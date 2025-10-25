Mengapa GetStyleMoney Bisa Menjadi Jawaban Dunia Fashion untuk Pemalsuan dan Keterlibatan Palsu

Pemalsuan dan penipuan influencer adalah dua tantangan terbesar yang dihadapi industri fashion global. Bersama-sama, mereka merugikan merek ratusan miliar dolar setiap tahun dalam bentuk pendapatan yang hilang, reputasi yang rusak, dan pemborosan biaya pemasaran. Selama bertahun-tahun, industri ini telah mencari solusi, bereksperimen dengan tag digital, kode QR, dan sistem pelacakan terpusat. Namun upaya-upaya ini sering kali tidak memadai. Di sinilah GetStyleMoney (GSM) hadir; menggunakan teknologi AI dan blockchain untuk mengatasi masalah secara langsung melalui ekosistem wear-to-earn-nya. Saat ini dalam Tahap 2 presale dengan harga $0.00003 per token, GSM menunjukkan bagaimana Web3 dapat menyelesaikan masalah dunia nyata sambil memberi penghargaan kepada pengguna pada saat yang sama. Pemalsuan: Masalah Senilai $500 Miliar Tas palsu, sepatu, dan pakaian membanjiri pasar global setiap tahun, merugikan merek sekitar $500 miliar. Pemalsuan tidak hanya merugikan pendapatan tetapi juga mengikis kepercayaan konsumen. Sistem Proof of Wear GSM memungkinkan item fashion diautentikasi on-chain. Baik dipindai oleh pengguna atau diverifikasi melalui penandaan berbasis AI, produk palsu dapat diidentifikasi dan dikecualikan dari kampanye. Ini memastikan merek hanya memberi penghargaan kepada pemakai asli, dan konsumen mendapatkan kepercayaan terhadap apa yang mereka gunakan. Keterlibatan Palsu: Dilema Influencer Tantangan besar lainnya adalah keterlibatan palsu dalam pemasaran influencer. Banyak merek membayar kreator untuk jangkauan yang dilebih-lebihkan oleh bot dan pengikut yang dibeli. Hasilnya adalah pemborosan anggaran pemasaran dengan dampak dunia nyata yang kecil. Dengan menjangkarkan keterlibatan on-chain, GSM menghilangkan masalah ini. Like, share, dan partisipasi kampanye harus melalui verifikasi AI, memastikan hanya aktivitas asli yang diberi penghargaan. Ini menciptakan interaksi transparan dan bebas penipuan antara merek dan audiens. Mengapa Model GSM Menonjol Sebagian besar proyek blockchain menjanjikan utilitas, tetapi sedikit yang menyelesaikan masalah mendesak seperti pemalsuan dan penipuan. GSM menawarkan nilai ganda: Untuk pengguna: Aliran pendapatan baru yang terkait dengan aktivitas fashion. Untuk merek: Sistem yang andal untuk melawan pemalsuan dan memverifikasi keterlibatan. Kombinasi ini membuat GSM jauh lebih berkelanjutan daripada model yang didorong hype seperti NFT atau token meme, dan memposisikannya sebagai pemain serius di dunia fashion dan Web3. Membangun Kepercayaan Melalui Komunitas Kepercayaan adalah fondasi dari adopsi fashion dan kripto. GSM mendapatkan visibilitas di mana kedua audiens bertemu. Di X, para influencer dan early adopter menyebarkan ide wear-to-earn, sementara di Telegram, GSM mempresentasikan dirinya sebagai solusi kredibel untuk masalah terbesar fashion-tech. Pengakuan yang berkembang ini adalah sinyal bahwa GSM bukan sekadar hype, tetapi proyek dengan utilitas nyata dan daya tahan. Pemikiran Akhir Pemalsuan dan keterlibatan palsu telah lama mengganggu industri fashion. GetStyleMoney (GSM) akhirnya dapat memberikan solusi. Dengan menggabungkan verifikasi AI dengan transparansi blockchain, GSM menciptakan ekosistem wear-to-earn yang menghargai keaslian dan kepercayaan. Dengan token Tahap 2 seharga $0.00003 dan terjual dengan cepat, GSM sudah disebut sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan utilitas dunia nyata yang membedakannya dari presale lainnya. Bergabunglah dengan presale sekarang dan jadilah bagian dari revolusi wear-to-earn. Disclaimer: Konten ini adalah postingan bersponsor dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Ini tidak ditulis oleh 36crypto, tidak mencerminkan pandangan 36crypto dan bukan merupakan nasihat finansial. Harap lakukan riset Anda sendiri sebelum terlibat dengan produk. Postingan Mengapa GetStyleMoney Bisa