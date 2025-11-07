BursaDEX+
Harga live AaveToken hari ini adalah 198.34 USD. Lacak informasi harga aktual AAVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AAVE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AaveToken(AAVE)

Harga Live 1 AAVE ke USD:

$198.31
+1.53%1D
USD
Grafik Harga Live AaveToken (AAVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:04 (UTC+8)

Informasi Harga AaveToken (AAVE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 192.92
Low 24 Jam
$ 206
High 24 Jam

$ 192.92
$ 206
$ 666.86497857
$ 0
+0.82%

+1.53%

-7.88%

-7.88%

Harga aktual AaveToken (AAVE) adalah $ 198.34. Selama 24 jam terakhir, AAVE diperdagangkan antara low $ 192.92 dan high $ 206, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAAVE adalah $ 666.86497857, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AAVE telah berubah sebesar +0.82% selama 1 jam terakhir, +1.53% selama 24 jam, dan -7.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AaveToken (AAVE)

No.32

$ 3.03B
$ 1.58M
$ 3.17B
15.26M
16,000,000
0.08%

ETH

Kapitalisasi Pasar AaveToken saat ini adalah $ 3.03B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.58M. Suplai beredar AAVE adalah 15.26M, dan total suplainya sebesar 16000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.17B.

Riwayat Harga AaveToken (AAVE) USD

Pantau perubahan harga AaveToken untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.9884+1.53%
30 Days$ -79.77-28.69%
60 Hari$ -104.16-34.44%
90 Hari$ -94.74-32.33%
Perubahan Harga AaveToken Hari Ini

Hari ini, AAVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.9884 (+1.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AaveToken 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -79.77 (-28.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AaveToken 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AAVE terlihat mengalami perubahan $ -104.16 (-34.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AaveToken 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -94.74 (-32.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AaveToken (AAVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga AaveToken sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AaveToken Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AAVE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AaveToken di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AaveToken dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AaveToken (USD)

Berapa nilai AaveToken (AAVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AaveToken (AAVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AaveToken.

Cek prediksi harga AaveToken sekarang!

Tokenomi AaveToken (AAVE)

Memahami tokenomi AaveToken (AAVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AAVE sekarang!

Cara membeli AaveToken (AAVE)

Ingin mengetahui cara membeli AaveToken? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AaveToken di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AAVE ke Mata Uang Lokal

