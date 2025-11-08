Prediksi Harga AaveToken (AAVE) (USD)

Dapatkan prediksi harga AaveToken untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AAVE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga AaveToken % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $205.5 $205.5 $205.5 +3.40% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga AaveToken untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, AaveToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 205.5 pada tahun 2025. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, AaveToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 215.775 pada tahun 2026. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AAVE pada tahun 2027 adalah $ 226.5637 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AAVE pada tahun 2028 adalah $ 237.8919 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AAVE pada tahun 2029 adalah $ 249.7865 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AAVE pada tahun 2030 adalah $ 262.2758 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga AaveToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 427.2197. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga AaveToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 695.8959. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 205.5 0.00%

2026 $ 215.775 5.00%

2027 $ 226.5637 10.25%

2028 $ 237.8919 15.76%

2029 $ 249.7865 21.55%

2030 $ 262.2758 27.63%

2031 $ 275.3896 34.01%

2032 $ 289.1591 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 303.6170 47.75%

2034 $ 318.7979 55.13%

2035 $ 334.7378 62.89%

2036 $ 351.4747 71.03%

2037 $ 369.0484 79.59%

2038 $ 387.5008 88.56%

2039 $ 406.8759 97.99%

2040 $ 427.2197 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga AaveToken Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 205.5 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 205.5281 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 205.6970 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 206.3445 0.41% Prediksi Harga AaveToken (AAVE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AAVE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $205.5 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AAVE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $205.5281 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AAVE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $205.6970 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga AaveToken (AAVE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AAVE adalah $206.3445 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga AaveToken Saat Ini Harga Saat Ini $ 205.5$ 205.5 $ 205.5 Perubahan Harga (24 Jam) +3.40% Kap. Pasar $ 3.14B$ 3.14B $ 3.14B Suplai Peredaran 15.26M 15.26M 15.26M Volume (24 Jam) $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volume (24 Jam) -- Harga AAVE terbaru adalah $ 205.5. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.40%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.05M. Selanjutnya, suplai beredar AAVE adalah 15.26M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.14B. Lihat Harga AAVE Live

Harga Lampau AaveToken Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live AaveToken, harga AaveToken saat ini adalah 205.67USD. Suplai AaveToken(AAVE) yang beredar adalah 0.00 AAVE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.14B . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 5.4699 $ 212.54 $ 189.87

7 Hari -0.08% $ -20.25 $ 236.87 $ 176.75

30 Days -0.26% $ -74.6800 $ 280.8 $ 81.13 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, AaveToken telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $5.4699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, AaveToken trading pada harga tertinggi $236.87 dan terendah $176.75 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AAVE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, AaveToken telah mengalami perubahan -0.26% , mencerminkan sekitar $-74.6800 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AAVE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga AaveToken lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AAVE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga AaveToken (AAVE )? Modul Prediksi Harga AaveToken adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AAVE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap AaveToken pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AAVE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga AaveToken. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AAVE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AAVE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan AaveToken.

Mengapa Prediksi Harga AAVE Penting?

Prediksi Harga AAVE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AAVE sekarang? Menurut prediksi Anda, AAVE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AAVE bulan depan? Menurut alat prediksi harga AaveToken (AAVE), prakiraan harga AAVE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AAVE pada tahun 2026? Harga 1 AaveToken (AAVE) hari ini adalah $205.5 . Menurut modul prediksi di atas, AAVE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AAVE pada tahun 2027? AaveToken (AAVE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AAVE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AAVE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AaveToken (AAVE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AAVE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, AaveToken (AAVE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AAVE pada tahun 2030? Harga 1 AaveToken (AAVE) hari ini adalah $205.5 . Menurut modul prediksi di atas, AAVE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AAVE untuk tahun 2040? AaveToken (AAVE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AAVE pada tahun 2040.