Menjadi Jawaban Dunia Fashion untuk Pemalsuan dan Keterlibatan Palsu pertama kali muncul di 36Crypto. Pemalsuan dan penipuan influencer adalah dua tantangan terbesar yang dihadapi industri fashion global. Bersama-sama, mereka merugikan merek ratusan miliar dolar setiap tahun dalam bentuk pendapatan yang hilang, reputasi yang rusak, dan pemborosan biaya pemasaran. Selama bertahun-tahun, industri ini telah mencari solusi, bereksperimen dengan tag digital, kode QR, dan sistem pelacakan terpusat. Namun upaya-upaya ini sering kali tidak memadai. Di sinilah GetStyleMoney (GSM) hadir; menggunakan teknologi AI dan blockchain untuk mengatasi masalah secara langsung melalui ekosistem wear-to-earn-nya. Saat ini dalam Tahap 2 presale dengan harga $0.00003 per token, GSM menunjukkan bagaimana Web3 dapat menyelesaikan masalah dunia nyata sambil memberi penghargaan kepada pengguna pada saat yang sama. Pemalsuan: Masalah Senilai $500 Miliar Tas palsu, sepatu, dan pakaian membanjiri pasar global setiap tahun, merugikan merek sekitar $500 miliar. Pemalsuan tidak hanya merugikan pendapatan tetapi juga mengikis kepercayaan konsumen. Sistem Proof of Wear GSM memungkinkan item fashion diautentikasi on-chain. Baik dipindai oleh pengguna atau diverifikasi melalui penandaan berbasis AI, produk palsu dapat diidentifikasi dan dikecualikan dari kampanye. Ini memastikan merek hanya memberi penghargaan kepada pemakai asli, dan konsumen mendapatkan kepercayaan terhadap apa yang mereka gunakan. Keterlibatan Palsu: Dilema Influencer Tantangan besar lainnya adalah keterlibatan palsu dalam pemasaran influencer. Banyak merek membayar kreator untuk jangkauan yang dilebih-lebihkan oleh bot dan pengikut yang dibeli. Hasilnya adalah pemborosan anggaran pemasaran dengan dampak dunia nyata yang kecil. Dengan menjangkarkan keterlibatan on-chain, GSM menghilangkan masalah ini. Like, share, dan partisipasi kampanye harus melalui verifikasi AI, memastikan hanya aktivitas asli yang diberi penghargaan. Ini menciptakan interaksi transparan dan bebas penipuan antara merek dan audiens. Mengapa Model GSM Menonjol Sebagian besar proyek blockchain menjanjikan utilitas, tetapi sedikit yang menyelesaikan masalah mendesak seperti pemalsuan dan penipuan. GSM menawarkan nilai ganda: Untuk pengguna: Aliran pendapatan baru yang terkait dengan aktivitas fashion. Untuk merek: Sistem yang andal untuk melawan pemalsuan dan memverifikasi keterlibatan. Kombinasi ini membuat GSM jauh lebih berkelanjutan daripada model yang didorong hype seperti NFT atau token meme, dan memposisikannya sebagai pemain serius di dunia fashion dan Web3. Membangun Kepercayaan Melalui Komunitas Kepercayaan adalah fondasi dari adopsi fashion dan kripto. GSM mendapatkan visibilitas di mana kedua audiens bertemu. Di X, para influencer dan early adopter menyebarkan ide wear-to-earn, sementara di Telegram, GSM mempresentasikan dirinya sebagai solusi kredibel untuk masalah terbesar fashion-tech. Pengakuan yang berkembang ini adalah sinyal bahwa GSM bukan sekadar hype, tetapi proyek dengan utilitas nyata dan daya tahan. Pemikiran Akhir Pemalsuan dan keterlibatan palsu telah lama mengganggu industri fashion. GetStyleMoney (GSM) akhirnya dapat memberikan solusi. Dengan menggabungkan verifikasi AI dengan transparansi blockchain, GSM menciptakan ekosistem wear-to-earn yang menghargai keaslian dan kepercayaan. Dengan token Tahap 2 seharga $0.00003 dan terjual dengan cepat, GSM sudah disebut sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dengan utilitas dunia nyata yang membedakannya dari presale lainnya. Bergabunglah dengan presale sekarang dan jadilah bagian dari revolusi wear-to-earn. Disclaimer: Konten ini adalah postingan bersponsor dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Ini tidak ditulis oleh 36crypto, tidak mencerminkan pandangan 36crypto dan bukan merupakan nasihat finansial. Harap lakukan riset Anda sendiri sebelum terlibat dengan produk. Postingan Mengapa GetStyleMoney Bisa Menjadi Jawaban Dunia Fashion untuk Pemalsuan dan Keterlibatan Palsu pertama kali muncul di 36Crypto.