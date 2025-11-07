Apa yang dimaksud dengan Acala Token (ACA)

Acala Token adalah token utilitas yang menggerakkan hub DeFi di Polkadot. Memberi insentif pada node jaringan untuk memantau dan menyampaikan pesan ke Polkadot. Memberdayakan masyarakat untuk memilih, memilih anggota dewan, dan mendorong perkembangan Acala.

Tokenomi Acala Token (ACA)

Memahami tokenomi Acala Token (ACA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACA sekarang!

Sumber Daya Acala Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Acala Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Acala Token Berapa nilai Acala Token (ACA) hari ini? Harga live ACA dalam USD adalah 0.01552 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ACA ke USD saat ini? $ 0.01552 . Cobalah Harga ACA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Acala Token? Kapitalisasi pasar ACA adalah $ 18.11M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ACA? Suplai beredar ACA adalah 1.17B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ACA? ACA mencapai harga ATH sebesar 3.100866505762959 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ACA? ACA mencapai harga ATL 0.009664812688040696 USD . Berapa volume perdagangan ACA? Volume perdagangan 24 jam live ACA adalah $ 901.18K USD . Akankah harga ACA naik lebih tinggi tahun ini? ACA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

