Regulator Keuangan Jepang Mempertimbangkan Untuk Mengizinkan Bank Memperdagangkan Dan Menyimpan Bitcoin, Kripto Lainnya ⋆ ZyCrypto

Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) dilaporkan sedang mempertimbangkan reformasi yang akan memungkinkan bank untuk membeli dan menyimpan mata uang kripto seperti Bitcoin untuk tujuan investasi.

Menurut laporan hari Minggu dari Livedoor, diskusi tentang revisi peraturan potensial diharapkan akan dimulai pada pertemuan mendatang Dewan Sistem Keuangan, badan penasihat Perdana Menteri.

Regulator diharapkan akan memperkenalkan peraturan untuk mengelola risiko terkait kripto, seperti fluktuasi harga yang liar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Jika disetujui, FSA kemungkinan akan memberlakukan persyaratan modal dan manajemen risiko sebelum mengizinkan bank untuk menyimpan aset digital.

Langkah ini akan menandai pergeseran kebijakan yang signifikan, karena pedoman pengawasan saat ini, yang diperbarui pada tahun 2020, secara efektif melarang bank menyimpan kripto untuk investasi karena risiko volatilitas dan potensi kerugian yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank.

Jika berhasil, kerangka kerja yang diusulkan akan menyelaraskan pengelolaan aset kripto dengan instrumen tradisional seperti saham dan obligasi pemerintah.

Bank Jepang Mungkin Diizinkan Beroperasi Sebagai Bursa Kripto Berlisensi

Badan Layanan Keuangan Jepang juga sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan bank mendaftar sebagai "operator bursa mata uang kripto" berlisensi, memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan perdagangan dan kustodian secara langsung kepada pelanggan mereka. Regulator keuangan percaya bahwa masuknya lembaga perbankan terpercaya dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman bagi investor ritel.

Jepang telah lama menjadi pusat kripto; bursa Bitcoin besar yang kini tidak beroperasi lagi, Mt. Gox, berkantor pusat di Tokyo, menghasilkan pasar ritel yang besar di negara tersebut. Tetapi peretasan platform yang terkenal dan berlangsung lama menyebabkan penutupannya pada tahun 2014, dengan pembayaran kembali baru dimulai pada awal 2024.

Pasar kripto di Jepang terus tumbuh pesat, dengan lebih dari 12 juta akun kripto terdaftar per Februari 2025, yang sekitar 3,5 kali lebih tinggi dari lima tahun lalu.

Perkembangan ini terjadi saat tiga megabank Jepang, termasuk Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), dan Mizuho Bank, telah bergabung untuk menerbitkan stablecoin yang dipatok pada yen Jepang dan dolar AS di tengah meningkatnya minat global terhadap rel fiat yang ditokenisasi.