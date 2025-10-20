BursaDEX+
Postingan Tahun Rory Dan Scottie muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Tahun Rory Dan Scottie

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 10:27
Kejuaraan PGA di Quail Hollow Country Club pada 16 Mei 2025 di Charlotte, North Carolina. (Foto oleh Alex Slitz/Getty Images)

Getty Images

Golf profesional menghadirkan banyak drama di PGA Tour dan seterusnya pada tahun 2025.
Kami menyaksikan momen terobosan saat Cameron Young akhirnya meraih kemenangan pertamanya yang telah lama dinantikan, sementara Justin Rose mengembalikan waktu dengan penampilan klasik untuk memenangkan turnamen Playoff FedExCup. Sementara itu, bintang-bintang besar seperti Viktor Hovland dan Justin Thomas yang keduanya menghadapi kesulitan dalam beberapa tahun terakhir menemukan jalan kembali ke lingkaran pemenang, menandakan kebangkitan di antara elit golf.

Namun, sorotan akhirnya jatuh kepada dua pria, Peringkat Dunia No. 1 Scottie Scheffler dan Peringkat Dunia No. 2 Rory McIlroy. Mereka menetapkan standar keunggulan, saling bertukar sorotan dan tajuk berita dalam musim yang terasa seperti duel dua orang di puncak permainan mereka. Pada bulan Desember pemain terbaik tahun ini akan dipilih oleh para pemain dan tentu saja akan menjadi persaingan dua kuda.

Mari kita lihat lebih dekat resume 2025 mereka:

Rory McIroy

– Memenangkan AT&T Pebble Beach Pro-am (acara unggulan)

– Memenangkan Players Championship dalam playoff hari tambahan di TPC Sawgrass (acara unggulan)

– Memenangkan Masters untuk menyelesaikan Career Grand Slam

– Memenangkan Amgen Irish Open

– Memenangkan Ryder Cup tandang di Bethpage Black dan mengumpulkan 3,5 poin

Turnamen Masters 2025 di Augusta National Golf Club pada 13 April 2025 di Augusta, Georgia. (Foto oleh Richard Heathcote/Getty Images)

Getty Images

Pada tahun 2025, Rory McIlroy mencapai salah satu tonggak paling langka dan paling diinginkan dalam golf, Career Grand Slam. Setelah bertahun-tahun hampir berhasil dan patah hati di Augusta, McIlroy akhirnya mengenakan jaket hijau yang telah lama menghindarinya, bergabung dengan kelompok eksklusif yang mencakup Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus, dan Tiger Woods. Itu bukan hanya momen penentu dalam karirnya, tetapi salah satu momen penentu dalam semua olahraga dalam ingatan terkini.

Di luar kemenangannya di Masters, McIlroy menambahkan kemenangan di dua venue golf paling ikonik di TPC Sawgrass dan Pebble Beach yang mengukuhkan musim yang sama lengkapnya dengan bersejarahnya. Dia mengakhiri tahun dengan kemenangan dramatis di Irish Open, dan mungkin prestasinya yang paling mengesankan terjadi di luar negeri, membantu memimpin Tim Eropa meraih kemenangan Ryder Cup tandang yang langka dalam suasana bermusuhan di New York.

Rory telah memiliki beberapa musim mengesankan hingga saat ini, tetapi 2025 mungkin adalah yang terbaik.

Scottie Scheffler

– Memenangkan Hero World Challenge (Desember 2024)

– Memenangkan CJ Cup Byron Nelson

– Memenangkan Kejuaraan PGA di Quail Hollow dan gelar major ke-3nya

– Memenangkan Memorial Tournament (acara unggulan)

– Memenangkan Open Championship di Royal Portrush untuk gelar major ke-4nya

– Memenangkan BMW Championship di Caves Valley (turnamen playoff)

– Memenangkan Procore Championship

PORTRUSH, IRLANDIA UTARA – 20 JULI: Scottie Scheffler dari Amerika Serikat berpose dengan Claret Jug di green ke-18 setelah memenangkan Kejuaraan Open ke-153 di Royal Portrush Golf Club pada 20 Juli 2025 di Portrush, Irlandia Utara. (Foto oleh Richard Heathcote/Getty Images)

Getty Images

Scottie Scheffler memasuki tahun 2025 dengan memainkan beberapa golf paling dominan yang pernah dilihat dalam permainan modern. Selain kemunduran kecil pada Hari Natal ketika dia menderita luka tusuk di telapak tangan kanannya dari pecahan kaca, Scheffler melanjutkan dari tempat dia berhenti. Dia dengan cepat menghilangkan pertanyaan yang tersisa tentang apakah kesuksesan utamanya bisa meluas di luar Augusta, merebut Kejuaraan PGA di Quail Hollow untuk mengklaim gelar major ketiganya. Tapi Scheffler belum selesai. Dia membuktikan kehebatannya bisa berjalan ke mana saja, menaklukkan Royal Portrush untuk memenangkan Open Championship, kemenangan major pertamanya di luar negeri dan yang ke-4 secara keseluruhan. Itu adalah pernyataan bahwa permainannya melampaui lapangan, benua, dan kondisi, tanda pemain generasi yang sepenuhnya menguasai keahliannya.

Dominasi Scheffler meluas jauh melampaui turnamen major. Dia mengumpulkan banyak gelar lain sepanjang musim dan finis di dalam 10 besar dalam 17 dari 20 pertandingannya — tingkat konsistensi yang mengejutkan yang membedakannya dari rekan-rekannya. Minggu demi minggu, Scheffler tampak kebal terhadap kemerosotan, presisi dan ketenangan dirinya mendefinisikan kampanye luar biasa lainnya yang menambah warisannya. Saat musim 2025 berakhir, dia berdiri sebagai favorit mutlak untuk Pemain Terbaik PGA Tour Tahun Ini, dan mudah untuk melihat alasannya.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/jeffgoudy/2025/10/19/2025-the-year-of-rory-and-scottie/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

