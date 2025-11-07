BursaDEX+
Harga live Acala Token hari ini adalah 0.01552 USD. Lacak informasi harga aktual ACA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Acala Token(ACA)

Harga Live 1 ACA ke USD:

$0.01553
$0.01553$0.01553
+3.81%1D
Grafik Harga Live Acala Token (ACA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:22:42 (UTC+8)

Informasi Harga Acala Token (ACA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476
Low 24 Jam
$ 0.01676
$ 0.01676$ 0.01676
High 24 Jam

$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476

$ 0.01676
$ 0.01676$ 0.01676

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.009664812688040696
$ 0.009664812688040696$ 0.009664812688040696

+1.10%

+3.81%

-7.90%

-7.90%

Harga aktual Acala Token (ACA) adalah $ 0.01552. Selama 24 jam terakhir, ACA diperdagangkan antara low $ 0.01476 dan high $ 0.01676, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACA adalah $ 3.100866505762959, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009664812688040696.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACA telah berubah sebesar +1.10% selama 1 jam terakhir, +3.81% selama 24 jam, dan -7.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Acala Token (ACA)

No.850

$ 18.11M
$ 18.11M$ 18.11M

$ 901.18K
$ 901.18K$ 901.18K

$ 24.83M
$ 24.83M$ 24.83M

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

Kapitalisasi Pasar Acala Token saat ini adalah $ 18.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 901.18K. Suplai beredar ACA adalah 1.17B, dan total suplainya sebesar 1600000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.83M.

Riwayat Harga Acala Token (ACA) USD

Pantau perubahan harga Acala Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00057+3.81%
30 Days$ -0.00911-36.99%
60 Hari$ -0.01336-46.27%
90 Hari$ -0.01364-46.78%
Perubahan Harga Acala Token Hari Ini

Hari ini, ACA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00057 (+3.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Acala Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00911 (-36.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Acala Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACA terlihat mengalami perubahan $ -0.01336 (-46.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Acala Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01364 (-46.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Acala Token (ACA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Acala Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Acala Token (ACA)

Acala Token adalah token utilitas yang menggerakkan hub DeFi di Polkadot. Memberi insentif pada node jaringan untuk memantau dan menyampaikan pesan ke Polkadot. Memberdayakan masyarakat untuk memilih, memilih anggota dewan, dan mendorong perkembangan Acala.

Acala Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Acala Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Acala Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Acala Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Acala Token (USD)

Berapa nilai Acala Token (ACA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Acala Token (ACA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Acala Token.

Cek prediksi harga Acala Token sekarang!

Tokenomi Acala Token (ACA)

Memahami tokenomi Acala Token (ACA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACA sekarang!

Cara membeli Acala Token (ACA)

Ingin mengetahui cara membeli Acala Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Acala Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACA ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Acala Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Acala Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Acala Token

Berapa nilai Acala Token (ACA) hari ini?
Harga live ACA dalam USD adalah 0.01552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACA ke USD saat ini?
Harga ACA ke USD saat ini adalah $ 0.01552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Acala Token?
Kapitalisasi pasar ACA adalah $ 18.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACA?
Suplai beredar ACA adalah 1.17B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACA?
ACA mencapai harga ATH sebesar 3.100866505762959 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACA?
ACA mencapai harga ATL 0.009664812688040696 USD.
Berapa volume perdagangan ACA?
Volume perdagangan 24 jam live ACA adalah $ 901.18K USD.
Akankah harga ACA naik lebih tinggi tahun ini?
ACA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

