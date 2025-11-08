Prediksi Harga Acala Token (ACA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Acala Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ACA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Acala Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.017 $0.017 $0.017 +5.65% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Acala Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Acala Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017 pada tahun 2025. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Acala Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01785 pada tahun 2026. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ACA pada tahun 2027 adalah $ 0.018742 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ACA pada tahun 2028 adalah $ 0.019679 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ACA pada tahun 2029 adalah $ 0.020663 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ACA pada tahun 2030 adalah $ 0.021696 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Acala Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.035341. Prediksi Harga Acala Token (ACA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Acala Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.057568. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.017 0.00%

2026 $ 0.01785 5.00%

2027 $ 0.018742 10.25%

2028 $ 0.019679 15.76%

2029 $ 0.020663 21.55%

2030 $ 0.021696 27.63%

2031 $ 0.022781 34.01%

2032 $ 0.023920 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.025116 47.75%

2034 $ 0.026372 55.13%

2035 $ 0.027691 62.89%

2036 $ 0.029075 71.03%

2037 $ 0.030529 79.59%

2038 $ 0.032056 88.56%

2039 $ 0.033658 97.99%

2040 $ 0.035341 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Acala Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.017 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017002 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017016 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.017069 0.41% Prediksi Harga Acala Token (ACA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ACA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.017 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Acala Token (ACA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ACA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017002 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Acala Token (ACA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ACA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017016 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Acala Token (ACA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ACA adalah $0.017069 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Acala Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.017 Perubahan Harga (24 Jam) +5.65% Kap. Pasar $ 19.83M Suplai Peredaran 1.17B Volume (24 Jam) $ 664.30K Harga ACA terbaru adalah $ 0.017. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.65%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 664.30K. Selanjutnya, suplai beredar ACA adalah 1.17B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 19.83M.

Cara Membeli Acala Token (ACA) Mencoba untuk membeli ACA? Anda sekarang dapat membeli ACA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya.

Harga Lampau Acala Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Acala Token, harga Acala Token saat ini adalah 0.017USD. Suplai Acala Token(ACA) yang beredar adalah 0.00 ACA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $19.83M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.001109 $ 0.0176 $ 0.01533

7 Hari -0.01% $ -0.000229 $ 0.01792 $ 0.014

30 Days -0.31% $ -0.007959 $ 0.02547 $ 0.00657 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Acala Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001109 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Acala Token trading pada harga tertinggi $0.01792 dan terendah $0.014 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ACA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Acala Token telah mengalami perubahan -0.31% , mencerminkan sekitar $-0.007959 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ACA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Acala Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ACA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Acala Token (ACA )? Modul Prediksi Harga Acala Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ACA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Acala Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ACA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Acala Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ACA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ACA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Acala Token.

Mengapa Prediksi Harga ACA Penting?

Prediksi Harga ACA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

