemegang besar menambahkan puluhan ribu BTC sementara dompet retail yang lebih kecil terus mundur. Latar belakangnya mencakup berita geopolitik dan sinyal sentimen yang beragam, dengan para trader menimbang volatilitas jangka pendek terhadap indikator bullish jangka panjang.

Data on-chain menunjukkan akumulasi persisten oleh whale dan pemegang menengah, berbeda dengan penarikan retail.

Harga Bitcoin sempat diperdagangkan sekitar $89.100 setelah penurunan beberapa hari, menyoroti volatilitas yang sedang berlangsung.

Berita geopolitik dan diskusi tarif berkontribusi pada tekanan penurunan jangka pendek, meskipun dinamika jangka panjang tetap konstruktif.

Sentimen pasar tetap hati-hati, dengan ukuran tingkat ketakutan dan indeks yang berfokus pada bitcoin menandakan lingkungan risiko yang kompleks.

Bitcoin bisa memasuki fase "optimal" untuk breakout karena bukti akumulasi on-chain oleh pemegang besar memperlebar kesenjangan bullish dengan perilaku retail, menurut penyedia analitik Santiment. Dalam jangka waktu sembilan hari, dompet yang memegang antara 10 dan 10.000 BTC mengumpulkan sekitar 36.322 BTC, sinyal bahwa yang disebut smart money sedang berakumulasi di tengah volatilitas pasar yang lebih luas. Namun, aksi harga menceritakan kisah yang lebih bernuansa: Bitcoin turun sekitar 4,55% selama 24 jam, diperdagangkan mendekati $89.110 pada saat publikasi, pengingat bahwa bahkan sinyal on-chain yang kuat dapat diredam oleh berita makro dan pergeseran momentum.

Dari 10 Januari hingga 19 Januari, dompet dalam kategori 10–10.000 BTC berkontribusi pada arus masuk yang signifikan, dengan pemegang ini mengakumulasi sekitar $3,21 miliar senilai BTC secara agregat. Sebaliknya, dompet retail—didefinisikan sebagai alamat yang memegang kurang dari 0,01 BTC—mundur, melepas sekitar 132 BTC, kira-kira $11,66 juta, selama periode yang sama. Kontras antara tindakan pemegang besar dan peserta retail menggarisbawahi dinamika risk-on klasik: keyakinan yang tumbuh di antara investor canggih bahwa BTC tetap menjadi aset jangka panjang yang menonjol, bahkan saat day trader dan pemegang kasual mundur selama periode volatilitas.

"Kondisi optimal untuk breakout kripto adalah ketika smart money berakumulasi dan retail menjual," catat Santiment dalam postingan terbaru, menambahkan bahwa terlepas dari kekhawatiran geopolitik, pola ini terus menghasilkan divergensi bullish jangka panjang. Data ini melukiskan gambaran pasar di mana keyakinan pemain besar pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi kenaikan yang berkelanjutan, terutama jika hambatan makro stabil dan aktivitas perdagangan retail seimbang kembali.

Bitcoin jatuh karena ancaman tarif

Aksi harga juga mencerminkan ritme politik-administratif yang di masa lalu telah mengguncang Bitcoin: lonjakan volatilitas ketika pembuat kebijakan AS membahas tarif. Dalam putaran baru pembicaraan tarif, berita utama menunjukkan diskusi tentang bea untuk delapan ekonomi Eropa sebagai bagian dari manuver geopolitik yang lebih luas, secara singkat menekan Bitcoin lebih rendah hampir tujuh persen. Langkah ini menggambarkan bagaimana sinyal kebijakan dapat bergema melalui pasar kripto, bahkan saat peserta mencoba menguraikan fundamental jangka panjang.

Pada minggu sebelumnya, CEO CryptoQuant Ki Young Ju mengulangi tesis serupa, menyatakan bahwa "retail telah meninggalkan pasar Bitcoin dan whale sedang membeli." Pengamatan ini sejalan dengan data on-chain yang menunjukkan akumulasi pemegang besar sementara peserta kecil mengurangi eksposur di tengah risiko makro. Pasar juga ramai dengan obrolan media sosial, karena Santiment kemudian menyoroti bahwa Bitcoin mengalami salah satu peningkatan tajam dalam tingkat diskusi di antara komunitas kripto, dengan perbandingan dengan penyimpan nilai tradisional seperti emas dan perak muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Narasi yang lebih luas tetap bahwa volume diskusi dapat meramalkan penilaian ulang aset berisiko, bahkan jika harga bergerak mengikuti garis momentum jangka pendek.

Sentimen kripto turun saat pasar tetap fokus pada BTC

Di luar harga dan dinamika on-chain, indikator sentimen yang lebih luas menunjukkan kehati-hatian di antara peserta pasar yang tetap sangat fokus pada Bitcoin relatif terhadap altcoin. Crypto Fear & Greed Index, pengukur suasana pasar secara keseluruhan, mencatat pembacaan ketakutan sekitar 32 dalam pembaruan terbarunya, menggarisbawahi kecenderungan risk-off di antara peserta. Sementara itu, Altcoin Season Index—indikator kinerja altcoin relatif terhadap Bitcoin selama jangka waktu 90 hari—mengembalikan Bitcoin Score mendekati 29 dari 100, mencerminkan periode ketika altcoin tertinggal dari BTC dalam skala pasar yang luas.

Analis Will Clemente menimbang aksi harga, berkomentar bahwa, "Secara objektif, sulit untuk bersemangat tentang Bitcoin di sini berdasarkan aksi harga." Komentar tersebut menangkap ketegangan dalam pasar di mana sinyal on-chain menunjuk ke kekuatan jangka panjang, sementara pergerakan harga langsung menunjukkan kehati-hatian dalam jangka pendek. Saat trader menimbang faktor-faktor ini, suasana tetap terikat pada berita utama makro dan dinamika yang berkembang antara smart money dan peserta retail.

Secara keseluruhan, konfigurasi saat ini—ditandai dengan akumulasi kuat di antara pemegang besar dan sektor retail yang mundur, berlatar belakang berita geopolitik makro—terus membentuk jalur Bitcoin dalam jangka pendek. Tahap berikutnya kemungkinan akan bergantung pada apakah berita makro stabil dan apakah tren akumulasi on-chain diterjemahkan menjadi kenaikan harga yang berkelanjutan dalam pasar yang tetap sangat waspada terhadap katalis di luar pergerakan harga harian. Tautan ke sumber dan kumpulan data yang dikutip—termasuk metrik on-chain, pelacak sentimen sosial, dan feed harga—tetap dapat diakses oleh pembaca yang ingin memverifikasi narasi yang berkembang tentang profil risiko dan imbalan Bitcoin. Untuk pembaruan berkelanjutan, pengamat mengamati bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan di seluruh kohort dompet berkembang saat latar belakang makro terus bergeser.