1 AaveToken(AAVE) ke VND
5,219,317.1
1 AaveToken(AAVE) ke AUD
A$305.4436
1 AaveToken(AAVE) ke GBP
150.7384
1 AaveToken(AAVE) ke EUR
170.5724
1 AaveToken(AAVE) ke USD
$198.34
1 AaveToken(AAVE) ke MYR
RM829.0612
1 AaveToken(AAVE) ke TRY
8,367.9646
1 AaveToken(AAVE) ke JPY
¥30,147.68
1 AaveToken(AAVE) ke ARS
ARS$287,864.7258
1 AaveToken(AAVE) ke RUB
16,113.1416
1 AaveToken(AAVE) ke INR
17,586.8078
1 AaveToken(AAVE) ke IDR
Rp3,305,665.3444
1 AaveToken(AAVE) ke PHP
11,688.1762
1 AaveToken(AAVE) ke EGP
￡E.9,381.482
1 AaveToken(AAVE) ke BRL
R$1,061.119
1 AaveToken(AAVE) ke CAD
C$279.6594
1 AaveToken(AAVE) ke BDT
24,199.4634
1 AaveToken(AAVE) ke NGN
285,379.5256
1 AaveToken(AAVE) ke COP
$759,921.8594
1 AaveToken(AAVE) ke ZAR
R.3,445.1658
1 AaveToken(AAVE) ke UAH
8,342.1804
1 AaveToken(AAVE) ke TZS
T.Sh.487,321.38
1 AaveToken(AAVE) ke VES
Bs45,023.18
1 AaveToken(AAVE) ke CLP
$187,034.62
1 AaveToken(AAVE) ke PKR
Rs56,058.8176
1 AaveToken(AAVE) ke KZT
104,332.7902
1 AaveToken(AAVE) ke THB
฿6,426.216
1 AaveToken(AAVE) ke TWD
NT$6,146.5566
1 AaveToken(AAVE) ke AED
د.إ727.9078
1 AaveToken(AAVE) ke CHF
Fr158.672
1 AaveToken(AAVE) ke HKD
HK$1,541.1018
1 AaveToken(AAVE) ke AMD
֏75,845.216
1 AaveToken(AAVE) ke MAD
.د.م1,844.562
1 AaveToken(AAVE) ke MXN
$3,683.1738
1 AaveToken(AAVE) ke SAR
ريال743.775
1 AaveToken(AAVE) ke ETB
Br30,522.5426
1 AaveToken(AAVE) ke KES
KSh25,617.5944
1 AaveToken(AAVE) ke JOD
د.أ140.62306
1 AaveToken(AAVE) ke PLN
729.8912
1 AaveToken(AAVE) ke RON
лв872.696
1 AaveToken(AAVE) ke SEK
kr1,898.1138
1 AaveToken(AAVE) ke BGN
лв335.1946
1 AaveToken(AAVE) ke HUF
Ft66,332.8296
1 AaveToken(AAVE) ke CZK
4,179.0238
1 AaveToken(AAVE) ke KWD
د.ك60.69204
1 AaveToken(AAVE) ke ILS
648.5718
1 AaveToken(AAVE) ke BOB
Bs1,368.546
1 AaveToken(AAVE) ke AZN
337.178
1 AaveToken(AAVE) ke TJS
SM1,828.6948
1 AaveToken(AAVE) ke GEL
537.5014
1 AaveToken(AAVE) ke AOA
Kz181,796.4606
1 AaveToken(AAVE) ke BHD
.د.ب74.57584
1 AaveToken(AAVE) ke BMD
$198.34
1 AaveToken(AAVE) ke DKK
kr1,281.2764
1 AaveToken(AAVE) ke HNL
L5,224.2756
1 AaveToken(AAVE) ke MUR
9,123.64
1 AaveToken(AAVE) ke NAD
$3,445.1658
1 AaveToken(AAVE) ke NOK
kr2,021.0846
1 AaveToken(AAVE) ke NZD
$351.0618
1 AaveToken(AAVE) ke PAB
B/.198.34
1 AaveToken(AAVE) ke PGK
K833.028
1 AaveToken(AAVE) ke QAR
ر.ق721.9576
1 AaveToken(AAVE) ke RSD
дин.20,135.4768
1 AaveToken(AAVE) ke UZS
soʻm2,389,638.0046
1 AaveToken(AAVE) ke ALL
L16,630.809
1 AaveToken(AAVE) ke ANG
ƒ355.0286
1 AaveToken(AAVE) ke AWG
ƒ357.012
1 AaveToken(AAVE) ke BBD
$396.68
1 AaveToken(AAVE) ke BAM
KM335.1946
1 AaveToken(AAVE) ke BIF
Fr584,904.66
1 AaveToken(AAVE) ke BND
$257.842
1 AaveToken(AAVE) ke BSD
$198.34
1 AaveToken(AAVE) ke JMD
$31,803.819
1 AaveToken(AAVE) ke KHR
796,545.3404
1 AaveToken(AAVE) ke KMF
Fr83,302.8
1 AaveToken(AAVE) ke LAK
4,311,739.0442
1 AaveToken(AAVE) ke LKR
රු60,467.9158
1 AaveToken(AAVE) ke MDL
L3,371.78
1 AaveToken(AAVE) ke MGA
Ar893,422.53
1 AaveToken(AAVE) ke MOP
P1,586.72
1 AaveToken(AAVE) ke MVR
3,054.436
1 AaveToken(AAVE) ke MWK
MK344,340.0574
1 AaveToken(AAVE) ke MZN
MT12,683.843
1 AaveToken(AAVE) ke NPR
रु28,104.778
1 AaveToken(AAVE) ke PYG
1,406,627.28
1 AaveToken(AAVE) ke RWF
Fr287,791.34
1 AaveToken(AAVE) ke SBD
$1,632.3382
1 AaveToken(AAVE) ke SCR
2,862.0462
1 AaveToken(AAVE) ke SRD
$7,636.09
1 AaveToken(AAVE) ke SVC
$1,733.4916
1 AaveToken(AAVE) ke SZL
L3,443.1824
1 AaveToken(AAVE) ke TMT
m694.19
1 AaveToken(AAVE) ke TND
د.ت586.88806
1 AaveToken(AAVE) ke TTD
$1,342.7618
1 AaveToken(AAVE) ke UGX
Sh693,396.64
1 AaveToken(AAVE) ke XAF
Fr112,657.12
1 AaveToken(AAVE) ke XCD
$535.518
1 AaveToken(AAVE) ke XOF
Fr112,657.12
1 AaveToken(AAVE) ke XPF
Fr20,429.02
1 AaveToken(AAVE) ke BWP
P2,667.673
1 AaveToken(AAVE) ke BZD
$398.6634
1 AaveToken(AAVE) ke CVE
$19,008.9056
1 AaveToken(AAVE) ke DJF
Fr35,106.18
1 AaveToken(AAVE) ke DOP
$12,755.2454
1 AaveToken(AAVE) ke DZD
د.ج25,895.2704
1 AaveToken(AAVE) ke FJD
$452.2152
1 AaveToken(AAVE) ke GNF
Fr1,724,566.3
1 AaveToken(AAVE) ke GTQ
Q1,519.2844
1 AaveToken(AAVE) ke GYD
$41,484.7944
1 AaveToken(AAVE) ke ISK
kr24,990.84

Sumber Daya AaveToken

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AaveToken, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AaveToken
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AaveToken

Berapa nilai AaveToken (AAVE) hari ini?
Harga live AAVE dalam USD adalah 198.34 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AAVE ke USD saat ini?
Harga AAVE ke USD saat ini adalah $ 198.34. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AaveToken?
Kapitalisasi pasar AAVE adalah $ 3.03B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AAVE?
Suplai beredar AAVE adalah 15.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AAVE?
AAVE mencapai harga ATH sebesar 666.86497857 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AAVE?
AAVE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan AAVE?
Volume perdagangan 24 jam live AAVE adalah $ 1.58M USD.
Akankah harga AAVE naik lebih tinggi tahun ini?
AAVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AAVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:15:04 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

